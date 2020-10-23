Суд в Польше на законодательном уровне фактически запретил аборты

В Польше женщина могла сделать аборт в трёх случаях:

Если ребёнок был зачат путём изнасилования;

Если есть угроза жизни матери;

Если есть тяжёлое или неизлечимое заболевание плода;





Последнее положение было принято в 1993 году, а теперь суд признал его неконституционным. В заявлении Конституционного суд Польши 22 октября сказано, что этот был принят под давлением консерваторов и католической церкви, выступавшей за полный запрет абортов.





Если обратиться к статистике, то за 2019 год в Польше провели более тысячи легальных абортов, большинство из которых (98%) обосновывали болезнью плода. Из-за строгих законов женщины Польши даже отправляются делать аборт в другие страны.