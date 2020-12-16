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Принят закон, запрещающий гражданам перевозить при себе более 10 пачек сигарет

Принят закон, запрещающий гражданам перевозить при себе более 10 пачек сигарет (2 фото)

Автор:
16 декабря 2020 20:11
Сообщество : Жить в России
Метки: госдума   ограничение   перевозка   проект   россия   сигареты   табак   чтение   
4337
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Сегодня Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий гражданам перевозить по территории РФ более 200 сигарет или 250 г табака и табачных изделий, не маркированных специальными (акцизными) марками.

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Метки: госдума   ограничение   перевозка   проект   россия   сигареты   табак   чтение   
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232k
Booharik 2 часа назад
Название поста - чистый кликбейт, поскольку информация вырвана из контекста. Если заголовок дописать полностью: "без российской акцизной марки", то информация названия выкладывает весь смысл поста - борьба государства с контрабандой и подделкой товаров.
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249
Lao Mao 2 минуты назад
Спасибо, дорогие пудетаты! Я так ждал этот закон! Теперь у меня всё хорошо, воопще, нахер вас через забор затуды вашу качель в рот и в нос и во все дыры вас и ваших предков до 18 колена абордажным ломом с хреном под солидолом!
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9k
Великий Кормчий 6 минут назад
Перейдем на папиросы.
Перейдем на папиросы.
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1k
Омар Хайям Полчаса назад
Автор подкинул идею для поста: "Принят закон, запрещающий гражданам перевозить при себе более 10 литров спиртного".
Вставить в пост статью 14.17.2. из КоАП, а в конце написать что 10 литров безакцизного алкоголя на человека.

КоАП РФ Статья 14.17.2. Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции
(введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 278-ФЗ)

Перемещение по территории Российской Федерации алкогольной продукции, немаркированной в соответствии с законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, в том числе продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза, за исключением перемещения указанной алкогольной продукции по территории Российской Федерации физическими лицами в объеме не более 10 литров на одного человека, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения.
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5k
JeanLuk 37 минут назад
Ну правильно, на наши акцизы подняли, теперь надо бороться с безакцизкой.
Всё равно найдем, где подешевле купить
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25
Александр Светлов 38 минут назад
Значит сигареты сильно подорожают. Самосад вне закона.
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41k
zloykoyot Час назад
Ключевая фраза - "без акцизных марок". То есть контрабанда. А не умеющие читать и осмысливать прочитанное хомячки могут сколько угодно брызгать про произвол режима.
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4k
hairov Час назад
Принят закон, запрещающий гражданам перевозить при себе более 10 пачек сигарет
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2k
ДК Час назад
Я вот узнал недавно что в Массачусетсе нельзя перевозить без лицензии более ~11 литров спиртного (3 галлона). А так один гражданин закупился в соседнем штате алкоголем под завязку (там спиртное дешевле), и ехал через МА в Нью Йорк. Его за какое-то нарушение остановили, увидели что фургончик забит алкоголем, и все конфисковали (я тогда и узнал)...
А еще водители до 21 года не имеют права перевозить в машине алкоголь - только если они не сопровождаются родителем, которому этот алкоголь принадлежит.
Так что законы по поводу спиртного или сигарет могут быть разные.
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756
Карл Такойто Час назад
С белорусской контрабандой решили бороться
Ну это конечно несколько осложнит их деятельность,потому что раньше если их тормозили, водилы просто заявляли что целая фура сигарет для личного пользования-вроде всем всё понятно,но каких то рамок в плоскости таможенного союза не было в плане личного пользования прописанных в законе,поэтому их отпускали и они спокойно везли дальше контрабас на территорию РФ))Но поскольку граница всё равно открыта,вряд ли это сильно поможет))
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344
AvtoPerekup 2 часа назад
У кого-то из лобистов бабки сквозь пальцы уходят)))
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13k
vikklu 2 часа назад
Лять, а почему непять, или ваще двумя пачками не ограничить?
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2k
VL vikklu Час назад
читайте внимательно и не видитесь на либероидный говновброс.
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129
bagerovo86 VL Час назад
гм... видимо "ведитесь". описька )))
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2k
VL bagerovo86 Час назад
мда, бывает.
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13k
Роман 2 часа назад
Автор, убейся
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16k
Андрей Иванов 2 часа назад
Апасраться. Запретили перевозить ворованное. Куда смотрит либерстко-толерасткая общественность?
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5k
driver71 Андрей Иванов 23 минуты назад
Ворованное у кого?
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