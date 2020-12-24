Принят закон, позволяющий принудительно выселять россиян с территорий, отведённых под реновацию

Дома могут попасть под реновацию, если совокупная стоимость их капремонта превышает определённый субъектом норматив, если они находятся в ограниченно работоспособном состоянии или если, например, они построены «в период индустриального домостроения, определённый субъектом РФ, по типовым проектам». Законопроектом также предусматривается возможность переселения жителей многоквартирных домов, включённых в программу развития территории, с использованием механизма обязательного заключения договоров о переходе прав на жилые помещения по решению суда.

Хотя согласно букве закона, под реновацию может попасть любой типовой дом, по словам спикера Думы Вячеслава Володина, в первую очередь законопроект нацелен на решение проблем с домами, «которые были построены ещё в императорской России и советской России». «Всё остальное надо брать на контроль. Нам надо будет контролировать реализацию этого закона, создать рабочую группу. И буквально через три месяца собраться и посмотреть, что сделано в регионах. У нас в регионах должны принять всю нормативную базу — поверьте, через три месяца этого не будет. Чтобы было, надо нам собраться на новогодние и работать», — заявил он.