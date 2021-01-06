"Мне нравится кожа твоих щёк": самые странные комплименты, которые девушки получали от мужчин

Ухаживая за девушками, мужчины одаривают их не только подарками, но и не скупятся на комплименты. Правда они не всегда получаются классными. Кто-то просто не умеет их делать, а другие хотят выделиться на фоне остальных ухажеров с помощью необычного комплимента. Но лучше бы они этого не делали!

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1. Мужчины порой могут переплюнуть сами себя 0 Источник:

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2. Спс 0 Источник:

3. Не все девушки умеют принимать комплименты 0 Источник:

4. Как умеют, так и делают 0 Источник:

5. Мужчины такие фантазеры 0 Источник:

6. Оригинальности им точно не занимать 0 Источник:

7. Вот после таких комплиментов хочется обходить стороной мужчин 0 Источник:

8. Иногда гадать приходится: комплимент это был вообще или нет 0 Источник:

9. Обидно было бы такое услышать? А он вообще другое значение вложил 0 Источник:

10. Может, парень стоматолог? 0 Источник:

11. Мастер подкатов просто 0 Источник:

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13. Порой лучше сначала думать 0 Источник:

14. Иногда парни замечают разные детали 0 Источник:

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