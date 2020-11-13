В Госдуме обсуждают введение уголовного преследования за матерщину в общественных местах

Журналист и политолог Георгий Бовт, в свою очередь, считает, что блюстители чистоты и нравственности, видимо, думают, что "все остальные проблемы в стране уже разрешены, и решили сформировать такую полицию нравов".

P.S. Ежели единовременно пересажать большое количество ремонтников, дворников и сантехников, то города может постигнуть коммунальный коллапс, да и после каждого матча, к стадиону нужно будет подгонять по нескольку автозаков.