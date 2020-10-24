"Часик подождешь?": житель Новосибирска нырнул за паспортом в мусоропровод и застрял

Вчера, 23 октября, в Новосибирске молодой мужчина застрял в мусоропроводе на уровне первого этажа, пытаясь достать оттуда свой паспорт. Проявив чудеса акробатики он смог с головой погрузиться в мусоропровод, а вот вылезти обратно мастерства у него не хватило.



Жители одного из подъездов дома по улице Пархоменко в Новосибирске услышали мольбы о помощи из мусоропровода, заглянули в него и были изумлены тем, как молодой человек умудрился туда залезть. На вопрос сможет ли подождать часик, он ответил, что "не могу я час ждать", в таком случае ему посоветовали выбираться самостоятельно...



К счастью для него, час ждать не пришлось. Спасатели приехали быстро и также оперативно вызволили нерадивого юношу из ловушки, просто взломав замок на двери помещения, где скапливается мусор.



