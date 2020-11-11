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В Питере блогер, опаздывающая на фотосессию, устроила скандал на дороге

В Питере блогер, опаздывающая на фотосессию, устроила скандал на дороге (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 ноября 2020 12:07
Сообщество : Автомир
Метки: авто   блогера   видео   парковка   питер   скандал   фото   
3499
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В последнее время стали появляться на дорогах особые типы людей - блогеры. По их мнению статус блогера даёт им особые привилегии, которые позволяют нарушать правила. В центре Санкт-Петербурга блогер-миллионик Евгения Кривцова закатила скандал, когда ей не досталось места на парковке.

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Метки: авто   блогера   видео   парковка   питер   скандал   фото   
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56  комментариев
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2k
SSD 2 часа назад
Хорошего человека - блогером не назовут...
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−94
im240 Минуту назад
в целом понятно у кого в этой паре яйца
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31k
Антон 4 минуты назад
Еще один блогер головного мозга! А по сути биомусор с амбициями.
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7k
Uron 4 минуты назад
Как же я скучаю по старому доброму понятию "тунеядство".
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2k
VL 16 минут назад
Какой-то ибанат снимает какую-то муйню для какой-то своей интернетмуйни, свело тупую курицу и её петуха с ума.. Вот куда мир катится???
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8k
Голос Вселенной 24 минуты назад
Блогер - это диагноз!!!
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398
Виталий Полчаса назад
Кто нибудь объяснит, зачем подписываться на этих блогеров. Мне что деньги будут капать на счёт, если я подпишусь? Я мог бы понять, если-бы это был какой нибудь популярный актёр. А подписывать на того кто "Хер с горы", ну не знаю. И на всяких прошмандовок.
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2k
au3 Полчаса назад
Ну так а уделать акаунт блохастой?
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334
LinkLine 39 минут назад
они под смузи и вейпом
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859
Fara Zolkin 39 минут назад
Всегда говорю, скажи нормально, освободи пожалуйста парковочное место. Нет всем должны... будьте сука людьми, и к Вам отнесутся по человечески.
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5k
B0n 43 минуты назад
Вы все йобнуты уроды! Какие кхуям сториз, какие блогеры. Животные, ну что за поколение?! Какие-то яжблогеры, яжматери... Природа реально на всех вас и не просто отдохнула, а нахреначилась в дрова и кокса обдолбилась в попугаи.
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2k
Leo 46 минут назад
А я бы не стал бы никому ничего доказывать с пеной у рта. Я бы вышел, сфоткал бы обе машины с номерами и набрал бы ДПС
., в центре машинка подскочила бы быстро (часть 3.2 статья 12.19 КоАП РФ) или направить фотку на портал ГИБДД, где есть раздел «Прием обращений», тогда владелец автомобиля вскоре получит «письмо счастья». Есть подозрение что это 2 блогера снимали для инстаграма материал, т.к. постить больше нечего. Иначе я не могу это объяснить
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8k
Голос Вселенной Leo Полчаса назад
Правильно. Только вот жалко, что сумма в этом письме для них - как слону дробинка. Они готовы нарушать даже в ущерб своему кошельку, штраф для них мизерный.
Жалко, что они готовы поступать при этом по-пидъорски, нарушая не только ПДД, но и правила морали и уважения к другим....
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2k
Leo Голос Вселенной 23 минуты назад
Думаю что это не первое их нарушение ... здесь копейка, там копейка- глядишь и поумнели бы. Но лучше конечно:
Думаю что это не первое их нарушение ... здесь копейка, там копейка- глядишь и поумнели бы. Но лучше конечно:
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5k
Дмитрий Leo 2 минуты назад
Недавно прочитал еще "новость" из подобных. Еще одна блогерша Ивлеева за неделю пользования своим Ламборджини Авентадор!! (на секунду так) успела отхапнуть почти 150 штрафов, почти все за превышение))) И что? Да похер им те штрафы... Вот что бесит больше всего, даже по епальнику не вкатать, и штрафом не напугаешь(( Кароче грусть...
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1k
Александр Алехин 56 минут назад
Больше всего хочется спросить у тех миллионов людей которые на это чмо подписаны - вы осознаете на сколько деградируете убивая свое время на пересмотр контента от такого "умного" существа?
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1k
Михаил Александр Алехин 39 минут назад
Да там девочки 10-12 лет подписаны, щас ребёнки с 5 лет с телефонами срать ходят.
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8k
Голос Вселенной Александр Алехин Полчаса назад
Часто эти подписчики - школьницы и девочки, у которых пока что все пусто в сознании. И, наполняясь от этих придурков вот такими настроениями, мы вскоре получим взрослое поколение, которому будет вообще насереть на всё и вся....
Прискорбно все это
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1k
Александр Алехин Голос Вселенной 3 минуты назад
Вот это и пугает.
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6k
Агент Безопасной Национальности 58 минут назад
В Питере блогер, опаздывающая на фотосессию, устроила скандал на дороге
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8k
uehl Час назад
Нафиг с этими недоделками разговаривать? Вызвал полицию и всё! Лучше конечно люлей выписать, но может выйти боком.
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14k
sanchesS80 Час назад
Вся проблема в том что кто-то же платит им огромные деньги за это блоггерство. Лёгкие деньги приводят к такой наглости. Ну и плюс - ГИБДД не работает нормально. Во многих странах по телефонному звонку её бы драндулетку утащили на эвакуаторе.
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9k
Karelian sanchesS80 24 минуты назад
Так надо было звонить в ГИБДД, тогда бы они и поработали.
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5k
Михаил Абель Час назад
Ссылка youtu.be
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36k
Вепс Час назад
Стоянка вторым рядом запрещена, все остальное не важно!
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8k
ScorpionDS Час назад
У нас блогер, подсунул ногу в эскалатор, что бы ее затянуло и стал транслировать как быстро его спасут ...
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7k
Cornho ScorpionDS Час назад
1. Запятая никогда не ставится между подлежащим (блогер) и сказуемым (подсунул). Грубейшая ошибка. Про остальные запятые пока даже не будем.
2. Слово "чтобы" должно быть слитно. Почему все сейчас стали путать "чтобы" и "что бы"??
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27k
EvilHomer Cornho 50 минут назад
Ипонцы, лучшии автамабили.
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7k
Cornho EvilHomer 49 минут назад
Безусловно.
Продолжайте вести наблюдение.
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5k
ДеониS Час назад
Понятно теперь почему в Питере расчлененка в моде
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4k
uutb Час назад
Блогер- это диагноз, как и алкоголизм. В старые-добрые времена, алкоголизм лечили трудом в спец. заведениях. Причем трудом принудительным. Предлагаю возобновить эту достойную традицию!
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