12 любопытных фактов о главной "матери драконов" - Эмилии Кларк

Еще в детстве, когда она вместе с братом посмотрела две части "Терминатора", Кларк стала огромной поклонницей фильмов и самого Арнольда Шварценеггера. Именно поэтому актриса волновалась перед съемками в "Генезисе", так как несколько лет даже и не мечтала сниматься рядом с любимой звездой. "Иногда мне хотелось ущипнуть себя и спросить: "Это все правда происходит со мной?" - рассказала Эмилия.