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Принят закон, позволяющий принудительно выселять россиян с территорий, отведённых под реновацию

Принят закон, позволяющий принудительно выселять россиян с территорий, отведённых под реновацию (1 фото + 3 видео)

Автор:
24 декабря 2020 07:50
Сообщество : Политика
Метки: володин   выселение   госдума   закон   принудительное   реновация   россии   
1967
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Госдума одобрила в третьем чтении проект закона «о всероссийской реновации», предусматривающий возможность принудительно изымать у граждан жилплощадь, в том числе и исправной, вполне пригодной для проживания. Сделать это можно будет, если дом попадёт в границы участка комплексного развития территории жилой застройки.

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Метки: володин   выселение   госдума   закон   принудительное   реновация   россии   
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36  комментариев
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8k
Максим 2 часа назад
Закон о первой ночи еще не выдвигали?
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10k
Великий Кормчий 2 минуты назад
Иетересно, а сколько человек из таких квартир голосовали за изменения в конституции?
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398
Алксандр Шевченко 3 минуты назад
Где эти гребаные кремлеботы, которые расскажут что это все забота о народе и что власть о нас переться, а не об собственном кармане .
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29k
Alex 4 минуты назад
Не Россиян, а Москвичей) До глубинки реновация лет через 100 докатится
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1
дедушка кац 16 минут назад
рабы плешивой моли
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2k
Чиуауа 19 минут назад
То есть грубо говоря если кому о приглянулся ваш дом в центре, под бизнес центр или развоекательный центр, то заморачиваться не будут, вас отселят в новостройку на окраине, и будьте довольны...
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538
Обратная сторона Луны 20 минут назад
Как это работает в Москве, не знаю, а так это работает в регионах.

В Краснодаре лет 15 назад приняли план реконструкции старого центра. Это в основном дореволюционная 1-2 этажная застройка, коммунальные дворы. Смысл был в том, чтобы отдавать кварталы инвесорам, которые будут выкупать собственность, расселять и за их счёт будет построена новая инфраструктура от канализации и водопровода до дорог и электросетей. Были определены кварталы под снос, под реконструкцию, под ремонт.

В результате самые лучшие куски отхватили под казино, торговые центры и банки, а в остальное естественно никто вкладываться не стал. Но в кварталах под снос запрещены любая реконструкция и строительство.

В результате под шумок люди, имеющие связи в администрации используя адмресурс выселяют людей причём из центра на задворки, иногда за пределами города, сносят и выставляют на продажу.

Соответственно никакой реконструкции сетей и дорог никто не проводит, все делается за счёт бюджета города, а построенные многоэтажки с "обманутым дольщиками" через суд подключают к сетям. Опять же за счёт города
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8k
Kostick Обратная сторона Луны Минуту назад
ээээ, напомни, какие казино были построены? их > 15 лет назад уже закрыли на. а таки да, около конторы по постирке трусов, отжали вполне годный частный сектор, ни разу не аварийный. рядом с экс-детским садиком, что ткачов отжал.
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57k
Опиум для народа Полчаса назад
Ну да,х"ли, Россия-то маленькое государство, земель мало,строиться, с"ка, негде...
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14
Vadim Полчаса назад
Ну, вместо снесённого дома у которого большой износ и экономически не целесообразен ремонт, строят новый и жильцов расселяют по их же квадратам- это правильно, как будет на самом деле...
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2k
Чиуауа Vadim 22 минуты назад
Будет как обычно...
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623
фхранцуз Полчаса назад
в этой стране(если кто в танке или бункере) все решается ментами и нацгваридией
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398
Алксандр Шевченко Полчаса назад
Обнуление прошло у президента, щас народ будут обнулить. Ещё всё перед праздниками, чтобы не бузили .
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244
Миша Полчаса назад
Это называется беспредел. Во всём мире сносятся старые дома, и на их месте строятся многоэтажки. Стандартное решение для людей проживавших в доме под снос это обязательство предоставить им сходную квартиру в новой построенной многоэтажке, и оплата им съемного жилья на время строительства. Есть конечно различия, когда дом сносится из-за строительства новой дороги, гостиницы, и.т.п. Но если квартира в собственности человека никто не имеет прав распоряжаться его имуществом. Даже при большом желании ограбить этого человека с ним вынуждены договариваться о приемлимой компенсации.
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965
max Миша 18 минут назад
Это называется при царе. Во всем мире, это у них. А у нас, халф лайф, эпизод первый.
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9k
Голос Вселенной 37 минут назад
Я не до конца понял... А что, будут только изымать? Вместо изъятой собственности другую разве не полагается??? И тех, у кого изъяли, на улицу просто??? Че-то как-то не совсем верится в такое...
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965
max Голос Вселенной 22 минуты назад
Обычная процедура, жильцов выводят из дома, расстреливают, и сносят дом. Подобная схема применялась арийцами в сороковых годах.
Обычная процедура, жильцов выводят из дома, расстреливают, и сносят дом. Подобная схема применялась арийцами в сороковых годах.
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9k
Голос Вселенной max 19 минут назад
Бл.... надо срочно квартиру продавать... Хоть у меня и новостройка, но закон теперь есть, и хз, что этим депутатам завтра в голову придет.... )))))
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965
max Голос Вселенной 7 минут назад
И куда бежать ? В Израиль? Нужно запастись водой, гречкой, консервами и калашом .
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4k
Михаил 50 минут назад
если власти пытаются снести старые дома, но некоторые собственники принципиально упираются и не соглашаются на условия, то тут нужно принудительно выселять.
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538
Обратная сторона Луны Михаил 37 минут назад
Вопрос в том, что считать "старым домом" и на каких условиях и куда будут выселять.
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38
Юрьевич Михаил 36 минут назад
Есть такая вещь как Общее Собрание Собственников Жилья. Если оно решает, что не хочет реновации, значит дом не имеют право трогать. Это сейчас. А после принятия этого закона, на ОСС будут плевать, если застройщику понравилась земля под их домом... даже если дом ещё 100 лет простоит - его снесут, а людей из кирпичной сталинки отселят в свежевозведённое дерьмо из блоков куда-нибудь на окраину округа.
Реновацию собственно для этого и придумали, чтобы шарашить кварталами и загонять людей в невостребованные на рынке новостройки из блоков на окраинах. В Москве полно ещё хрущевок в аварийном состоянии, но застройщикам они не интересны, самое вкусное они уже освоили. Им интересна дорогая земля, где они налепят 30-ти этажные дома максимально близко друг к другу.
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57k
Опиум для народа Юрьевич 22 минуты назад
И ладно бы жилые дома,а то торговые и развлекательные центры.А там и РПЦ своего(а чаще-чужого) не упустит...
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965
max Обратная сторона Луны 12 минут назад
Любовница мэра, хочет открыть там свой бьюти салон, тут без вариантов. Соска сказала: надо, мэр сказал: сделаем, народ : грустит на фишках .
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2k
Outcast Час назад
И так понятно было что ничего кроме лоби застройщиков желающих отхапать себе дорогие куски земли и построить на них очередные уродливые муравейники за этой реновацией не стоит. И после такого всех голосовавших за этот закон следует выпнуть из депутатов и отправить валить лес в сибири.
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4k
Станислав Час назад
"Контролировать"... "создать рабочую группу".... группу по чему? По распилу денег? Как у нас ведется контроль все итак знают. Повыселяют пенсионеров с "хрущевок" и "сталинок", отправят в бомжежития вот и весь контроль.
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538
Обратная сторона Луны Станислав 14 минут назад
Надо же детишек нужных людей пристроить на рыбное место
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13k
Hairy. Час назад
Кто-то еще сомневается в том, что власть у нас оккупационная?
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−38
trent07 Час назад
Именно поэтому выборы всех уровней должны быть только непрерывные, поименные и бесцензовые. Непрерывные - чтобы избранное лицо не успело продвинуть невыгодные нам законы в течение срока своих полномочий либо чтобы их самостоятельно оперативно отменить и принять нам выгодные прямым референдумом, страховка от невыполнения предвыборных обещаний. Поименные - только поименное голосование защищено от фальсификаций, потому что любой избиратель может вычистить список избирателей от мертвых душ, от дубликатов записей избирателей, от дубликатов волеизъявлений, самостоятельно посчитать голоса за или против – счетные комиссии больше не нужны и не смогут заниматься фальсификациями. Бесцензовые - а какой смысл избирателю принимать участие в голосовании, в выборах, если сторонние ОПГ ограничили пространство решений в своих интересах без учета интересов избирателя? Ваши интересы сотрудники общественных служб будут учитывать, если только они выбираются выборами непрерывными, поименными и бесцензовыми.
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2k
Нескучный сад Час назад
В нашей стране, начиная с 1917 года и уже более ста лет ни одно из поколений не могло оставить стабильную ситуацию в стране длительностью хотя бы на период жизни следующего поколения. Революция, репрессии, война, отмена культа личности, демонтаж СССР, 90-е, неограниченная власть Путина и ЕдРа... В России ты не можешь быть уверен, что твои дети будут жить лучше тебя, к сожалению.
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857
zu4ara 2 часа назад
"принудительно изымать" ,даже читать дальше не стал, я уже слышу как затворы щелкают... попробуй у меня изыми... война начнется
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538
Обратная сторона Луны zu4ara Полчаса назад
Ха! Эт в ынтырнэте ты герой, а на деле лев толстой

Ха! Эт в ынтырнэте ты герой, а на деле лев толстой
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35k
Элек Мек 2 часа назад
Молодцы,хуле...
Молодцы,хуле...
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