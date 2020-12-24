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Чиновник из Якутии сделал замечание министру предпринимательства из-за декольте

Чиновник из Якутии сделал замечание министру предпринимательства из-за декольте (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2020 16:05
Сообщество : Жить в России
Метки: депутат   женщины   интересны   министр   одежда   фото   чиновник   якутия   
2584
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Во время онлайн-совещания депутат Петр Амосов заметил, что министр предпринимательства Ирина Высоких надела откровенную одежду. Женщина попыталась отстоять своё право, но её перебил другой участник собрания.

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Метки: депутат   женщины   интересны   министр   одежда   фото   чиновник   якутия   
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45  комментариев
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57k
Опиум для народа Час назад
Так это к этому озабоченному все вопросы. Если профессионал вместо работы пялится на сиськи,что он признает,то это говно,а не профессионал.
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1k
Андрей 4 секунды назад
А есть видео, где она своё декольте показывает? У меня друг спрашивает.
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1k
zenon 6 минут назад
Правы оба. Она себя показала по министервски, а он не скучал.
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4k
Пепелац 15 минут назад
Может другое место работы подобрать? Стройка там, механизатор?
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976
max 17 минут назад
Зашёл в пост, чтобы увидеть дойки какой то тёлки, скорей всего шмара или шкура. И тут увидел, чиновник тупорылый озабоченный черт ,который тупо катит бочки на нормально одетую женщину. Позорище.
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9k
котегRUS 18 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
KL11 20 минут назад
писец. Все кроме бабы косноязычные.
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60
serg v 21 минуту назад
Если взрослый мужчина не может перевести свое внимание с декольте на рассмотрение рабочего вопроса, то возникают вопросы к его деловым качествам. Слабовато . Хотя в данном случае это был просто прием чтобы увести разговор с какой-либо неприятной темы, ну и заодно это была попытка унизить женщину. Но тогда возникают вопросы к его личностным качествам.
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3k
Руслан 21 минуту назад
правильно написали - она благодаря этому и стала министром)))
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92
Андрей 23 минуты назад
Однажды два буддийских монаха подошли к неглубокой, но бурной реке, и тут к ним обратилась девушка помочь ей перейти на другой берег.
Недолго думая, один из монахов взял девушку на руки и перенёс её на другой берег.
Второй тоже перешёл и оба монаха продолжили путь.
И вдруг через пару часов второй монах, не выдержав, воскликнул:
Как ты мог! Ведь нам не то что прикасаться, и смотреть-то на женщин возбраняется. А ты нёс её на руках!
Брат мой! Я перенёс её и оставил на берегу, а ты до сих пор несёшь её.
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18k
Matrosskin Полчаса назад
А что не так в её виде ? Симпатичная. Сиськи нормально прикрыты. Если старый удот чего-то там себе нафантазировал - ну так это его проблемы, пусть отключит видео да подрочит.
Но вообще от поста с таким названием я ожидал... эммм... побольше размер декольте и содержимого, да
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14k
Игорь Хомченко Полчаса назад
Вот так они и работают. Вместо того, чтобы слушать - о чем говорит министр, сидят и смотрят на женские части тела.
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572
Остап Ива́нович. Полчаса назад
Чиновник из Якутии сделал замечание министру предпринимательства из-за декольте
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94
GrishaPetrov 36 минут назад
Оленей пусть своих рассматривает!
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534
Обратная сторона Луны 36 минут назад
Списки хде?! Вот брови вижу
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13k
Мария Коненкова 40 минут назад
Я не поняла последний абзац, поэтому кто там кого не имеет права комментировать, неясно, суждение вынести не представляется возможным.
ТС, аккуратней при создании постов.
По поводу его придирки - ничего откровенного в одежде нет, дед-мудак. обычно так поступают, когда по существу сказать нечего - на личности переходят.
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23k
Григорий Мария Коненкова 14 минут назад
Этому деду всего 54, а спикеру 49. Но морализаторствовать они считают своим полным правом.
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13k
Роман 45 минут назад
> заявил, что слова не имеет право комментировать высказывание

Шта? Кто такой слова?
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27k
a.fey 52 минуты назад
Я на стороне министра!
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976
max a.fey 14 минут назад
Как и любой нормальный и здоровый человек.
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2k
Egoro 57 минут назад
А что не так в её виде? Всё в рамках дресс-кода.
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−2
Константин 58 минут назад
Чего стесняться, так должности и получают )))))
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786
Карл Такойто 59 минут назад
Обычный тупой прием ухода от ответа. Она наверняка ему какие то неудобные вопросы задала,ну вот чтобы на них не отвечать он перевел тему на её декольте. В России это это вообще распространенный приём у представителей власти, особенно популярны ,,гляньте на госдолг США,, ,,вы что хотите как в Париже,, и тому подобные.
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3k
Руслан Карл Такойто 18 минут назад
и какой "неудобный вопрос " мог задать министр депутату? про незастегнутую ширинку? депутат не отчитывается перед министром! вы уже в своей борьбе с кровавым режимом совсем отупели? Это депутат может задать неудобный для министра вопрос, а не наоборот
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