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Смоленский депутат прогулялся по городу в малиновом костюме и стал мемом

Смоленский депутат прогулялся по городу в малиновом костюме и стал мемом (5 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2020 16:52
Сообщество : Жить в России
Метки: депутат   интересное   костюм   одежда   смоленск   фото   юмор   
2374
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Депутат Смоленска Максим Баранов приехал на встречу к жителям округа №6 без маски, зато в ярком малиновом костюме. Смелый образ госслужащего стал популярен в сети, но Баранов только рад такому вниманию.

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Метки: депутат   интересное   костюм   одежда   смоленск   фото   юмор   
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31  комментарий
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984
Heisenberg Час назад
Мне лично до балды как он выглядит и во что одет.Пусть хоть в лаптях и фуфайке ходит,но делает при этом благое дело для людей.
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8k
Sama Минуту назад
Депутат - не госслужащий.
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27k
LEPA 4 минуты назад
Смоленский депутат прогулялся по городу в малиновом костюме и стал мемом
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32k
Элек Мек 9 минут назад
Обеспеченные, при деньгах,а выглядят как клоуны,пиз..ц какой то.
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1k
Росомаха 19 минут назад
Фамилия сама за себя говорит...
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1k
Артур Будкин 21 минуту назад
лошара, нижняя пуговица застегнута
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2k
Enotko Ytko 22 минуты назад
вот как выглядит на "корове седло"
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111k
сэмён Полчаса назад
+100500
+100500
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19k
Влад Полчаса назад
А че при гавриле? Вроде цепь положена?
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27k
LEPA Влад 9 минут назад
Я бы сказал,цепура.)))
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13k
Роман 51 минуту назад
Колхоз, что тут скажешь?
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4k
Regerald Роман 44 минуты назад
Это кже не колхоз, это мещанство.
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20k
dna72 56 минут назад
Смоленский депутат прогулялся по городу в малиновом костюме и стал мемом
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512
Шел мимо 59 минут назад
Страной правят дебилы
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58k
Доктор Джонс Шел мимо 39 минут назад
Но кто-то же его избирал...
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1k
Vovan Petroff Час назад
Смоленский депутат прогулялся по городу в малиновом костюме и стал мемом
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11k
робт Час назад
когда в комментах не до чего дое*баться - дое*бываются до орфографии
когда нужно дое*баться до депутата - даже костюм повод
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20k
turyst Час назад
"Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны, и передо мной и пацак должен два раза приседать..." (С)

"Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны, и передо мной и пацак должен два раза приседать..." (С)
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25k
Acu900 Час назад
Ему можно, у него много КЦ есть

Ему можно, у него много КЦ есть
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2k
Евгений Час назад
А казачек-то засланный!!!
А казачек-то засланный!!!
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4k
кот базилий Евгений 49 минут назад
На Рыбина похож из "дюны"
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5k
Ф Ив 2 часа назад
"Малиновые пиджаки" - иногда они возвращаются.
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7k
MakDag 2 часа назад
Из "малины" прямиком на встречу с "лохами".
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1k
andrey morozov 2 часа назад
Такой образ был бы уместен где нибудь в солнечной Флориде, но в сером осеннем российском городе выглядит фриковато..насчет личных и профессиональных качеств от комментариев воздержусь так как с ними не знаком
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414
LinkLine 2 часа назад
колхозник
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