В Санкт-Петербурге пенсионерка бросила работу бухгалтера и стала моделью

Что делает меня счастливой? Мне кажется, что все очень просто. Во-первых, осознанная любовь к себе, а дальше: конечно же, успехи детей (они моя гордость), внутренняя свобода, возможность путешествовать и не делать то, что мне не интересно, востребованность и общение с людьми, которые мне нравятся