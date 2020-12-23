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Приюты для пьющих и уставших: возвращение вытрезвителей

Приюты для пьющих и уставших: возвращение вытрезвителей (21 фото + 3 видео)

Автор:
23 декабря 2020 22:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Вытрезвитель   Шнуров   дума   жириновский   закон   онищенко   приют   россии   
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Сколько будет стоить ночь в вытрезвителе, что по поводу частных "приютов для пьющих" думают в Госдуме, как ещё планируют бороться с алкашами, а также краткая история вытрезвителей.

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Метки: Вытрезвитель   Шнуров   дума   жириновский   закон   онищенко   приют   россии   
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8  комментариев
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12k
Алексей Полчаса назад
С одной стороны правильно, т.к. сейчас функции вытрезвителей выполняют медицинские учреждения, куда направляются пьяные, "сраные", буйные и пр. - медики к этому буквально не готовы.
Но ставить это на коммерческие рельсы... очень сомнительно - будут навязывать эти "услуги" под конский ценник. При этом не трогать "сраных", буйных, бомжей и пр., а собирать только платежеспособных, причем насильно, я так понимаю.
Т.е. есть менты будут охотиться за пьяными возле увеселительных заведений и сдавать их "за толику малую" в вытрезвители?
Типо как со штрафстоянками в свое время?
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124
Вася с ложкой 13 минут назад
И кого вы думает будут туда забирать .Вы думаете алкашей с улицы .Да хрен там у него нет этих 1200 .И пахнет он не вкусно . Как и во времена Союза .Ловить будут возле кабаков тех кто по *солидней * и *чистить* .Медработник в доле так что ....Вы пьяны !
Какая жесть ...
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6k
Ковыль Перистый Полчаса назад
А клиентов без масок обслуживать будут?
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575
neo Полчаса назад
Не с алкашами нужно бороться, а с культуропитейщиками (а точнее с самой "культурой пития")
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304
Дмитрий 41 минуту назад
Я понимаю вытрезвители при "советской системе". С ее возможностями достать любого и наказать любого. Когда все было советское и все работали на советских предприятиях. Я, что называется, физически не понимаю, как они собрались собирать деньги с посетителей? Если раньше каждый попавший работяга знал, что наказание не минуемо, и что оно , наказание, может быть очень даже ощутимо(про этот в статье как раз написано), то как это будет сейчас? Работодателю практически наплевать на то, что ты был в вытрезвители. Ни перед кем работодатель отчитываться сейчас не обязан. Платить за посещение учреждения посетитель тоже не обязан. Идите в суд. Доказывайте. Геморрой еще то. .....А так. Алкоголикам придется вспомнить ласточку и другие фигуры вытрезвителя. Особо буйные конечно.
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3k
Шура ОсЕчкин Дмитрий 22 минуты назад
Что за бред Вы несете?
В случае злостного уклонения от оплаты "услуг" вытрезвителя, по месту работы придет исполнительный лист. Бухгалтерия работодателя, автоматически вычтет все до копейки из зарплаты проштрафившегося. Это добавить три копейки к зарплате - из разряда фантастики. А вычесть несколько тысяч рублей штрафных - как два пальца об асфальт.
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−197
Васек повесил трубача 57 минут назад
Кормушка для оборотней
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