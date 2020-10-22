Что стало с советскими детьми-актерами: из кино до криминала и алкоголизма

Алексей также принимал участие в короткометражных выпусках "Ералаша". Из-за постоянной занятости в кино, ему выдали аттестат об окончании десяти классов с пометкой "прослушал". Несмотря на трудности со школьным образованием, он получил главную роль в фильме "На своей земле". После фильма он долго не получал приглашений от режиссеров для участия в новых картинах, поэтому ушел в армию.