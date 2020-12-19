Новости о погодных аномалиях в России от твиттер-пользователя Кирилла Баканова

"У меня ученая степень в области экологии и геохимии. Пять лет назад, после сильной бури, обрушившейся на мой город, в результате которой погибли два человека, я начал интересоваться метеорологией и суровой погодой", - рассказал Кирилл Баканов изданию BoredPanda.



На вопрос, как к нему пришла идея размещать эти обновления погоды, Кирилл сказал следующее: "Я понял, что для получения более полной информации по метеорологии необходимо взаимодействовать с учеными и любителями со всего мира. Так я обнаружил Twitter. Когда я начал его просматривать, то увидел, что новостей о стихийных бедствиях из России очень мало или они приходят с большой задержкой. В 2018 году я решил начать делиться новостями из России с иностранными читателями".