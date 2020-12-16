«Принятие закона поможет очистить интернет от сайтов и страниц в соцсетях, где продаются наркотики, и наказать длительными сроками лишения свободы организаторов и участников деструктивных групп, склоняющих подростков и молодЁжь к наркопотреблению», — заявил председатель автор законопроекта, председатель Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

О принятии законопроекта в первом чтении сообщается на официальном сайте Госдумы.

P.S. Ниже, н вскидку взяты популярные музыкальные ролики, молодёжных исполнителей, в которых они, не стесняясь, в замаскированном под метафоры и сленг виде, описывают те, или иные наркотики, либо ситуации с их присутствием: