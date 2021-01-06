"Мне нравится кожа твоих щёк": самые странные комплименты, которые девушки получали от мужчин

Ухаживая за девушками, мужчины одаривают их не только подарками, но и не скупятся на комплименты. Правда они не всегда получаются классными. Кто-то просто не умеет их делать, а другие хотят выделиться на фоне остальных ухажеров с помощью необычного комплимента. Но лучше бы они этого не делали!
×
А какой самый странный комплимент получали вы?
Источник:
Ссылки по теме:
- Да, наши родители были серьезнее!
- Врач-отоларинголог объяснил, почему лучше покупать оригинальный "Лего", а не подделку
- "Я понял это только к 30 годам!": откровения пользователей соцсетей
- Перед вами стоит 15-летняя версия вас, вы можете дать только один совет
- Марина и корова, или Эпичная история о памятном подарке
Метки: комплимент мужчины такие мужчины пикапер странный комплимент так себе комплимент твиттер ужасный комплимент
37
Понравилось37
Новости партнёров
Загрузка...