В Норильске несколько автомобилей оказались на снежных пьедесталах после уборки дворов

Дворы Норильска после уборки снега похожи на музей. Вместо экспонатов - машины, чьи хозяева не захотели убирать свои авто и облегчить коммунальщикам задачу.
Теперь автомобилистам придется как минимум взяться за лопату и выкопать спуск для своих легковушек. Некоторые вызывают эвакуаторы, другие и вовсе вынуждены ждать весны.
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