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Депутат предложила научить детей пить

Депутат предложила научить детей пить (2 фото)

Автор:
17 декабря 2020 14:31
Сообщество : Жить в России
Метки: алкоголь   депутат   дети   закон   интересное   фото   южно-сахалинск   
638
2

Депутат думы Южно-Сахалинска Майя Кириллова заявила, что детей нужно не ограждать от алкоголя, а прививать им культура питья. В таком случае предлагаю организовать обязательные экскурсии в алкогольные магазины с последующей дегустацией, чтобы наверняка!

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Метки: алкоголь   депутат   дети   закон   интересное   фото   южно-сахалинск   
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27  комментариев
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kazakh 2 часа назад
Пилять русский мир. Заберите своих русских из Казахстана и мы от вас отгородимся 10 метровым забором и рвом с крокодилами
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20k
Батончик с маком kazakh 2 часа назад
а "казахстан" это что такое?
посмотри карты до 1922 года или до 1936. там вообще такой х.уйни нету. вам обезьянам подарили земли Российской империи и Киргизии
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2k
Frank Borman 13 минут назад
Французы пьют во время еды стаканчик красного вина, еще с детства. Говорят, даже в армии солдатам дают, для аппетита и для здоровья. И ничего, пока еще не спились. Почему русские так не могут? Пить немного, для здоровья, а не напиваться как свиньи.
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2k
Hallo FreeSpace Полчаса назад
ну наконец-то то что реально пригодится в жизни, а не деление в столбик
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548
neo Час назад
Расстрелять на*уй! Это ж надо такую чушь нести! Лишить мандата и на нары за пропаганду алкоголизма и преступление против детства!
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16k
babuby Час назад
Культуру пития, как и культуру обращения с оружием(да, не важно какое оно, игрушечное или боевое), должны прививать родители! Одними запретами в этих вопросах не поможешь.
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1k
zenon Час назад
Попробуй сынок! Тьфу, какое горькое! Вишь, а твоя мама думает, что я мёд пью!
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10k
Евгений 2 часа назад
Разумное зерно есть, кстати. Почти все пробуют алкоголь - а все мы понимаем, что без знания основ, можно очень сильно себе навредить.
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548
neo Евгений 50 минут назад
Разумного в её высере нет от слова совсем. Разумное - рассказывать детям, что алкоголь наркотик и яд, пить его глупо, а не круто. Вот это было бы разумно. А то, что говорит она - преступление и явно свидетельствует о её заинтересованности либо в материальной выгоде (скорее всего), либо в постепенном уничтожении здорового населения.
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2k
Hallo FreeSpace Евгений Полчаса назад
и как ты себе это представляешь ?
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6
Владимир Филимонов 2 часа назад
Мне за 60. И когда в 85 Горбачёв ... Мой папа плевался от тех формулировок о том , что курс на культурное употребление не оправдался. Воспитанием культуры потребления никто не занимался. Не существовало и не существует такого воспитания. А оно необходимо!
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23k
aolti Владимир Филимонов 10 минут назад
Все верно.
В СССР и половым воспитанием подростков и молодежи никто никогда не занимался, ни планированием семьи, - лишь к концу 80-х появились робкие ростки просвещения в половом воспитании, а потому к расцвету застоя СССР подошел с самым большим в цивилизованном мире количестве абортов и детдомов.
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11k
* 2 часа назад
Ну школа, к сожалению, почти не учит жизни. И есть много чего стоило бы изучать. Права и обязанности, простую бухгалтерию, дорожное движение и много чего ещё. В тюрьму бы сводить детей, чтоб увидели что их там ждёт, многих бы остановило и так далее. Да и на тему алкоголя тоже наверно стоит, на равне с половым воспитанием, ибо 9-10+ класс это уже не дети. Многие в этом возрасте уже давно все попробовали, и только система делает вид, что ничего не происходит.
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548
neo * 53 минуты назад
На тему алкоголя нужно просвещать детей только в том ключе, что алкоголь - яд, употреблять его - вселенская глупость, а не как эта проплаченная **** предлагает рассказывать что и сколько пить.
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11k
Yasen_Perec 2 часа назад
Не прокатит. Реклама алкоголя запрещена, а тут прямо противоположное.
По той же логике, что бы дети не употребляли наркотики им нужно ещё в детстве испытать, что такое "ломка".
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11k
* Yasen_Perec 2 часа назад
Наркотики попробует маленькая часть, а через алкоголь пройдут почти все.
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548
neo * 56 минут назад
Через него проходят именно потому, что с детства навязывается так называема "культура пития", призванная поставлять алкопроизводителям новых клиентов.
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4k
Sanar 2 часа назад
А ещё дети рано или поздно вчерашние дети начнут заниматься сексом, страшно представить что эти "думатели о народе" могут предложить.
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1k
Лёха Sanar 2 часа назад
Любую идею можно опошлить. Что запрет,что обучение.
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8k
harlamov 2 часа назад
Честно говоря бред какой-то.
Подросткам интересно пить (курить, трахаться, драться) потому что этого делать нельзя. Запретный плод сладок.
А сидеть с училкой пить по 30 грамм аперитива, дижестива и слушать лекцию о том, как правильно употреблять алкоголь, будут только законченные ботаны.
Подростки наоборот хотят вырваться из под опеки и ради этого готовы бухнуть где-то в своей компании, а им свободу хотят заменить очередным уроком.
Может она еще свечку подержит, когда они в постель лягут?
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11k
* harlamov 2 часа назад
А при чем тут это? Лучше рассказать о сексе и раздать презервативы, чем потом в 16 лет аборты делать. Так и тут, лучше рассказать что бывает от алкоголя, и прочее, чем делать вид, что никто не пьет и все дать на откуп детям. Я учился в школе-интернат, так у нас вожатый когда увидел, что мы купили водку "Александров" , наорал на нас и забрал ее, сказав что его воспитанники травить себя не должны, и если нам невмоготу попробовать, то прийти к нему и он купит нормальную бутылку. И сдержал слово между прочим. А последствии это на нас повлияло, никто из группы не спился, и не пил дешёвую хрень убивая печень. Так, что все дело в подходе.
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3k
livaneth 2 часа назад
Так с какого возраста его нужно принимать?
А в России?
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9k
Bill 2 часа назад
У нас классная тоже самое говорила: "Рано или поздно вы алкоголь попробуете. Так лучше сделайте это под присмотром родителей." И мать мне сама это предложила. И я своего сына научил. И никто не стал алкоголиком. Сын так вообще не пьет.
Всяко лучше историй когда 21-летние "дети" выпивают первую в жизни банку пива и начинают куролесить.
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60
Alexander 2 часа назад
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