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Пассажир в Новосибирске разбил машину таксиста за отказ везти детей без кресла

Пассажир в Новосибирске разбил машину таксиста за отказ везти детей без кресла (4 фото)

Автор:
22 сентября 2020 17:33
Сообщество : Таксисты
Метки: видео   драка   конфликт   новосибирск   потасовка   такси   транспорт   
1659
4
И снова конфликт между таксистом и пассажирами заканчивается дракой. Клиенты так уверовали в аксиому, согласно которой они всегда правы, что не хотят замечать очевидных вещей. Заказал тариф, не упомянув о детях, - сам виноват.

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Метки: видео   драка   конфликт   новосибирск   потасовка   такси   транспорт   
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19  комментариев
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8k
Денис 2 часа назад
Я надеюсь, что ювенальная юстиция тоже проводит проверку.
Стекло разбили - это плохо, конечно. Но меня больше беспокоит то, что у таких вот мудаков из детей вырастет.
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1k
Фрэнд 42 минуты назад
Животные лять...
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1k
Show Must Go On 54 минуты назад
Мужская версия "ВЕЗИ МЕНЯ, МРАЗЬ!"
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5k
Duckk 59 минут назад
Интересно, папаша на уголовку себе насобирал комбо?
Если да, то просто обязательно посадить, никаких условок - исключительно на зону, по максималке.
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6k
sumrаknn Duckk 53 минуты назад
УМЫШЛЕННОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА - УГОЛОВКА. НО почему сразу максималку? Ну хитрожопость включил, ну 6 разных такси гонял задаром на вызов, ну проявил мразоту, но максималку то? дадут условно, уже урок.
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1k
Елена Час назад
Вот дибилоиды, они, значит уже четыре вызвали, не удосужившись сказать, что есть дети.
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2k
frost44x2 Час назад
Это еб@нько даже не думало, что вот так бросаясь разбитым стеклом, можно человека зрения лишить из-за пустяка. Надеюсь, его посадят и жопу там еще порвут.
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3k
Никита Благодаров Час назад
На работе надо выполнять работу и игнорировать все словесные выпады клиентов!!!
У таксиста была возможность уехать и заработать ещё пару сотен рублей в веселую ночь, но решил что то доказывать взбешённому отцу.
Увидел детей, сообщил бы диспетчеру выслать другую машину с детским креслом и вежливо бы объяснил потенциальным пассажирам, что приедет другая машина, а ему нужно зарабатывать деньги на жизнь, а не на уплату штрафов.
Отец, конечно, контрацептив, ему плевать на то, что штраф за ребёнка без кресла 3000 рублей и оплачивать его не станет. Зато теперь ему действительно уголовка светит.
Уже который раз наблюдаю ситуацию, где преступник и жертва одинаково виноваты.
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49k
Серый Час назад
В последнее время много таких что-то развелось.
Уже и мемы пошли.
Неужели так трудно при заказе уточнить что надо авто с детскими креслами? Этой услуге уже несколько лет.
В последнее время много таких что-то развелось. Уже и мемы пошли. Неужели так трудно при заказе уточнить что надо авто с детскими креслами? Этой услуге уже несколько лет.
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3k
Stray Час назад
Ну что сказать про эту семейку?
Разве только:
Ну что сказать про эту семейку? Разве только:
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1k
Тимур Час назад
На работе надо выполнять работу. У таксиста была возможность просто уехать не пререкаясь. Конечно, отец тоже контрацептив. К сожалению,
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14k
AlexЕЙ 2 часа назад
Мальчик на некоторое время может остаться без папы.
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3k
кот базилий 2 часа назад
ЖЫ вотные.
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7k
Владимир 2 часа назад
Общая ошибка всех и вся - клиент не всегда прав!
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7k
Maddy8 2 часа назад
Давно пора делать допрос таких типов в режиме онлаин, чтобы и родственники и друзья и коллеги с работы видели кто это и что. Так же надо проводить разговоры с малолетними дэбилами и ауе( анальные утехи естественны)
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5k
Ivan 2 часа назад
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
Быдлосемейка походу.И чему хорошему такой яжотец может научить детей?
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