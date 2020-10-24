"Часик подождешь?": житель Новосибирска нырнул за паспортом в мусоропровод и застрял

Изумленные жители подъезда вызвали спасателей, которые вызволили нерадивого юношу из ловушки. Как он умудрился уронить в мусоропровод документ, залезть в него и зачем вообще полез - остается загадкой.
Вчера, 23 октября, в Новосибирске молодой мужчина застрял в мусоропроводе на уровне первого этажа, пытаясь достать оттуда свой паспорт. Проявив чудеса акробатики он смог с головой погрузиться в мусоропровод, а вот вылезти обратно мастерства у него не хватило.
Жители одного из подъездов дома по улице Пархоменко в Новосибирске услышали мольбы о помощи из мусоропровода, заглянули в него и были изумлены тем, как молодой человек умудрился туда залезть. На вопрос сможет ли подождать часик, он ответил, что "не могу я час ждать", в таком случае ему посоветовали выбираться самостоятельно...
К счастью для него, час ждать не пришлось. Спасатели приехали быстро и также оперативно вызволили нерадивого юношу из ловушки, просто взломав замок на двери помещения, где скапливается мусор.
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"Прибыв на место, спасатели действительно обнаружили мужчину, который объяснил свой поступок тем, что якобы уронил в мусоропровод паспорт", - рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе Новосибирска.
Что интересно, паспорта при юноше не оказалось. Похоже, он его спрятал в карман еще в мусоропроводе...
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