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В Санкт-Петербурге пенсионерка бросила работу бухгалтера и стала моделью

В Санкт-Петербурге пенсионерка бросила работу бухгалтера и стала моделью (7 фото)

Автор:
21 декабря 2020 13:12
Сообщество : Истории
Метки: бабушка   женщины   интересное   красота   милота   старость   старушка   фото   
1422
7

Елена Лунева из Санкт-Петербурга работала сначала инженером, а потом бухгалтером. Женщина вышла замуж за коллегу, родила двоих детей и жила обычной жизнью, пока в один момент не почувствовала тоску.

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Метки: бабушка   женщины   интересное   красота   милота   старость   старушка   фото   
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16  комментариев
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21k
turyst 54 минуты назад
В Санкт-Петербурге пенсионерка бросила работу бухгалтера и стала моделью
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15k
MMX 4 минуты назад
Ну и куда делись ябвдуватели?
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21k
Vazari 6 минут назад
"Мальчики одобряют"))
"Мальчики одобряют"))
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30k
Haratemich 14 минут назад
В Санкт-Петербурге пенсионерка бросила работу бухгалтера и стала моделью
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591
фхранцуз 21 минуту назад
для 56-ти лет, она весьма плохо выглядит
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18k
Аня фхранцуз 3 минуты назад
В 56 она ушла с работы и стала фитнесом заниматься, сейчас ей 60. Но она и для 60-ти плохо выглядит, к сожалению, измождённая чёт.
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14k
Сталкер 38 минут назад
Блин... Такое, если честно...
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507
Обратная сторона Луны Час назад
Сейчас модно бросать работать и становиться вебкам моделями. Надеюсь, это не тот случай
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1k
Антон Сорокин Обратная сторона Луны 37 минут назад
не у всех получится - нужно быть как мимимум симпатичным и с харизмой, на жирную некрасивую модель спрос будет только у извращенцев
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8k
Vlad Час назад
ПокемонКа... это ты, что ли???
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643
ПандаМэн Час назад
В Санкт-Петербурге пенсионерка бросила работу бухгалтера и стала моделью
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8k
harlamov Час назад
Только Галкину фотки не показывайте)
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18k
Аня harlamov 5 минут назад
Поздно, он уже выехал
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386
Любушка Час назад
Супер!
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72k
Броненосец Потелкам Час назад
Рад за пенсионерку
Молодец тетка
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