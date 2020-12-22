Автохам из Новосибирска отбуксировал чужое авто, чтобы припарковаться под окнами дома

Автовладелец был недоволен, что проезд к "его" парковочному месту, которое он занял у торца дома, перегородил внедорожник соседа.Он приладил трос к бамперу, подвинул авто, попутно назвав соседа "чморилой".
В Новосибирске один из жителей улицы Селезнева грубо отбуксировал автомобиль соседа, чтобы занять "свое" парковочное место у торца дома.
Инцидент произошел 12 декабря, однако видео появилось только сейчас. В ролике видно, как водитель Toyota Land Cruiser Prado прикрепляет трос к Nissan Murano и буксирует его, чтобы освободить проезд к "своему" парковочному месту под окнами дома. Автовладелец при этом ведет себя вызывающе, называя автора видео, которому принадлежит Murano, "чморилой".
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Участковый отказался вмешиваться в конфликт соседей и посоветовал разбираться самим.
"Он с соседнего подъезда. Как я когда-то слышал, это бывший полицейский что ли. Он на территории газона выделил себе парковочное место, вбил два столба и натянул цепочку. Я снимал из окна, сказал ему: «Вы что делаете, это моя машина, отойдите от нее». Он в ответ: «Слышь ты, чмошник, иди сюда, я тебе объясню, кто ты и чье это место». Жена вызвала полицию. И он так разговаривал с полицейскими, как будто бы он старше их или имеет среди них какой-то вес. А че ты мне, говорит, сделаешь, 500 рублей штрафа выпишешь", - рассказал владелец Nissan Murano, режиссер Виктор Петришин.
Сегодня Петришин получил результаты экспертизы: стоимость ремонта бампера машины после буксировки была оценена в 7,6 тысяч рублей. Руководитель новосибирского отделения автовладельцев Вячеслав Ашурков считает, что сосед-автохам совершил уголовно наказуемое преступление по статье 167 УК РФ (порча чужого имущества). Вот только "бывшему полицейскому", видимо, все сойдет с рук.
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но так то перекрывать подъезды - это крокодилий поступок