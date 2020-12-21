В Санкт-Петербурге пенсионерка бросила работу бухгалтера и стала моделью

Елена Лунева из Санкт-Петербурга работала сначала инженером, а потом бухгалтером. Женщина вышла замуж за коллегу, родила двоих детей и жила обычной жизнью, пока в один момент не почувствовала тоску.
Елена Лунева поговорила с фотохудожницей Анной Бурухиной, рассказав о своей, в прочем, обычной жизни. Елена окончила университет с красным дипломом по специальности "инженер-строитель" и пошла работать по профессии в проектный институт.
"Работать было интересно, а временами ещё и весело, потому что к праздникам наш драмкружок ставил спектакли и капустники. Легко вышла замуж за коллегу по работе, родила двоих детей"
После перестройки Елена окончила курсы бухгалтеров и устроилась на работу. Там женщина работала до 56 лет, пока не почувствовала себя уставшей.
Я поняла, что не хочу больше работать главным бухгалтером. Я потеряла в деньгах, конечно, но как же было ценно то, что я приобрела: спокойствие и независимость. В 56 купила абонемент в спортзал и начала заниматься йогой
После того, как Елена увидела по телевизору Игоря Гавара в программе "Синдеева" на телеканале "Дождь" и подумала: "Это для меня!".
Елена отправила фотографии в журнал "Олдушка", но на любительское портфолио так и не ответили. Женщина не отчаялась и вскоре попала на фотосессию к подруге.
Я отправила на этот раз фотографии в агентства "Олдушка" и Madam Models 40+. "Олдушка" мне опять отказала, а Madam Models пригласили к сотрудничеству. Так в 60 лет я стала моделью…
С тех пор прошло три года, и Елена уже во всю принимает участие в фотосессиях, сотрудничает с брендами и ведёт свой Instagram. "Бабушка" работает с модельным агентством GoldenAge, где рекламирует одежду для женщин в возрасте.
Что делает меня счастливой? Мне кажется, что все очень просто. Во-первых, осознанная любовь к себе, а дальше: конечно же, успехи детей (они моя гордость), внутренняя свобода, возможность путешествовать и не делать то, что мне не интересно, востребованность и общение с людьми, которые мне нравятся
Источник:
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Молодец тетка