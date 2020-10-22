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Что стало с советскими детьми-актерами: из кино до криминала и алкоголизма

Что стало с советскими детьми-актерами: из кино до криминала и алкоголизма (17 фото)

Автор:
22 октября 2020 12:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: жизнь звезд   звезды   знаменитости   советские актеры   фото   шоу бизнес   
2971
17
Многие известные актеры начинали играть в кино еще в детстве. Для кого-то - это тропа к славе, другие же свернули на скользкую дорожку, навсегда отрезав путь к успеху. Сегодня мы расскажем, в кого выросли любимцы советской публики, начавшие сниматься в фильмах в юном возрасте.
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Метки: жизнь звезд   звезды   знаменитости   советские актеры   фото   шоу бизнес   
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11k
Yasen_Perec 2 часа назад
Не сложившаяся жизнь Оли и Тани Юкиных.
После перестройки и распада Союза сестры потеряли работу. Близняшки перебивались случайными заработками и распродавали технику. Потом устроились в военкомат на мизерную зарплату. Условия жизни были несравнимы с прежними. Обе начали пить, Ольга вскоре бросила работу. Пережив два инсульта, в 2005 г. она умерла на 52-м году жизни.
Татьяна очень тосковала по сестре и горе топила в вине. На работе ее жалели и долгое время не увольняли, несмотря на ее постоянные прогулы. А в марте 2011 г. ее не стало. Она пережила сестру всего на 6 лет. К сожалению, Оле и Яло так и не удалось выбраться из их королевства кривых зеркал.

Не сложившаяся жизнь Оли и Тани Юкиных. После перестройки и распада Союза сестры потеряли работу. Близняшки перебивались случайными заработками и распродавали технику. Потом устроились в военкомат на мизерную зарплату. Условия жизни были несравнимы с прежними. Обе начали пить, Ольга вскоре бросила работу. Пережив два инсульта, в 2005 г. она умерла на 52-м году жизни. Татьяна очень тосковала по сестре и горе топила в вине. На работе ее жалели и долгое время не увольняли, несмотря на ее постоянные прогулы. А в марте 2011 г. ее не стало. Она пережила сестру всего на 6 лет. К сожалению, Оле и Яло так и не удалось выбраться из их королевства кривых зеркал.
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2k
Дарвин и аморальная премия 54 минуты назад
Любят на фишках одни и те же посты постить,про детей-актеров с начала года уже мин 10й пост
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190k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
А где позитивные примеры????
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13k
ВОВЧЕГ Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 44 минуты назад
Вон плешивый, занимается геноцидом и очень хорошо себя чувствует.
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851
Kariya Час назад
Детей-актеров сотни. А трагических судеб среди них - пара процентов.
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5k
АлександрЧестный 2 часа назад
Жалко конечно. 55 лет, а выглядел на 80. Синька до добра не доводит. Знакомый недавно от цирроза печени умер. Был хорошим программистом но жена к другому ушла с ребенком, а он начал выпивать всякую гадость типа 777. Его ставили на путь, бросал но все равно возвращался к старому.
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1k
веселый просто АлександрЧестный 2 минуты назад
Что плохого в трех топорах? Хороший винчик.
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