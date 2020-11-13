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В Госдуме обсуждают введение уголовного преследования за матерщину в общественных местах

В Госдуме обсуждают введение уголовного преследования за матерщину в общественных местах (3 фото)

Автор:
13 ноября 2020 04:16
Сообщество : Жить в России
Метки: госдума   закон   запрет   маты   политика   россия   суд   хулиганство   
540
3

У многих уходящий год вызывает стойкое желание крепко выругаться. Правда, есть вероятность, что в скором времени за это самое крепкое словцо можно будет угодить на скамью подсудимых.

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Метки: госдума   закон   запрет   маты   политика   россия   суд   хулиганство   
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25  комментариев
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9k
котегRUS 3 часа назад
В Госдуме обсуждают введение уголовного преследования за матерщину в общественных местах
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6k
AIRON_FIRST 3 минуты назад
Матершинные слова не буду я употре[мат]!
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6k
AIRON_FIRST 2 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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19k
Влад 8 минут назад
Так вот о "ненормативной лексике" - идите вы в трещину со своими законами. Слова запрещать бессмысленно, это никак не помешает выразить мнение о законах и законодателях. На куквне я их вертел.
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11k
Андрей Дядя 10 минут назад
депутаты-идиоты , но чаще депутаты-троли каждый день плодят десятки тупейших инициатив, тем самым давая хлеба для журналистов и интернет-хомячков , которые часами пишут эссе по этому поводу , пиаря тем самым этих тролей.

реально , на полном серьезе обсуждать эту херню ?
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2k
Andy 18 минут назад
В Госдуме обсуждают введение уголовного преследования за матерщину в общественных местах
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193
Desert Полчаса назад
зампреда комитета по культуре Государственной думы Елену Драпеко гнать в шею............
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4k
Roman 38 минут назад
"Ни в одной стране мира такого нет."

Как же осточертели эти винторогие невежды, не знающие ни одного иностранного языка, но имеющие своё ослиное мнение.
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19k
Влад Roman 5 минут назад
Ну да, "иди ты к негру" уже не скажешь.
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57
Олег 40 минут назад
Уголовка за мат в общественном месте, хорошо. Предлогаю ввести смертную казнь с конфискацией всего имущества за взятку!
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7k
albedo Олег 19 минут назад
Как за получение, так и за дачу взятки.
А то как то несправедливо получается.
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2k
leto2016 41 минуту назад
Кнечно, сразу перестану ругаться. Как только закончется коррупция воровство разворовывание ресурсов безнаказанность алегархата... Да до. Х. Я чего еще.
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2k
leto2016 39 минут назад
Суды мвд чиновники, это раздутый пузырь набитый бандитами и нахлебниками, а им [мат] мат сука жить помешал, [мат].
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7k
albedo 44 минуты назад
За мат в общественном месте надо вводить:
Не уголовное, а телесное наказание.
И лучше розгами или ремнем.
Чтобы исправить недостатки детского воспитания.
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3k
Fishki_surfer 2 часа назад
В Госдуме обсуждают введение уголовного преследования за матерщину в общественных местах
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56k
Опиум для народа 2 часа назад
Лаврова привлечь не желают?
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1k
Эдуардо 2 часа назад
Затрахали уже х...ню всякую обсуждать. За этим что ли мы вас выбирали, чтобы вы решали, как нам ругаться? Вместо того, чтобы решать реальные, наболевшие вопросы, которых просто тьма. Хотите поднять культуру - запретите всяких ушлепков для начала типа моргенштерна, элджея и т.п.
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2k
Альберт Шавлаков 2 часа назад
Вот, лять, объясните мне, чем матерное слово отличается от обычного? Что такого в матерном слове, что его произносить неприлично? Ну, разумеется, если не считать "культурных заморочек"... Чем слово йух отличается от слова член или пенис (какое отвратительное слово, ), хотя могут иметь они одно и то же значение? Хотите избавиться от матерных слов? Да нет ничего проще: просто провозгласите, что матерных слов в русском языке НЕТ и всё.
В конце концов, можно и без матерных слов обматерить человека, просто дольше получится, и смысл тогда всего вот этого?
Что касается культуры речи. Сравните фразы:
Я послал этих дебилов в жопу - фраза не культурная.
Я послал этих баранов в попу - фраза не культурная, но смягченная
Я послал этих некомпетентных людей в известном направлении - фраза культурная... А смысл тот же... И, вот спрашивается, если мы имеем ввиду тот смысл, который ярко выражает первая фраза, а говорим третью, не является ли это лицемерием? Не проще ли сказать как есть? Всё равно все прекрасно понимают что именно мы хотим сказать...
Я за отмену такого понятия как "матерное слово".
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15k
Lynx 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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26k
a.fey 3 часа назад
А уголовная ответственность только за то, что ругаешься матом? Потому что я, например, не только матом ругаюсь. Я им могу и похвалить.
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2k
Outcast 3 часа назад
С 90х выросло поколение у которого мат это основная форма общения. Можно даже говорить о появление матерного наречия русского языка. Ну а действия большинства государственных деятелей РФ вообще можно выразить только этой формой.
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520
arcush 3 часа назад
В ставке путлера все малахольные!(...фильм "В бой идут одни старики")
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0
Александр 3 часа назад
Оставьте в покое наше право на мат, ёпанарот!
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4k
Сергей 3 часа назад
Ну дык,у этих трутней жизнь удалась.чего ещё можно обсуждать.а в основном прекрасная маркиза, всё хорошо всё хорошо.
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2k
Лео Рудакопски 3 часа назад
Теперь они хотят, чтобы мы совсем молчали
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