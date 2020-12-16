Принят закон, запрещающий гражданам перевозить при себе более 10 пачек сигарет

Эта инициатива была внесена в Госдуму и ждала рассмотрения ещё с апреля прошлого года. Новый закон устанавливает запрет на перемещение гражданами по территории РФ табачной продукции и табачных изделий, "не маркированных специальными (акцизными) марками в соответствии с законодательством РФ", в количестве более 200 сигарет (10 пачек) или 50 сигар (сигарилл), а также более 250 г табака или табачных изделий на одного человека.