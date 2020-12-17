Депутат предложила научить детей пить

Кириллова отметила, что эти все меры про расширение зон не работают. Кто хочет продавать - тот будет, и предпринимателей этим не запугаешь.

— Вместо того чтобы заниматься ненужной и вредной, я считаю, для нашего города работой, надо воспитывать детей, заниматься их досугом, объяснять, что такое алкоголь, с какого возраста его нужно принимать, какие алкогольные напитки можно принимать, какие категорически нельзя, воспитывать культуру употребления алкоголя, — подчеркнула Кириллова в интервью РИА "Новости".

Кириллова заметила, что при правильном воспитании вопросов о размещении алкомаркетов не возникнет вообще. Инициатива "подвинуть" алкогольные магазины - это просто попытка пропиариться, прикрываясь интересами детей.



