Как выглядит и чем занимается любовница Никиты Михалкова

Никита Сергеевич и Мария даже жили вместе (хотя известный режиссер и не разводился с женой), их отношения длились около 10 лет. Мария в 2011 году родила дочку Марфу, однако до сих пор скрывает личность биологического папы от прессы, Михалков отцовства не признал. Сама же Мария утверждает, что у нее был роман с известным бизнесменом, он и является отцом ребенка. А после расставания с Михалковым у Лемешовой был роман с Бондарчуком. Может, дочь от него?