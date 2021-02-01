"И так сойдет!": коммунальщик решил сэкономить на вывозе снега и сбросил его на припаркованные авто

Уборка снега зимой во многих регионах России - обычная ежедневная практика. Вот только подходят к этому делу коммунальщики по-разному. В Красноярске на видео попала утилизация снега с Николаевского моста в Енисей. Досталось и припаркованным внизу машинам. У некоторых выбило стекла, а озвучка свидетеля этой вакханалии, которая произошла рано утром 31 января, говорит сама за себя.