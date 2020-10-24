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"Часик подождешь?": житель Новосибирска нырнул за паспортом в мусоропровод и застрял

"Часик подождешь?": житель Новосибирска нырнул за паспортом в мусоропровод и застрял (2 фото + 1 видео)

Автор:
24 октября 2020 12:57
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   курьез   мусоропровод   новосибирск   паспорт   спасатели   
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Изумленные жители подъезда вызвали спасателей, которые вызволили нерадивого юношу из ловушки. Как он умудрился уронить в мусоропровод документ, залезть в него и зачем вообще полез - остается загадкой.

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Метки: видео   курьез   мусоропровод   новосибирск   паспорт   спасатели   
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zenon 52 минуты назад
Нет подготовки. "Мощный орешек" влезал везде и даже выпадал оттетдоволь.
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