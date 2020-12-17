Депутат предложила научить детей пить

Депутат думы Южно-Сахалинска Майя Кириллова заявила, что детей нужно не ограждать от алкоголя, а прививать им культура питья. В таком случае предлагаю организовать обязательные экскурсии в алкогольные магазины с последующей дегустацией, чтобы наверняка!
Депутат думы Южно-Сахалинска Майя Кириллова высказала своё мнение насчёт расширение зон вокруг школ, где не должен продаваться алкоголь. По мнению Кирилловой, эта мера может привести к очередным проблемам для предпринимателей и никак не снизит привлекательность алкоголя. Вместо этого депутат предложила научить детей культуре употребления алкоголя.
— Дети должны понимать, что алкоголь в их жизни обязательно появится, они должны понимать, какой напиток стоит употреблять, какой не стоит, они должны понимать, сколько должен стоить в магазине нормальный напиток. Надо делать упор на воспитании детей, культуре употребления алкоголя. Нужно разъяснять молодёжи, что такое алкоголь, — пояснила Кириллова свою позицию порталу "Подъём".
Выражение депутата тут же разлетелось по сети. Узнав об этом, Кириллова решила пояснить свою точку зрения
Кириллова отметила, что эти все меры про расширение зон не работают. Кто хочет продавать - тот будет, и предпринимателей этим не запугаешь.
— Вместо того чтобы заниматься ненужной и вредной, я считаю, для нашего города работой, надо воспитывать детей, заниматься их досугом, объяснять, что такое алкоголь, с какого возраста его нужно принимать, какие алкогольные напитки можно принимать, какие категорически нельзя, воспитывать культуру употребления алкоголя, — подчеркнула Кириллова в интервью РИА "Новости".
Кириллова заметила, что при правильном воспитании вопросов о размещении алкомаркетов не возникнет вообще. Инициатива "подвинуть" алкогольные магазины - это просто попытка пропиариться, прикрываясь интересами детей.
Источник:
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посмотри карты до 1922 года или до 1936. там вообще такой х.уйни нету. вам обезьянам подарили земли Российской империи и Киргизии
В СССР и половым воспитанием подростков и молодежи никто никогда не занимался, ни планированием семьи, - лишь к концу 80-х появились робкие ростки просвещения в половом воспитании, а потому к расцвету застоя СССР подошел с самым большим в цивилизованном мире количестве абортов и детдомов.
По той же логике, что бы дети не употребляли наркотики им нужно ещё в детстве испытать, что такое "ломка".
Подросткам интересно пить (курить, трахаться, драться) потому что этого делать нельзя. Запретный плод сладок.
А сидеть с училкой пить по 30 грамм аперитива, дижестива и слушать лекцию о том, как правильно употреблять алкоголь, будут только законченные ботаны.
Подростки наоборот хотят вырваться из под опеки и ради этого готовы бухнуть где-то в своей компании, а им свободу хотят заменить очередным уроком.
Может она еще свечку подержит, когда они в постель лягут?
А в России?
Всяко лучше историй когда 21-летние "дети" выпивают первую в жизни банку пива и начинают куролесить.