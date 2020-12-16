Госдума приняла в первом чтении законопроект о 10 годах тюрьмы за пропаганду наркотиков в Сети. Авторами инициативы стали члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела РФ.
Авторы проекта считают необходимым, дополнить существующую статью 230 УК РФ новым квалифицирующим признаком: использованием интернета при совершении преступления, связанного с пропагандой наркотических средств.
Кроме того, инициаторы поправок выступили с предложением установить уголовную ответственность за склонение к употреблению наркотиков, если это преступление повлекло за собой смерти как минимум двух человек, в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.
«Принятие закона поможет очистить интернет от сайтов и страниц в соцсетях, где продаются наркотики, и наказать длительными сроками лишения свободы организаторов и участников деструктивных групп, склоняющих подростков и молодЁжь к наркопотреблению», — заявил председатель автор законопроекта, председатель Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
О принятии законопроекта в первом чтении сообщается на официальном сайте Госдумы.
P.S. Ниже, н вскидку взяты популярные музыкальные ролики, молодёжных исполнителей, в которых они, не стесняясь, в замаскированном под метафоры и сленг виде, описывают те, или иные наркотики, либо ситуации с их присутствием:
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Мёд - на сленге наркоманов, разновидность наркотика, под названием - метадон, зная этот секрет,
клип воспринимается уже несколько иначе.
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"Жизнь, фольгой накрылась
Дым, дымом лечилась", - популярный способ употребления солей и спайсов путём испарения с нагреваемой фольги.
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"А На сердце твёрдый камень", - "камень"- сленговое название производной от конопли наркотической субстанции - гашиш.
"Парней говорят ты размотала бодро Капелька отравы, прям как стенке бонга", - Бонг - стеклянный сосуд для плавки и испарения солей и спайсов.
"Мы с тобою дым бомбим Mr. Dream, Mr. Dream", - Без комментариев. Хотя - нет: Dream Market - популярная в даркнете площадка по реализации запрещённых веществ.
Резюмируя небольшой обзор, можно сказать , что в сети полно того, что при желании можно рассматривать, как пропаганду - будут сажать популярных исполнителей? Или ограничатся рабочими и крестьянами, у которых обнаружат на майке или трусах изображение листа конопли:
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Ну хоть за Агату Кристи я спокоен, плять...
Двинутые кремляди. Лучше бы за коррупцию себя посадили.
можно и даже нужно с исполнителей
Да,"всеми" любимый "Сектор Газа"-сплошная пропаганда наркоты и пьянства.
Любимую музыку,значит нельзя запрещать,а нелюбимую можно и нужно?)))
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Это ты о ком?
О тех, кого в посте привел в пример? Они - популярные?!
Разве что от слова "попа"...