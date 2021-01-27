Подозреваемый в нападении на автомобиль ФСБ тиктокер попросил у всех прощения

Вместе с Константином Лакеевым в полицию доставили еще 10 блогеров. Все они проживали в арендованном в Новой Москве доме, где снимали видео для своих страниц в соцсети ТикТок. Лакеева и его соседей-блогеров проверяют на причастность к инциденту с автомобилем.