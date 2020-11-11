В Питере блогер, опаздывающая на фотосессию, устроила скандал на дороге

В последнее время стали появляться на дорогах особые типы людей - блогеры. По их мнению статус блогера даёт им особые привилегии, которые позволяют нарушать правила. В центре Санкт-Петербурга блогер-миллионик Евгения Кривцова закатила скандал, когда ей не досталось места на парковке.
8 ноября на Петроградской стороне мужчина вместе с семьёй выезжал с парковки, когда ему дорогу преградил оранжевый Porsche, остановившейся прямо на проезжей части. Из автомобиля вышла девушка и принялась выгружать пакеты из багажника. На просьбы выпустить авто она ответила отказом.
"Оказывается, ребята посчитали, что припарковавшись чуть позади и посигналив, я должен был пулей покинуть парковочное место", - рассказал авто видео, опубликовав запись в сообществе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.
Как выяснилось позже, блогер опаздывала на фотосессию и не собиралась искать парковочное место. На предложение отъехать, она заявила: «Паркуюсь, где хочу».
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Мужчины, ехавшие с блогером, пояснили, что водитель должен был уехать, когда ему посигналили.
В сети пользователи полностью поддержали водителя, высказав множество нелестных слов в адрес блогеров
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Жалко, что они готовы поступать при этом по-пидъорски, нарушая не только ПДД, но и правила морали и уважения к другим....
Прискорбно все это
2. Слово "чтобы" должно быть слитно. Почему все сейчас стали путать "чтобы" и "что бы"??