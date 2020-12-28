Санта Клаус принес в дом престарелых смертельный подарок

Санта Клаус, посетивший дом престарелых в бельгийском городе Мол, оказался инфицирован Covid-19. В результате 121 обитатель дома заразился, 18 человек скончались.
18 обитателей дома престарелых в бельгийском городе Мол умерли, заразившись коронавирусом от посетившего заведение Санта Клауса. Синтерклаас, как зовут новогонего волшебника бельгийцы и голландцы, заразил 121 обитателя дома и 36 сотрудников. Сам Санта Клаус заболел через три дня после визита в учреждение, после чего в доме престарелых провели всеобщее тестирование.
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Сначала сотрудники дома престарелых утверждали, что при визите Санта Клауса соблюдалась социальная дистанция, однако на фотографиях видно, что артист стоит в непосредственной близости от стариков.
Мэр Мола Вим Кайерс назвал день визита Санта Клауса "черным днем" для дома престарелых и обвинил сотрудников, организовавших акцию, и самого артиста в "полной безответственности".
По словам представителей дома престарелых, персонал "чувствует раскаяние" и "готов приложить все силы, чтобы избавить заведение от вируса".
Однако Марк ван Ранст, один из ведущих вирусологов Бельгии, утверждает, что такое количество заболевших - 121 человек - не могло быть вызвано одним носителем вируса. "Это слишком много даже для суперраспространителя", - заявил ученый, предположив, что в столь быстром распространении вируса виновата, вероятно, плохая вентиляция в учреждении.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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