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"И так сойдет!": коммунальщик решил сэкономить на вывозе снега и сбросил его на припаркованные авто

"И так сойдет!": коммунальщик решил сэкономить на вывозе снега и сбросил его на припаркованные авто (5 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2021 09:46
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   коммунальные службы   красноярск   лайфхак   парковка   транспорт   уборка снега   
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Эпичный способ уборки снега продемонстрировали в Красноярске. Водители, которые оставили на стоянке свои машины, думаем, не обрадовались.

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Метки: видео   коммунальные службы   красноярск   лайфхак   парковка   транспорт   уборка снега   
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