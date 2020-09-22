Пассажир в Новосибирске разбил машину таксиста за отказ везти детей без кресла

И снова конфликт между таксистом и пассажирами заканчивается дракой. Клиенты так уверовали в аксиому, согласно которой они всегда правы, что не хотят замечать очевидных вещей. Заказал тариф, не упомянув о детях, - сам виноват.
В ночь с 19 на 20 сентября в Новосибирске на улице 1905 года подрались пассажир такси и водитель. Клиент был разгневан, узнав, что таксист не собирается выполнять заказ из-за отсутствия в машине детских кресел.
«Подъезжаю во двор — стоят четыре человека: два взрослых, два ребёнка. Детям примерно по 6 и 10 лет. Ко мне подходит женщина, просит отвезти на улицу Виталия Потылицына. Я говорю: «Вы не детский тариф заказали, а "эконом". Я вас не могу отвезти, так как нужно детское кресло». На что она отвечает: «Вы уже пятый приезжаете, отвезите нас!». Я отказываюсь, потому что я не собираюсь нарушать правила дорожного движения. Они начали на меня кидаться и повредили мне машину», —рассказывает водитель такси.
"Он мне стекло разбил, начал пинать машину — на двери вмятина осталась, мобильный телефон у меня выхватил, разбил и его. В это же время он мне пару раз по лицу и по телу заехал. После этого они пошли домой", - рассказывает пострадавший.
Автомобиль, который получил повреждения, находится у водителя в аренде с правом последующего выкупа. Таксист подал заявление в полицию, он хочет, чтобы ему возместили моральный, материальный и физический ущерб, т.к. восстанавливать машину и телефон ему в спешном порядке придется за собственные деньги. Иначе водителю не на что будет кормить семью. К заявлению он приложил видеоматериалы, которые успел снять сам, часть контента удалось получить от свидетелей конфликта - соседей, снимавших в верхнего этажа дома.
Полиция проводит проверку по факту конфликта, повлекшего порчу имущества.
Полиция проводит проверку по факту конфликта, повлекшего порчу имущества.
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Стекло разбили - это плохо, конечно. Но меня больше беспокоит то, что у таких вот мудаков из детей вырастет.
Если да, то просто обязательно посадить, никаких условок - исключительно на зону, по максималке.
У таксиста была возможность уехать и заработать ещё пару сотен рублей в веселую ночь, но решил что то доказывать взбешённому отцу.
Увидел детей, сообщил бы диспетчеру выслать другую машину с детским креслом и вежливо бы объяснил потенциальным пассажирам, что приедет другая машина, а ему нужно зарабатывать деньги на жизнь, а не на уплату штрафов.
Отец, конечно, контрацептив, ему плевать на то, что штраф за ребёнка без кресла 3000 рублей и оплачивать его не станет. Зато теперь ему действительно уголовка светит.
Уже который раз наблюдаю ситуацию, где преступник и жертва одинаково виноваты.
Уже и мемы пошли.
Неужели так трудно при заказе уточнить что надо авто с детскими креслами? Этой услуге уже несколько лет.
Разве только: