Автохам из Новосибирска отбуксировал чужое авто, чтобы припарковаться под окнами дома

В Новосибирске один из жителей улицы Селезнева грубо отбуксировал автомобиль соседа, чтобы занять "свое" парковочное место у торца дома.





Инцидент произошел 12 декабря, однако видео появилось только сейчас. В ролике видно, как водитель Toyota Land Cruiser Prado прикрепляет трос к Nissan Murano и буксирует его, чтобы освободить проезд к "своему" парковочному месту под окнами дома. Автовладелец при этом ведет себя вызывающе, называя автора видео, которому принадлежит Murano, "чморилой".



