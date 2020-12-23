Приюты для пьющих и уставших: возвращение вытрезвителей

Несколько слов об истории вытрезвителей в России:



Первый вытрезвитель в Российской империи открылся в 1902 году в Туле. Он содержался за счёт города, в нём было два отделения - палаты для алкоголиков и приют для детей из пьющих родителей. Назывался первый вытрезвитель "Приютом для пьющих". Опыт Тулы по спасению пропойц от смерти в сугробе под забором быстро переняли другие регионы империи.

Первый советский вытрезвитель был открыт в 1931 году в Ленинграде. Поначалу в вытрезвителях работали только медработники, а сами учреждения подчинялись Наркомату здравоохранения. В 1940 году вытрезвители были отданы в ведение НКВД, так как стало ясно, что с алкашами надо вести воспитательную работу не только врачам.