"И так сойдет!": коммунальщик решил сэкономить на вывозе снега и сбросил его на припаркованные авто

Эпичный способ уборки снега продемонстрировали в Красноярске. Водители, которые оставили на стоянке свои машины, думаем, не обрадовались.
Уборка снега зимой во многих регионах России - обычная ежедневная практика. Вот только подходят к этому делу коммунальщики по-разному. В Красноярске на видео попала утилизация снега с Николаевского моста в Енисей. Досталось и припаркованным внизу машинам. У некоторых выбило стекла, а озвучка свидетеля этой вакханалии, которая произошла рано утром 31 января, говорит сама за себя.
Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!
Между тем, парковка под мостом не стихийная, а, как замечают горожане, вполне предусмотренная, с разметкой и местами для машин инвалидов.
И по правилам собранный снег должен вывозиться спецтехникой из города, а не сбрасываться в реку, т.к. содержит кучу вредных примесей, не говоря уж о реагентах, щедро рассыпаемых на дорогах.
И по правилам собранный снег должен вывозиться спецтехникой из города, а не сбрасываться в реку, т.к. содержит кучу вредных примесей, не говоря уж о реагентах, щедро рассыпаемых на дорогах.
Кстати, не успело видео с этим оригинальным способом утилизации появиться в городском паблике в ВК, как после общественного резонанса пришел ответ из КГКУ "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю". Там сообщили, что такой способ уборки недопустим и к подрядчику будут применены санкции. Между тем, со снегом в Красноярске обстановка действительно напряженная, о чем свидетельствуют сообщения пресс-службы местного САТП, работающего в авральном режиме. "В линию выходит всё что может сметать, убирать и посыпать. Продлеваются рабочие смены, сокращаются перерывы, привлекаются люди и техника из смежных организаций".Мэр города Сергей Ерёмин сообщил, что только в ночь с пятницы на субботу было вывезено 1300 КамАЗов снега. Видимо, устали вывозить и нашли новый способ утилизации.
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