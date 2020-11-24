Перед вами стоит 15-летняя версия вас, вы можете дать только один совет

Давайте пофантазируем. Чтобы вы сказали самому/самой себе, будь у вас возможность вернуться в прошлое? Какой совет может в корне изменить жизнь? Пользователи Твиттера уже подхватили эту тему, присоединяйтесь и вы!
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Как было замечено в комментариях - это жизнь, без падений не понять где нужно думать прежде чем делать
А если серьёзно, то сказал бы чтобы берёг здоровье, остальное можно купить.
Не ной.
Человек сам пи*дец своему счастью.
Живи осознанно.