Смоленский депутат прогулялся по городу в малиновом костюме и стал мемом

Депутат Смоленска Максим Баранов приехал на встречу к жителям округа №6 без маски, зато в ярком малиновом костюме. Смелый образ госслужащего стал популярен в сети, но Баранов только рад такому вниманию.
Смоленский депутат Максим Баринов почтил своим присутствием жителей шестого округа, облачившись в яркий костюм малинового цвета и в лакированные туфли того же цвета. При этом Максим был без маски, и без шапки. Не известно, что из этого более рисковое.
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Сам депутат не считает, что совершил что-то необычное. В разговоре с изданием "Подъём" он заявил, что рад такому вниманию.
«И то, что многие иронизировали и смеялись по этому поводу — замечательно! Потому что всегда лучше смеяться, чем плакать. И лучше вызывать у людей положительные эмоции, чем негатив. Есть форма, а есть содержание. Привлекая внимание к моему костюму, заодно можно привлечь внимание людей к актуальным вопросам жизни города-героя Смоленска. А вот это уже не форма, а содержание: вопросы благоустройства — это постоянный, прямой контакт с жителями. Старался и всегда буду стараться быть ближе к людям, чтобы быть им в помощь. А форма? Всем искренне желаю быть в отличной спортивной (и не только) форме», - сказал Баранов.
Яркий образ депутата стал популярен в сети и пользователи просто не смогли удержаться
Как вам отсылочка к "Деревне дураков"?
Теперь понятно, почему депутат так серьёзен!
Узнаёте походочку, да?
Как вам образ смоленского депутата?
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когда нужно дое*баться до депутата - даже костюм повод