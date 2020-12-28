Санта Клаус принес в дом престарелых смертельный подарок

Однако Марк ван Ранст, один из ведущих вирусологов Бельгии, утверждает, что такое количество заболевших - 121 человек - не могло быть вызвано одним носителем вируса. "Это слишком много даже для суперраспространителя", - заявил ученый, предположив, что в столь быстром распространении вируса виновата, вероятно, плохая вентиляция в учреждении.