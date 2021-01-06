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"Мне нравится кожа твоих щёк": самые странные комплименты, которые девушки получали от мужчин

"Мне нравится кожа твоих щёк": самые странные комплименты, которые девушки получали от мужчин (18 фото)

Автор:
06 января 2021 08:03
Сообщество : Юмор
Метки: комплимент   мужчины такие мужчины   пикапер   странный комплимент   так себе комплимент   твиттер   ужасный комплимент   
2173
18
Ухаживая за девушками, мужчины одаривают их не только подарками, но и не скупятся на комплименты. Правда они не всегда получаются классными. Кто-то просто не умеет их делать, а другие хотят выделиться на фоне остальных ухажеров с помощью необычного комплимента. Но лучше бы они этого не делали!
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Метки: комплимент   мужчины такие мужчины   пикапер   странный комплимент   так себе комплимент   твиттер   ужасный комплимент   
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Sergey Mikula Полчаса назад
Сдаю кровь на анализ, медсестричка - о, у вас такие хорошие вены, прям мечта наркомана.
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