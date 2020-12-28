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Санта Клаус принес в дом престарелых смертельный подарок

Санта Клаус принес в дом престарелых смертельный подарок (7 фото)

Автор:
28 декабря 2020 08:38
Сообщество : Пандемия
Метки: Бельгия   Мол   Санта Клаусы   дом престарелых   инфекции   коронавирус   пандемия   рождество   
614
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Санта Клаус, посетивший дом престарелых в бельгийском городе Мол, оказался инфицирован Covid-19. В результате 121 обитатель дома заразился, 18 человек скончались.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бельгия   Мол   Санта Клаусы   дом престарелых   инфекции   коронавирус   пандемия   рождество   
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9  комментариев
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2k
Александр 2 часа назад
Молниеносное развитие болезни? Рождество 3 дня как прошло.
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soar 3 минуты назад
Сатан Клаус.
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54k
Алекс Юстасов 13 минут назад
У него был намордник. Какие к Санте претензии? Ведь маска - чудодейственное средство, которое спасает от любых болезней. Так чиновники говорят. А им можно верить, они же не медики какие-то!
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3k
Виталий Лынов 38 минут назад
Настоящий санта
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7k
Михаил 2 часа назад
Если актер заболел через 3 дня после посещения дома престарелых, то вполне возможно он заразился там, а не принес болезнь с собой.
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26k
Игорь 2 часа назад
Вот и что теперь сказать про необходимость носить маски-перчатки?! Как я и думал - ничего абсолютно они не гарантируют, а работают по принципу "возможно кому-то это может помочь".
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54k
Алекс Юстасов Игорь 12 минут назад
Санта Клаус принес в дом престарелых смертельный подарок
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