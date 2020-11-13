В Госдуме обсуждают введение уголовного преследования за матерщину в общественных местах

У многих уходящий год вызывает стойкое желание крепко выругаться. Правда, есть вероятность, что в скором времени за это самое крепкое словцо можно будет угодить на скамью подсудимых.
Сегодня в центре внимания было предложение зампреда комитета по культуре Государственной думы Елены Драпеко не только запретить мат общественных местах, но и определить его использование, как злостное хулиганство. То есть, криминализировать до статьи Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание до нескольких лет лишения свободы.
В настоящее время нецензурная брань расценивается, как административное правонарушение. Тут, правда, возникает вопрос, а можно ли будет попасть за решётку, например, публично прочитав классика русской литературы Александра Сергеевича Пушкина, который, как известно, не чурался бранного словца, или как поступить с теми, кто публично защищал диссертации по ненормативной лексике. Ведь это уже можно будет считать "преступлением, совершённым группой лиц по предварительному сговору".
"Это же уникальный абсолютно лингвистический инструмент. Ни в одной стране мира такого нет. Вы можете с помощью 4-5 корней выразить любую мысль, и вас поймут, и никакие другие слова не надо учить. Ругаться можно и без них, но так, что людям будет обидно, и люди будут чувствовать себя оскорблёнными. Это вопрос школьного образования, семейного воспитания, это вообще не вопрос уголовного законодательства и вообще не вопрос законодательства как такового", - выражает своё мнение журналист Максим Кононенко.
Журналист и политолог Георгий Бовт, в свою очередь, считает, что блюстители чистоты и нравственности, видимо, думают, что "все остальные проблемы в стране уже разрешены, и решили сформировать такую полицию нравов".
P.S. Ежели единовременно пересажать большое количество ремонтников, дворников и сантехников, то города может постигнуть коммунальный коллапс, да и после каждого матча, к стадиону нужно будет подгонять по нескольку автозаков.
Источник:
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реально , на полном серьезе обсуждать эту херню ?
Как же осточертели эти винторогие невежды, не знающие ни одного иностранного языка, но имеющие своё ослиное мнение.
А то как то несправедливо получается.
Не уголовное, а телесное наказание.
И лучше розгами или ремнем.
Чтобы исправить недостатки детского воспитания.
В конце концов, можно и без матерных слов обматерить человека, просто дольше получится, и смысл тогда всего вот этого?
Что касается культуры речи. Сравните фразы:
Я послал этих дебилов в жопу - фраза не культурная.
Я послал этих баранов в попу - фраза не культурная, но смягченная
Я послал этих некомпетентных людей в известном направлении - фраза культурная... А смысл тот же... И, вот спрашивается, если мы имеем ввиду тот смысл, который ярко выражает первая фраза, а говорим третью, не является ли это лицемерием? Не проще ли сказать как есть? Всё равно все прекрасно понимают что именно мы хотим сказать...
Я за отмену такого понятия как "матерное слово".