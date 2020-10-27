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12 любопытных фактов о главной "матери драконов" - Эмилии Кларк

12 любопытных фактов о главной "матери драконов" - Эмилии Кларк (13 фото)

Автор:
27 октября 2020 13:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Эмилия Кларк   актриса   звезды   знаменитости   люди   факты   фото   шоу бизнес   
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Больше всего она известна нам по роли бурерожденной Дейенерис Таргариен из "Игры престолов", но что еще вы знаете об очаровательной Эмилии Кларк? Например, она родилась в Англии, и с трёх лет хотела быть актрисой. Некоторые факты из ее жизни поистине удивляют!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Эмилия Кларк   актриса   звезды   знаменитости   люди   факты   фото   шоу бизнес   
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Пётровыч 36 минут назад
Папа не верил в успех дочери, а мама говорила, не занимайся сексом. Папа, мама обломайтесь!
Папа не верил в успех дочери, а мама говорила, не занимайся сексом. Папа, мама обломайтесь!
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