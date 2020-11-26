Смоленский депутат прогулялся по городу в малиновом костюме и стал мемом

Сам депутат не считает, что совершил что-то необычное. В разговоре с изданием "Подъём" он заявил, что рад такому вниманию.

«И то, что многие иронизировали и смеялись по этому поводу — замечательно! Потому что всегда лучше смеяться, чем плакать. И лучше вызывать у людей положительные эмоции, чем негатив. Есть форма, а есть содержание. Привлекая внимание к моему костюму, заодно можно привлечь внимание людей к актуальным вопросам жизни города-героя Смоленска. А вот это уже не форма, а содержание: вопросы благоустройства — это постоянный, прямой контакт с жителями. Старался и всегда буду стараться быть ближе к людям, чтобы быть им в помощь. А форма? Всем искренне желаю быть в отличной спортивной (и не только) форме», - сказал Баранов.



Яркий образ депутата стал популярен в сети и пользователи просто не смогли удержаться