Перед вами стоит 15-летняя версия вас, вы можете дать только один совет

Этот мир катится к черту и не совсем понятно, чем еще порадует...

Когда тебе +35, то времени на раскачку просто нет

10 деталей из мультфильмов, которые были изменены для показа в...

Тонны вырезанных костей: страна, где без пластики лица тебе не выжить

Скрины из социальных сетей

Забавные СМС-переписки, заставляющие посмеяться от души

Экскаваторщик доказал, что не зря ест свой хлеб

20 плюсов жизни в СССР

"Я люблю животных, я гуманный пи***ц": эпичное спасение коня от...

Советский Instagram: девушка показала старый альбом своей бабушки

Сама наглость: коты, которые плевать хотели на нормы хорошего...

"Лично подвозил смертниц": главу полиции в Кизляре арестовали за...

Другие фотографии известных людей

Самые поразительные останки древних чудовищ, найденные учеными

Президент Филиппин даёт гражданам лицензию на отстрел коррупционеров

Пост любви к советскому столу-книжке

«Лунная ночь на Днепре» Куинджи, или где спрятана лампочка

Как нас обманывают продавцы меда