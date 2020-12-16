Принят закон, запрещающий гражданам перевозить при себе более 10 пачек сигарет

Сегодня Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий гражданам перевозить по территории РФ более 200 сигарет или 250 г табака и табачных изделий, не маркированных специальными (акцизными) марками.
Эта инициатива была внесена в Госдуму и ждала рассмотрения ещё с апреля прошлого года. Новый закон устанавливает запрет на перемещение гражданами по территории РФ табачной продукции и табачных изделий, "не маркированных специальными (акцизными) марками в соответствии с законодательством РФ", в количестве более 200 сигарет (10 пачек) или 50 сигар (сигарилл), а также более 250 г табака или табачных изделий на одного человека.
Отмечается, что под принятое ограничение попадают и табачные изделия, произведённые в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Источник сообщает, что, по словам авторов инициативы, новые нормы направлены на противодействие незаконному обороту табачной продукции.
Источник:
- В российском городе решили умерить пыл велосипедистам, но что-то пошло не так...
- В Госдуме обсуждают введение уголовного преследования за матерщину в общественных местах
- Philip Morris: закат эпохи курения сигарет не за горами
- В России очередной раз задумались о создании единого открытого реестра педофилов
- Госдума одобрила уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете
Понравилось15
Вставить в пост статью 14.17.2. из КоАП, а в конце написать что 10 литров безакцизного алкоголя на человека.
КоАП РФ Статья 14.17.2. Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции
(введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 278-ФЗ)
Перемещение по территории Российской Федерации алкогольной продукции, немаркированной в соответствии с законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, в том числе продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза, за исключением перемещения указанной алкогольной продукции по территории Российской Федерации физическими лицами в объеме не более 10 литров на одного человека, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения.
Всё равно найдем, где подешевле купить
А еще водители до 21 года не имеют права перевозить в машине алкоголь - только если они не сопровождаются родителем, которому этот алкоголь принадлежит.
Так что законы по поводу спиртного или сигарет могут быть разные.