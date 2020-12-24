Чиновник из Якутии сделал замечание министру предпринимательства из-за декольте

На совещании в местном Госсобрании Якутии (этот госорган ещё называют Ил Тумэн) произошёл конфликт депутата с министром предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ириной Высоких.

Депутат заявил, что во время выступления Ирины не слушал её, так как был отвлечён её внешним видом.