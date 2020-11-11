В Питере блогер, опаздывающая на фотосессию, устроила скандал на дороге

8 ноября на Петроградской стороне мужчина вместе с семьёй выезжал с парковки, когда ему дорогу преградил оранжевый Porsche, остановившейся прямо на проезжей части. Из автомобиля вышла девушка и принялась выгружать пакеты из багажника. На просьбы выпустить авто она ответила отказом.

"Оказывается, ребята посчитали, что припарковавшись чуть позади и посигналив, я должен был пулей покинуть парковочное место", - рассказал авто видео, опубликовав запись в сообществе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Как выяснилось позже, блогер опаздывала на фотосессию и не собиралась искать парковочное место. На предложение отъехать, она заявила: «Паркуюсь, где хочу».