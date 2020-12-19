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Новости о погодных аномалиях в России от твиттер-пользователя Кирилла Баканова

Новости о погодных аномалиях в России от твиттер-пользователя Кирилла Баканова (31 фото)

Автор:
19 декабря 2020 11:43
Сообщество : Жить в России
Метки: интересно   новости о России   погода   погодные аномалии   погодные явления   россия   твиттер   
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Природа - самый выдающийся художник на Земле, ведь она создает шедевры каждый день. Нам бывает некогда обращать внимание на эти произведения искусства, но, к счастью, есть люди, которым нравится напоминать людям о том, насколько природа волшебна. Кирилл Баканов (@ WeatherSarov1 в Твиттере) - такой человек. В его постах собраны все самые интересные новости о погоде в России.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   новости о России   погода   погодные аномалии   погодные явления   россия   твиттер   
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Карандаш 20 минут назад
Главное щётки к стеклу не примёрзли.

Главное щётки к стеклу не примёрзли.
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