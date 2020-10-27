12 любопытных фактов о главной "матери драконов" - Эмилии Кларк

Больше всего она известна нам по роли бурерожденной Дейенерис Таргариен из "Игры престолов", но что еще вы знаете об очаровательной Эмилии Кларк? Например, она родилась в Англии, и с трёх лет хотела быть актрисой. Некоторые факты из ее жизни поистине удивляют!
1. Эмилия с детства хотела быть актрисой
Когда Эмилии было всего 3 года, она посетила спектакль Showboat, над которым работал ее отец, театральный звукорежиссер. "Мы сидели в первом ряду в лондонском "Палладиуме", - рассказала мама Эмилии, Дженни. - Она в просидела у меня на коленях весь спектакль, завороженная происходящим". Именно тогда девочка сказала родителям, что хочет стать актрисой.
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2. Отец Эмилии сначала не верил в талант дочери
Когда уже повзрослевшая Эмилия выразила желание стать актрисой, родные в этом сомневались. "Мой папа хотел, чтобы я была более реалистична в этом вопросе. Он отреагировал на мое желание стать актрисой такой фразой: "Единственная реплика, которую тебе надо выучить, — это: «Вам подать картошку фри?"
3. Эмилия Кларк играла на Бродвее персонажа Одри Хепберн
В 2013 году состоялся дебют Эмилии на Бродвее - актриса сыграла роль Холли Голайтли в театральной версии новеллы Трумена Капоте "Завтрака в Тиффани". В знаменитой киноверсии ее сыграла Одри Хепберн. Несмотря на прекрасные актерские навыки Эмилии, постановку не оценили и вскоре закрыли.
4. Изначально на роль Дейенерис выбрали другую актрису
Изначально роль королевы Дейенерис Таргариен досталась актрисе Тамзин Мерчант, которая даже сыграла в пилотной серии, так и не вышедшей на экраны. Однако, спустя некоторое время представители телеканала HBO подтвердили информацию о том, что Мерчант покинула проект. На ее место взяли Эмилию.
5. Откровенные сцены в "Игре престолов" дались ей нелегко
Актриса призналась, что откровенные сцены в "Игре престолов" - сцены с обнажением и изнасилованием в начале, - давались ей нелегко. "Однажды мне пришлось взять небольшой тайм-аут, - сказала она Esquire о съемках первого сезона. - Я сказала, что мне нужна чашка чая, немного поплакала и была готов к следующей сцене".
6. Она стала второй актрисой из "Игры престолов", сыгравшей Сару Коннор
В 2015 году Кларк снялась вместе с Арнольдом Шварценеггером в фильме "Терминатор: Генезис", сыграв роль Сары Коннор. Ранее эту роль играла Лена Хиди (Серсеи Ланнистер) в короткометражном телесериале "Терминатор: Хроники Сары Коннор". Шварценеггер был впечатлен игрой Кларк, однако, фильм провалился в прокате.
7. Кларк с детства была фанаткой Шварценеггера
Еще в детстве, когда она вместе с братом посмотрела две части "Терминатора", Кларк стала огромной поклонницей фильмов и самого Арнольда Шварценеггера. Именно поэтому актриса волновалась перед съемками в "Генезисе", так как несколько лет даже и не мечтала сниматься рядом с любимой звездой. "Иногда мне хотелось ущипнуть себя и спросить: "Это все правда происходит со мной?" - рассказала Эмилия.
8. У Кларк есть музыкальный талант
Эмилия - очень талантливый музыкант. Она может мастерски петь баллады, в стиле блюз, кабаре и джаз. Она также умеет играть на фортепиано, флейте и гитаре.
9. Поклонники не всегда узнают ее на улице
После выхода "Игры престолов" многие привыкли видеть Эмилию с длинными светлыми волосами, а узнать ее с натуральным каштановым цветом оказалось нелегко. Она призналась, что пока она однажды не покрасилась в блондинку, ее мало кто узнавал на улице.
10. Кларк работала на шести работах до "Игры престолов"
Пусть к славе не всегда легкий. Прежде чем попасть в "Игру престолов", Кларк работала официанткой, барменом, оператором колл-центра и лицензированным агентом по недвижимости.
11. Она могла бы выбрать другую профессию
Эмилия призналась, что как и многие актеры, всегда держала в голове "запасной план", связанный с другой деятельностью, если не получится пробиться на экраны. Она думала о том, чтобы стать певицей, архитектором или графическим дизайнером.
12. В детстве Эмилию дразнили за ее широкие брови
Сейчас брови актрисы - ее отличительная черта, однако, когда-то она стеснялась их из-за насмешек. "Когда я была моложе, мама всегда говорила мне о трех правилах: "Не принимай наркотики, не занимайся сексом и не трогай брови". Сейчас я так благодарна за эти советы," - рассказала Кларк Cosmopolitan.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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