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Суд в Польше на законодательном уровне фактически запретил аборты

Суд в Польше на законодательном уровне фактически запретил аборты (5 фото)

Автор:
23 октября 2020 18:27
Сообщество : Истории
Метки: Польша   аборты   женщины   закон   интересное   протест   суд   фото   
1041
5

В Польше вспыхнули протесты против решения суда, который ужесточил закон об абортах, исключив 98% случаев. Фактически, теперь аборты в стране почти запрещены.

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Метки: Польша   аборты   женщины   закон   интересное   протест   суд   фото   
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21  комментарий
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34
Виталий Касандров 2 часа назад
Белорусам надо подсуетится и пользуясь моментом назначить там своего ставленника президентом.
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30
mts 50 минут назад
Мы должны были перейти на зимнее время через неделю, но наша правящая партия уже перешла на средневековье.
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18k
pssst mts 2 минуты назад
переобуться успеешь? https://toronto.ctvnews.ca/daylight-saving-time-could-become-permanent-in-ontario-1.5136569https://toronto.ctvnews.ca/daylight-saving-time-could-become-permanent-in-ontario-1.5136569
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1k
Mellivora 51 минуту назад
Видать народонаселение коренное убывает вот и стараются притормозить процесс.
Лондону нужны водопроводчики.
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40
евгений 56 минут назад
Аборты запрещают, фашизм разрешают... вы уж там определитесь что ли)
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18k
pssst евгений 42 секунды назад
они еще и гомосеков прессуют.
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2k
Дмитрий 59 минут назад
ну тогда у них нет проблем, они всегда могут сказать что их отодрал приезжий хохол на плантации клубники
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635
Кукулькан Час назад
Аборт-это убийство уже живущего человека. Самаго близкого для вас в этом мире. . Предохраняться надо ДО
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26k
parallax 2 часа назад
С демографией в Польше не айс. А так глядишь, население расти начнёт.
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16k
Ватаку Накомоде parallax Час назад
Расти за счет больных и ненужных детей, от которых будут отказываться при рождении, которых будут выбрасывать на улицу и т.д.? Такое себе
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26k
parallax Ватаку Накомоде Час назад
Есть статистика. Подавляющее число абортов, это здоровые эмбрионы.
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1k
kiev_poznyaki parallax 49 минут назад
как раз с демографией у них все в порядке.
Толпы украинцев, белорусов, да уже и россиян полностью перекрывают естественную убыль.
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4k
Александр Иванов parallax 47 минут назад
Хохлов пустили, они размножатся. А азиатов пустят-вообще Китай догонят.
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16k
Ватаку Накомоде parallax 43 минуты назад
Да, здоровые. Но ненужные. Если хотят сделать аборт, значит не хотят этого ребенка. А значит когда он родится, ни о какой любви и нормальном воспитании речи быть не может. Сдадут в детский дом, выкинут на мусорку, или он будет жить в семье в качестве ненужной мебели. И что хорошего будет, когда через полтора-два десятка лет появится поколение подростков, выросших или в переполненных детских домах, или в семьях, где ими никто не занимался - не воспитывал, не дал образования? Озлобленные детдомовцы и невоспитанное быдло - не лучший прирост к демографии (но к статистике да, плюс, кто надо где надо отчитается о ее росте)
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16k
Марина 2 часа назад
Хоренеть!
То есть обычные аборты и так там запрещены. А сейчас они запрещают абортировать уродов, даунов и т.д.
Зачем правительству и церкви столько больных и нежизнеспособных детей?
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4k
Летучий Мыш Марина Час назад
Ну значит будут женщины погибать во время подпольных абортов. Если не будет возможности в другие страны ес уехать.
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16k
Марина Летучий Мыш Час назад
Так абортные автобусные туры в Белоруссию уже лет тридцать как из Польши катаются.
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