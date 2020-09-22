Пассажир в Новосибирске разбил машину таксиста за отказ везти детей без кресла

Автомобиль, который получил повреждения, находится у водителя в аренде с правом последующего выкупа. Таксист подал заявление в полицию, он хочет, чтобы ему возместили моральный, материальный и физический ущерб, т.к. восстанавливать машину и телефон ему в спешном порядке придется за собственные деньги. Иначе водителю не на что будет кормить семью. К заявлению он приложил видеоматериалы, которые успел снять сам, часть контента удалось получить от свидетелей конфликта - соседей, снимавших в верхнего этажа дома.

Полиция проводит проверку по факту конфликта, повлекшего порчу имущества.