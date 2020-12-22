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Автохам из Новосибирска отбуксировал чужое авто, чтобы припарковаться под окнами дома

Автохам из Новосибирска отбуксировал чужое авто, чтобы припарковаться под окнами дома (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2020 12:59
Сообщество : Автомир
Метки: автохам   буксировка   видео   новосибирск   парковка   статья   
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Автовладелец был недоволен, что проезд к "его" парковочному месту, которое он занял у торца дома, перегородил внедорожник соседа.Он приладил трос к бамперу, подвинул авто, попутно назвав соседа "чморилой".

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Метки: автохам   буксировка   видео   новосибирск   парковка   статья   
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16  комментариев
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10k
Serg2001 Полчаса назад
Быдло оно такое быдло!... А участкового гнать надо. "Участковый отказался вмешиваться в конфликт соседей и посоветовал разбираться самим". Вот из-за таких как он наш народ и привык решать все сам с помощью монтировок, бит да травматов. Дураки и быдло никогда не переведутся. Но на них должна быть сила власти и закона, а не суды Линча.
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6k
Влад 2 минуты назад
муранщик так то въезд на парковку перекрыл-там уже несколько машин стоит-он им выезд перегородил. поступил как мудак-так ещё и видео выкладывает
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7k
Шурум-бурум 2 минуты назад
очередной сын б@яди
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−125
im240 8 минут назад
животное на нисане перекрыло дорогу на парковку, и ещё чем то не довольно...
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7k
Валерий 20 минут назад
Я надеюсь, его все же о3,14здюлят!
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2k
Brataxe Полчаса назад
Месть это блюдо которое подают холодным. Машины могут так внезапно самовозгораться. Вроде всё нормально было, а тут раз и горит.
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30k
Опаньки Полчаса назад
ну так то конечно личные парковочные места это из области фантазий этого субьекта неприятной наружности

но так то перекрывать подъезды - это крокодилий поступок
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618
фхранцуз Полчаса назад
че то не понял, что не так, на мурано перекрыл въезд на парковку и что то возмущается? хотя на месте другого, я б вызвал копов пусть эвакуируют на ху.й!
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2k
Brataxe фхранцуз Полчаса назад
Для невнимательных: место на газоне, на видео видно как он на препятствие заскакивает.
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618
фхранцуз Brataxe 20 минут назад
я не знаю что там, но я вижу там стоят еще несколько машин, это место огорождено, может они обусловили с жителями придомовое место для парковки(каторых в принципе не хватает всегда) может нет, но факт остается фактом!
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555
Злодей фхранцуз 14 минут назад
Это какие жители согласятся выделить "особенным" специальные парковочные места? Типа пусть они у дома,а мы вдоль дороги поставим? Берд. Я бы не пожалел денег,заказал бы пару бетонных блоков и положил, что бы не выехать было этим утыркам.
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194k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Полчаса назад
"на под окнами дома" это КАК???????????
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10k
Artem Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 23 минуты назад
это как "поднадлесом"
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187
Maximka 36 минут назад
как говорится - дураков в России на сто лет вперед припасено.
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555
Злодей Maximka 14 минут назад
Где говорится, в хохляндии?
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