Как выглядит и чем занимается любовница Никиты Михалкова

Несмотря на то, что Никита Михалков женат на Татьяне Евгеньевне почти 50 лет, были у известного режиссера и романы на стороне. Сегодня мы расскажем о его возлюбленной, связь с которой Михалкову скрыть не удалось.
История Никиты Михалкова и Марии Лемешевой началась в 2000-х. Тогда за парой активно следили СМИ, каждый выход пары в свет сопровождался очередной порцией слухов и совместных снимков. Были ли они на самом деле вместе? Давайте разбираться!
Никите Михалкову было 55 лет, а Марие едва исполнилось 30, когда они познакомились. Конечно, Мария знала об известном режиссере все, давно хотела с ним пообщаться, взять у него интервью, однако личное знакомство состоялось на одном из кинофестивалей только в 2000-х. По словам близких друзей и свидетелей романа, Мария всегда хотела быть знаменитой. Она проявила инициативу в тот вечер и уехала с мероприятия в компании Михалкова. Мария была замужем, но после знакомства с Никитой Сергеевичем сразу подала на развод.
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Затем в карьере девушки начались активные и кардинальные изменения. На тот момент она была обычной московский журналисткой, о которой практически никто не знал, посещала кинофестивали и другие светские мероприятия, но благодаря связям Михалкова достижения на профессиональном поприще не заставили себя ждать.
Мария еще в детстве поняла, что хочет быть известной, она выбрала творческий путь: сначала занималась живописью и мечтала стать художницей, затем окончила МГУ с двумя дипломами (обучалась она не только в Москве, но и Швейцарии), по образованию - филолог и искусствовед, и начала пробиваться на телевидение. В конце 90-х она появилась на телеэкране в роли ведущей и обозревателя отдела культуры.
Образование, опыт и, конечно же, знакомство с Михалковым, помогли ей пробиться. Она работала корреспондентом на канале "Рен-ТВ", затем перешла на "Первый". Обрела популярность, став ведущей передачи "Другие новости" (2006-2013).
Никита Сергеевич и Мария даже жили вместе (хотя известный режиссер и не разводился с женой), их отношения длились около 10 лет. Мария в 2011 году родила дочку Марфу, однако до сих пор скрывает личность биологического папы от прессы, Михалков отцовства не признал. Сама же Мария утверждает, что у нее был роман с известным бизнесменом, он и является отцом ребенка. А после расставания с Михалковым у Лемешовой был роман с Бондарчуком. Может, дочь от него?
Сегодня 43-летняя Мария известна в России как телеведущая, диктор, кинообозреватель, журналист, режиссер документальных фильмов об актерах, она вела различные тренинги для студентов.
Мария ведет блог в инстаграме, на нее подписаны 112 тыс человек
Мария возглавляет журнал "Кинорепортер", который освещает новости кинематографа. Неизвестно, какие сейчас отношения у Михалкова и Лемешовой, но продвижением по карьерной лестнице девушка точно обязана ему.
Мария проводит фестивали, кинофорумы, регулярно публикует в соцсетях фото со светских мероприятий, премий.
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Лично мне абсолютно пофиг кто с кем когда и где