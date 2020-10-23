Суд в Польше на законодательном уровне фактически запретил аборты

В Польше вспыхнули протесты против решения суда, который ужесточил закон об абортах, исключив 98% случаев. Фактически, теперь аборты в стране почти запрещены.
В Польше женщина могла сделать аборт в трёх случаях:
- Если ребёнок был зачат путём изнасилования;
- Если есть угроза жизни матери;
- Если есть тяжёлое или неизлечимое заболевание плода;
Последнее положение было принято в 1993 году, а теперь суд признал его неконституционным. В заявлении Конституционного суд Польши 22 октября сказано, что этот был принят под давлением консерваторов и католической церкви, выступавшей за полный запрет абортов.
Если обратиться к статистике, то за 2019 год в Польше провели более тысячи легальных абортов, большинство из которых (98%) обосновывали болезнью плода. Из-за строгих законов женщины Польши даже отправляются делать аборт в другие страны.
Вечером 22 октября в Польше прошли демонстрации. Несмотря на коронавирус люди вышли на улицы, протестуя против ужесточения закона.
Policja użyła gazu wobec protestujących przed domem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. Tłum napierał na policyjny kordon, po gazie się cofnął.@RMF24pl pic.twitter.com/iqYz6e4VDR— Paweł Balinowski (@PBalinowski) October 22, 2020
Протестующие в Варшаве дошли до Конституционного суда, а оттуда к дому вице-премьера страны Ярослава Качиньского. У дома вице-премьера произошли столкновения с полицией, и правоохранители применили слезоточивый газ.
Tak wyglada policyjny kordon, oddzielający protestujących od domu Jarosława Kaczyńskiego. Były starcia, dwa razy użyto gazu. Tłum skanuje „policjanci, macie żony”.@RMF24pl pic.twitter.com/ost2He7ZAg— Paweł Balinowski (@PBalinowski) October 22, 2020
По словам очевидцев, протестующие принялись кидать в полицейских камни и толкать их. Задержаны 15 человек, 35 оштрафованы, дела 89 направили в суд, сообщает BBC.
Это не первый протест против абортов. В 2016 году в Польше уже происходили массовые митинги из-за угрозы запрета абортов.
Тысячи женщин вышли на улицы в #ЧерныйПонедельник, чтобы выразить протест против законопроекта о полном запрете на аборты и введении уголовной ответственности за их совершение.
Источник:
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Лондону нужны водопроводчики.
Толпы украинцев, белорусов, да уже и россиян полностью перекрывают естественную убыль.
То есть обычные аборты и так там запрещены. А сейчас они запрещают абортировать уродов, даунов и т.д.
Зачем правительству и церкви столько больных и нежизнеспособных детей?