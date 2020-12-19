Новости о погодных аномалиях в России от твиттер-пользователя Кирилла Баканова

Природа - самый выдающийся художник на Земле, ведь она создает шедевры каждый день. Нам бывает некогда обращать внимание на эти произведения искусства, но, к счастью, есть люди, которым нравится напоминать людям о том, насколько природа волшебна. Кирилл Баканов (@ WeatherSarov1 в Твиттере) - такой человек. В его постах собраны все самые интересные новости о погоде в России.
"У меня ученая степень в области экологии и геохимии. Пять лет назад, после сильной бури, обрушившейся на мой город, в результате которой погибли два человека, я начал интересоваться метеорологией и суровой погодой", - рассказал Кирилл Баканов изданию BoredPanda.
На вопрос, как к нему пришла идея размещать эти обновления погоды, Кирилл сказал следующее: "Я понял, что для получения более полной информации по метеорологии необходимо взаимодействовать с учеными и любителями со всего мира. Так я обнаружил Twitter. Когда я начал его просматривать, то увидел, что новостей о стихийных бедствиях из России очень мало или они приходят с большой задержкой. В 2018 году я решил начать делиться новостями из России с иностранными читателями".
На вопрос, как к нему пришла идея размещать эти обновления погоды, Кирилл сказал следующее: "Я понял, что для получения более полной информации по метеорологии необходимо взаимодействовать с учеными и любителями со всего мира. Так я обнаружил Twitter. Когда я начал его просматривать, то увидел, что новостей о стихийных бедствиях из России очень мало или они приходят с большой задержкой. В 2018 году я решил начать делиться новостями из России с иностранными читателями".
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6. Редкое сложное солнечное гало над поселком Пангоды, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сибирь. 7 октября 2020 г.
17. Самый активный вулкан в Евразии, Ключевская сопка. Очередное извержение, снимки от 5-7 ноября
Источник: — переведено специально для fishki.net
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