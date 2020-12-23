Приюты для пьющих и уставших: возвращение вытрезвителей

Первый вытрезвитель в Российской империи открылся в 1902 году в Туле. Он содержался за счёт города, в нём было два отделения - палаты для алкоголиков и приют для детей из пьющих родителей. Назывался первый вытрезвитель "Приютом для пьющих". Опыт Тулы по спасению пропойц от смерти в сугробе под забором быстро переняли другие регионы империи.
Первый советский вытрезвитель был открыт в 1931 году в Ленинграде. Поначалу в вытрезвителях работали только медработники, а сами учреждения подчинялись Наркомату здравоохранения. В 1940 году вытрезвители были отданы в ведение НКВД, так как стало ясно, что с алкашами надо вести воспитательную работу не только врачам.
Гостиница для рабочих «Городского попечительства о народной трезвости». Вытрезвители, начало. Российская империя. 1909 г. Фотоателье Карла Буллы. pic.twitter.com/WUprEFpSiD— Исторические Фото (@HistoryFoto) December 23, 2020
Бумага о "посещении" вытрезвителя отправлялась по месту работы или учёбы. Студента могли лишить стипендии или отчислить, работягу - лишить премии или подвинуть в очереди на квартиру (об этом в кинохронике говорит начальник кабинета профилактики).
В вытрезвители не забирали беременных женщин, несовершеннолетних, дипломатов и инвалидов. Милиционеров и военных тоже не забирали - их передавали "своим". Пьяных Героев Советского Союза довозили до дома и передавали родственникам.
Ночь в вытрезвителе может стоить 1,5 тыс. рублей
Вытрезвители с 1 января. 1500р. На человека. pic.twitter.com/e3F5hM0Pur— ShurikLight (@ShurikLight) December 18, 2020
Наконец вернут вытрезвители, только частные, с государственной доставкой, как сейчас вижу как успешный предприниматель в погонах организует заполняемость своих аппартпментов всего 1500р.— Монгол (@rhL9stzWJy1pgt4) December 22, 2020
Надо не вытрезвители, а так!— Александр (@623115851) December 17, 2020
15 суток общественных работ!
А у нас как всегда в последнее время, все будет, через одно место. pic.twitter.com/xHiAydPP5f
Однако лидер ЛДП считает, что вытрезвители нельзя отдавать в частные руки, потому в частных "приютах" "обдерут как липку. Человек деньги потеряет и здоровье".
Сергей Миронов считает, что "в "трезвяки" потащат всех без разбора" ради прибыли
Создание частных вытрезвителей приведёт к печальным последствиям. Чтобы они заработали и начали приносить прибыль, в «трезвяки» потащат всех без разбора. Ведь за одну ночь там будут брать около 1500 рублей. Нельзя этого допустить!— Сергей Миронов (@mironov_ru) December 21, 2020
Зачем же надо было демонтировать памятник «Алёнушка» в Нововоронеже спустя три дня после его установки? Посмотрите на него. Это же лучше всех платных вытрезвителей. По одному такому памятнику в каждый город и вытрезвители не нужны! Отрезвит на раз. pic.twitter.com/VwJacgIIob— Сергей Миронов (@mironov_ru) December 21, 2020
Молодой журналист Сергей Шнуров прокомментировал новость о возвращении вытрезвителей стихами в Instagram
"Нас там нет" - уже не катит ведь.
Перед тем, как говорить с Навальным,
Не мешало бы чекисту протрезветь,
Чтобы не палить контору разом.
Ты начальник? Значит это - слухай!
Надо ж быть таким дикобразом,
Чтоб про гульфик разболтать под мухой.
Но готов ответ ассиметричный
И в бюджет заложена уж сумма.
Как обычно, всё у нас логично.
Вытрезвитель возвращает дума!
Нужны или не нужны в России "приюты для уставших"? Ждём ваше экспертное мнение в комментариях.
Источник:
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Но ставить это на коммерческие рельсы... очень сомнительно - будут навязывать эти "услуги" под конский ценник. При этом не трогать "сраных", буйных, бомжей и пр., а собирать только платежеспособных, причем насильно, я так понимаю.
Т.е. есть менты будут охотиться за пьяными возле увеселительных заведений и сдавать их "за толику малую" в вытрезвители?
Типо как со штрафстоянками в свое время?
Какая жесть ...
В случае злостного уклонения от оплаты "услуг" вытрезвителя, по месту работы придет исполнительный лист. Бухгалтерия работодателя, автоматически вычтет все до копейки из зарплаты проштрафившегося. Это добавить три копейки к зарплате - из разряда фантастики. А вычесть несколько тысяч рублей штрафных - как два пальца об асфальт.