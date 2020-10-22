Что стало с советскими детьми-актерами: из кино до криминала и алкоголизма

Многие известные актеры начинали играть в кино еще в детстве. Для кого-то - это тропа к славе, другие же свернули на скользкую дорожку, навсегда отрезав путь к успеху. Сегодня мы расскажем, в кого выросли любимцы советской публики, начавшие сниматься в фильмах в юном возрасте.
1. Сергей Шевкуненко
Сергей Шевкуненко стал известен советской публике благодаря роли пионера Миши Полякова в телевизионных художественных фильмах "Кортик" и "Бронзовая птица". Были на его счету и другие картины: ему пророчили отличную карьеру.
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Однако советский ребенок-актер выбрал другой путь. После успеха на киностудии "Мосфильм" Сергей вырос и стал организатором и лидером криминальной группировки "Мосфильмовской ОПГ". За разбои опасный рецидивист получил 5 судимостей, отсидел в тюрьме общей сложностью 14,5 лет, продолжая контролировать ситуацию в своем районе даже из мест лишения свободы.
После освобождения, Сергей недолго оставался на свободе. В борьбе за власть, конкурирующие группировки наняли киллера, который забрал жизни мужчины и его матери.
2. Ян Пузыревский
Ян Пузыревский сыграл первую роль в кино в 14 лет. Наиболее известная картина, в которой он принял участие, это "Тайны Снежной королевы". Там он был Каем. Позже он окончил Щукинское училище, активно снимаясь в различных фильмах (на его счету 8 кинолент).
В 18 лет Ян женился. В браке родился сын Иштван. Однако семейная жизнь не принесла радости супругам: они развелись.
Супруги уже жили раздельно, когда в 1996 году Ян пришел повидаться с сыном. В тот день он зашел к жене домой, взял полуторагодовалого малыша на руки и выпрыгнул из окна 12 этажа.
Иштван зацепился за ветки, а вот его отец падения, как и развода, не пережил. Актеру было 25 лет.
3. Алексей Фомкин
Еще один известный ребенок-актер - Алексей Фомкин. Он стал популярен после съемок фильма "Гостья из будущего". Затем он снялся в ТВ-фильме "Повод", но уже в роли второго плана.
Алексей также принимал участие в короткометражных выпусках "Ералаша". Из-за постоянной занятости в кино, ему выдали аттестат об окончании десяти классов с пометкой "прослушал". Несмотря на трудности со школьным образованием, он получил главную роль в фильме "На своей земле". После фильма он долго не получал приглашений от режиссеров для участия в новых картинах, поэтому ушел в армию.
После службы Алексей начал работать в МХАТ имени Горького, однако был уволен за систематические прогулы. Ему нужны были деньги, а в кино не приглашали, поэтому Алексей устроился на стройку маляром, затем переехал в деревню, где стал мельником.
Позже он познакомился с будущей женой Еленой. Они начали злоупотреблять спиртным вместе. Во время очередных пьяных гуляний дом актера загорелся. Всем гостям удалось спасти, кроме Алексея. На кладбище "Улыбышево" под Владимиром, где похоронен актер, в 2012 установили указатели и памятник.
4. Вячеслав Царев
Еще одна печальная судьба была у Вячеслава Царева. Слава к нему пришла после фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" режиссера Элема Климова, в котором он снялся в 13 лет. Затем он сыграл в еще одной популярной картине Андрея Тарковского "Андрей Рублев".
Несмотря на славу после 2-х фильмов, актерскую карьеру, как и Алексею Фомкину, ему построить не удалось. Больше предложений сниматься от режиссеров не поступало. Тогда он пошел в армию, затем женился, после 5 лет брака - развелся.
Бывший актер трудился грузчиком в винном магазине, работал уборщиком в подмосковной психиатрической клинике, а также был продавцом мороженого, сторожем, дворником. От одинокой жизни постепенно спивался.
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