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Госдума одобрила уголовную ответственность за&nbsp;пропаганду наркотиков в&nbsp;интернете

Госдума одобрила уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете (2 фото + 4 видео)

Автор:
16 декабря 2020 08:08
Сообщество : Политика
Метки: госдума   закон   интернет   наркота   политика   преступление   пропаганда   россия   
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о 10 годах тюрьмы за пропаганду наркотиков в Сети. Авторами инициативы стали члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела РФ.

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Метки: госдума   закон   интернет   наркота   политика   преступление   пропаганда   россия   
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17  комментариев
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9k
Алексей 2 часа назад
Розовый мирок эта госдума
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2k
Запускайте Берлагу! 16 минут назад
...Dream Market - популярная в даркнете площадка по реализации запрещённых веществ...
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15k
nobody® 17 минут назад
Всё ради борьбы с трусАми. ТрусЫ побеждены!
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132
Михаил 21 минуту назад
Это что получается? Теперь можно посадить Кипелова и Лефлера за "Ангельскую пыль"?
Ну хоть за Агату Кристи я спокоен, плять...
Двинутые кремляди. Лучше бы за коррупцию себя посадили.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Вчера поперли Машу Захарову из МИДа. Оказалось, она нанюхалась коки в жопу, начала танцевать калинку-малинку и кричать со сцены: "Аргентинский кокс - самый лучший! Нюхни коксика - и составись офигенную дипломатическую ноту!"
Вчера поперли Машу Захарову из МИДа. Оказалось, она нанюхалась коки в жопу, начала танцевать калинку-малинку и кричать со сцены: "Аргентинский кокс - самый лучший! Нюхни коксика - и составись офигенную дипломатическую ноту!"
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26k
Aleksandr Полчаса назад
Народ, кто в курсе-за эту картинку таки можно будет 10 лет получить?
Народ, кто в курсе-за эту картинку таки можно будет 10 лет получить?
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42k
SAndre 42 минуты назад
когда-то начинать надо
можно и даже нужно с исполнителей
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2k
Дункан Маклауд 52 минуты назад
Ну,так то правильно.Но опять опоздали лет на 10.Треть музыкального контента можно под это подвести.А сколько фильмов.....ппц!!!!
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57k
Опиум для народа Дункан Маклауд 10 минут назад
"Большой куш","Криминальное чтиво" и т.д.?)))
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45
имхо 56 минут назад
Госдума одобрила уголовную ответственность за&nbsp;пропаганду наркотиков в&nbsp;интернете
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9k
net 2 часа назад
Будут на слэнге петь, где наркота подразумевается. А так давно пора.
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57k
Опиум для народа net 46 минут назад
Тогда надо начинать с Битлов и дальше по списку. А некоторые и вовсе была живой пропагандой наркотиков. Пресли,Джоплин,Сид Барретт,Кобейн,Кит Ричардс,Тайлер,Моррисон,Оззи,Хендрикс,Джаггер и многие другие.
Да,"всеми" любимый "Сектор Газа"-сплошная пропаганда наркоты и пьянства.
Ссылка www.youtube.com
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57k
Опиум для народа 18 минут назад
О как,лицемерим,минусаторы?
Любимую музыку,значит нельзя запрещать,а нелюбимую можно и нужно?)))
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2k
RRK 2 часа назад
Полицаи уже радостно потирают свои грязные ручонки))
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7k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"будут сажать популярных исполнителей? "
================
Это ты о ком?
О тех, кого в посте привел в пример? Они - популярные?!

Разве что от слова "попа"...
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578
фхранцуз 2 часа назад
только в интернете?
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