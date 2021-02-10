FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 7390 постов • 700 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Автомир 
В Норильске несколько автомобилей оказались на снежных пьедесталах после уборки дворов

В Норильске несколько автомобилей оказались на снежных пьедесталах после уборки дворов (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2021 14:14
Сообщество : Автомир
Метки: 360подмосковье   Двор   видео   норильск   прикол   пьедестал   
205
1
1
Дворы Норильска после уборки снега похожи на музей. Вместо экспонатов - машины, чьи хозяева не захотели убирать свои авто и облегчить коммунальщикам задачу.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: 360подмосковье   Двор   видео   норильск   прикол   пьедестал   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
aalexey3 23 минуты назад
Потом дать этим говнюкам по лопатке, и заставить вручную убрать эти пьедесталы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Обычный парень на жигули показал мажорным джиперам как ехать в горку Обычный парень на жигули показал мажорным джиперам как ехать в горку Откопал машину - откопай и дорогу: жители Норильска делятся фото и видео города после снегопада Откопал машину - откопай и дорогу: жители Норильска делятся фото и видео города после снегопада Залипательные термопокрытия: как цвет меняется под воздействием температур Залипательные термопокрытия: как цвет меняется под воздействием температур "Виноват Навальный!": студенты омского колледжа записали видео с вымогательством денег за учебники "Виноват Навальный!": студенты омского колледжа записали видео с вымогательством денег за учебники Багровые реки: в Норильске разлилось 20 тысяч тонн дизтоплива - введен режим ЧС Багровые реки: в Норильске разлилось 20 тысяч тонн дизтоплива - введен режим ЧС Стал героем ТВ: в Польше только белорус додумался вытолкать буксующий автобус Стал героем ТВ: в Польше только белорус додумался вытолкать буксующий автобус
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

736091



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Что случится, если взорвать ядерное оружие в космосе
3
83
Что случится, если взорвать ядерное оружие в космосе
20 полезных и бесполезных советов от интернет-пользователей
6
99
20 полезных и бесполезных советов от интернет-пользователей
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Девушка, постоянно путавшая право и лево, сделала на&nbsp;руках татуировки с подсказками
0
59
Девушка, постоянно путавшая право и лево, сделала на руках татуировки с подсказками
7 млн просмотров на YouTube собрал за три месяца сюжет с белорусским котиком в бассейне
0
13
7 млн просмотров на YouTube собрал за три месяца сюжет с белорусским котиком в бассейне
Подросток помочился на дедушку из-за неразделенных политических взглядов
Подросток помочился на дедушку из-за неразделенных политических взглядов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вы советский стол вообще пробовали сломать?
1
17

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#приколы#Россия#автомир#картинки#шоу бизнес#авария дня#позитив#подборка
#Юмор#животные#история#аварии#прикольные#люди#авто аварии#кино#смешные#природа
#интересно#интересное#факты#дтп#автомобили#новости#в мире#милота#на различный вкус#дети

На что жалуетесь?

Вернуться