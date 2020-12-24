Чиновник из Якутии сделал замечание министру предпринимательства из-за декольте

Во время онлайн-совещания депутат Петр Амосов заметил, что министр предпринимательства Ирина Высоких надела откровенную одежду. Женщина попыталась отстоять своё право, но её перебил другой участник собрания.
На совещании в местном Госсобрании Якутии (этот госорган ещё называют Ил Тумэн) произошёл конфликт депутата с министром предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ириной Высоких.
Депутат заявил, что во время выступления Ирины не слушал её, так как был отвлечён её внешним видом.
«Я вот сегодня смотрел не как вы выступали, а на открытую часть вашего тела. Это нехорошо, конечно», — сказал он на совещании.
В ответ Ирина заявила, что свой внешний вид она обсуждать не намерена. Но продолжить её не дали. В разговор вмешался спикер Госсобрания (Ил Тумэн) республики Петр Гоголев и заявил, что слова не имеет право комментировать высказывание народных депутатов, сообщает Telegram-канал Baza.
Как вы считаете, кто прав в этой ситуации?
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Недолго думая, один из монахов взял девушку на руки и перенёс её на другой берег.
Второй тоже перешёл и оба монаха продолжили путь.
И вдруг через пару часов второй монах, не выдержав, воскликнул:
Как ты мог! Ведь нам не то что прикасаться, и смотреть-то на женщин возбраняется. А ты нёс её на руках!
Брат мой! Я перенёс её и оставил на берегу, а ты до сих пор несёшь её.
Но вообще от поста с таким названием я ожидал... эммм... побольше размер декольте и содержимого, да
ТС, аккуратней при создании постов.
По поводу его придирки - ничего откровенного в одежде нет, дед-мудак. обычно так поступают, когда по существу сказать нечего - на личности переходят.
Шта? Кто такой слова?