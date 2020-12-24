Принят закон, позволяющий принудительно выселять россиян с территорий, отведённых под реновацию

Госдума одобрила в третьем чтении проект закона «о всероссийской реновации», предусматривающий возможность принудительно изымать у граждан жилплощадь, в том числе и исправной, вполне пригодной для проживания. Сделать это можно будет, если дом попадёт в границы участка комплексного развития территории жилой застройки.
Дома могут попасть под реновацию, если совокупная стоимость их капремонта превышает определённый субъектом норматив, если они находятся в ограниченно работоспособном состоянии или если, например, они построены «в период индустриального домостроения, определённый субъектом РФ, по типовым проектам». Законопроектом также предусматривается возможность переселения жителей многоквартирных домов, включённых в программу развития территории, с использованием механизма обязательного заключения договоров о переходе прав на жилые помещения по решению суда.
Хотя согласно букве закона, под реновацию может попасть любой типовой дом, по словам спикера Думы Вячеслава Володина, в первую очередь законопроект нацелен на решение проблем с домами, «которые были построены ещё в императорской России и советской России». «Всё остальное надо брать на контроль. Нам надо будет контролировать реализацию этого закона, создать рабочую группу. И буквально через три месяца собраться и посмотреть, что сделано в регионах. У нас в регионах должны принять всю нормативную базу — поверьте, через три месяца этого не будет. Чтобы было, надо нам собраться на новогодние и работать», — заявил он.
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А в заключение статьи, с вашего на то позволения, уважаемые читатели, будут на конкретном примере показаны методы работы СМИ, по освещению события и подаче материала в выгодном для заинтересованных лиц свете.
Пример: Депутат Александра Андреева, критикует проект "О комплексном развитии территорий, называя это - отменой частной собственности.
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Лица, проводящие закон, почти никогда не называют вещи своими именами, чаще название безликое типа: О внесении поправок и дополнений в отдельные статьи и подзаконные акты.
В конкретном случае судьбоносный закон скармливают в виде хот дога нижняя половинка булки - о регулировке правительством розничных цен на продукты питания - это для успокоения и подготовки эмоционального фона к заглатыванию сути - закона, делающего вас из собственника бомжом, путём наделения местных администраций и крупных застройщиков, правом самим решать, где строить и сколько компенсировать населению. И верхняя часть булочки - о задержании наших журналистов в Латвии. Поскольку в памяти остаётся последний сегмент - она предназначена отвлечь и переключить сознание целевой аудитории. А как подаётся закон - разве раньше нельзя было сносить аварийные хрущёбы? Зато, о том, что по новому закону под снос пойдёт исправное жильё - 1: 53 "Иному - подлежащему сносу...". Обратите внимание на пропорцию подачи - 1/4 главному материалу, а остальное второсортному контенту, маскирующему суть. Как-то так освещают СМИ Финал капитализма в России, ознаменованный ритуальным жертвоприношением "священной коровы" капитала - частной собственности.
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В Краснодаре лет 15 назад приняли план реконструкции старого центра. Это в основном дореволюционная 1-2 этажная застройка, коммунальные дворы. Смысл был в том, чтобы отдавать кварталы инвесорам, которые будут выкупать собственность, расселять и за их счёт будет построена новая инфраструктура от канализации и водопровода до дорог и электросетей. Были определены кварталы под снос, под реконструкцию, под ремонт.
В результате самые лучшие куски отхватили под казино, торговые центры и банки, а в остальное естественно никто вкладываться не стал. Но в кварталах под снос запрещены любая реконструкция и строительство.
В результате под шумок люди, имеющие связи в администрации используя адмресурс выселяют людей причём из центра на задворки, иногда за пределами города, сносят и выставляют на продажу.
Соответственно никакой реконструкции сетей и дорог никто не проводит, все делается за счёт бюджета города, а построенные многоэтажки с "обманутым дольщиками" через суд подключают к сетям. Опять же за счёт города
Реновацию собственно для этого и придумали, чтобы шарашить кварталами и загонять людей в невостребованные на рынке новостройки из блоков на окраинах. В Москве полно ещё хрущевок в аварийном состоянии, но застройщикам они не интересны, самое вкусное они уже освоили. Им интересна дорогая земля, где они налепят 30-ти этажные дома максимально близко друг к другу.