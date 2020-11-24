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Перед вами стоит 15-летняя версия вас, вы можете дать только один совет

Перед вами стоит 15-летняя версия вас, вы можете дать только один совет (18 фото)

Автор:
24 ноября 2020 19:55
Метки: история   прошлое   размышление   совет   соцсети   твиттер   фантазия   
956
18
Давайте пофантазируем. Чтобы вы сказали самому/самой себе, будь у вас возможность вернуться в прошлое? Какой совет может в корне изменить жизнь? Пользователи Твиттера уже подхватили эту тему, присоединяйтесь и вы!
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Метки: история   прошлое   размышление   совет   соцсети   твиттер   фантазия   
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24  комментария
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3k
Mimik Полчаса назад
Я бы промолчал. Были и хорошие времена и плохие. Радость рождения детей, боль утраты родных, голодные годы и годы достатка. Это жизнь...
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8k
владимир 6 секунд назад
Проконтролируй чтобы мама пропила все курсы химиотерапии.
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0
Роман 23 секунды назад
1b2k.info - Круто
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56k
Александр Ломовицкий 3 минуты назад
-ты идиот но делаешь всё правильно. Жаль что медленно.
Как было замечено в комментариях - это жизнь, без падений не понять где нужно думать прежде чем делать
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30k
parallax 3 минуты назад
Покупай акции Майкрософта и Эпла, и не продавай их 25 лет.


А если серьёзно, то сказал бы чтобы берёг здоровье, остальное можно купить.
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579k
XoCTeJI 11 минут назад
Не дай другу Славику уехать в Киев в 19.Эта поездка убьет его.
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4k
Sanar 11 минут назад
А я не жалею ни о чём, дал бы тот же самый совет который мне дали. Ну там с долларом и евро бы...ну это мелочи)
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8k
KOSTELLO 17 минут назад
Слушать обязательно
Ссылка m.youtube.com
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16k
Марина 24 минуты назад
Рассчитывай только на себя.
Не ной.
Человек сам пи*дец своему счастью.
Живи осознанно.
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41k
SAndre Полчаса назад
я бы сказал себе: "Ищи Христа, все остальное вторично"
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18k
Matrosskin Полчаса назад
Тааак, прикинем... Это у нас будет 1997 год. Однозначно - чувак, занимай по максимуму в рублях на 2 года и скупай зелёный всеми правдами и неправдами в ближайшие пол года
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681
евгений Полчаса назад
Шли на три буквы этих наркоманов)
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3k
SSD Полчаса назад
Свали из страны, тут не торт...
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3k
SSD Sanar 5 минут назад
Из России.. Яб любил ее из далека, как во Франции эти эмигранты коггртавые... -Мы из ггрррода гггРрромановых, я сам гггррраф... Типа того... Ел бы круасаны и рисовал натюрррморты на Монмартре в Паггриже)
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3k
SSD dima423 4 минуты назад
Выход - Новая Зеландия или Норвегия)))
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4k
Sanar SSD 3 минуты назад
А я б наоборот, в деревеньке брошенной поселился в Приморском крае и охотился и рыбачил в своё удовольствие, у них там хорошо туристом, жить и работать мне не нравится, хотя всего пять лет как по миру летать начал после дембеля, неззя выезжать было, пару раз в командировках был, ну это совсем по другому.
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3k
SSD dima423 2 минуты назад
...пардон за "спам"... но мне нравится жизнь в контейнере, если она беззаботна... Я такой лентяй, что контейнер, мне даже нравится... Я бы и на яхте жил к примеру, как в фильмах у них... Типа такой весь бедолага, вылез из яхты, сел в свой пикап и поехал бухать в бар, где все тебя знают... Идеально)
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8k
владимир SSD Минуту назад
Так езжай! В чём проблема то?!
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476
Любушка Полчаса назад
Я бы себе сказала: девочка, человек может быть абсолютно счастлив, если не совершит всего три ошибки. Всего три!!! Выбор профессии, выбор друзей и выбор мужа. Если всё сложится, ты будешь счастлива!
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dima423 Любушка 2 минуты назад
нет...от несчастья все равно никто не застрахован... выберешь ты все из перечисленного тобой правильно, а потом например родится больной ребенок ...и где оно счастье? или у тебя проблемы со здоровьем начнутся и все...конец счастью... или придут к тебе бандиты, ограбят изнасилуют и убьют близких...и все жизнь разбита. счастья нет... короче вариантов море
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33k
dima423 Полчаса назад
купи биткоинов на все))
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