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Подозреваемый в нападении на автомобиль ФСБ тиктокер попросил у всех прощения

Подозреваемый в нападении на автомобиль ФСБ тиктокер попросил у всех прощения (1 фото + 2 видео)

Автор:
27 января 2021 15:39
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Костичка Киевский   блогер   видео   тиктокер   
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Задержан TikTok-блогер Константин Лакеев, известный также как Костичка Киевский. 18-летнего юношу подозревают в том, что именно он во время акции протеста в субботу прыгнул на капот служебного автомобиля ФСБ.

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Метки: 360подмосковье   Костичка Киевский   блогер   видео   тиктокер   
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8k
Фантом 22 часа назад
Жалкий петушара
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[email protected] 2 минуты назад
за поступки надо отвечать, петушра тик-токавская.
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1k
insaider 3 минуты назад
Подозреваемый в нападении на автомобиль ФСБ тиктокер попросил у всех прощения
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3k
Sulesin 5 минут назад
Скоро слово "блогер" станет синонимом слова "3,14д*ас". https://rg.ru/2021/01/16/reg-skfo/v-kbr-blogery-vtianuli-600-chelovek-v-finansovuiu-piramidu-v-instagram.htmlhttps://rg.ru/2021/01/16/reg-skfo/v-kbr-blogery-vtianuli-600-chelovek-v-finansovuiu-piramidu-v-instagram.html
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17k
sport-bear 6 минут назад
Мозга нет у паренька, поэтому он не в силах понять, что деньги и свободу в итоге получит Алёша (который безусловно посидит сейчас мальца для виду) и его компашка. Ребята уже сейчас себе ни в чём не отказывают, а старость встретят где-нибудь на Мальдивах. А получать п**дюлей от ОМОНа и реальные сроки будут такие вот тиктокеры. А ещё он не понимает, что если всё-таки начнётся жопа, то это НЕ у Навального, а у него, у его родителей, у всех простых людей будут пустые полки в магазинах, бензин по космическим ценам, а за пачку сигарет будут убивать на улицах.
P.S. Если что, на последних выборах голосовал за Грудинина. А вот огромное количество моих знакомых не голосовали вообще. Так может для начала стоит просто оторвать пятую точку от дивана и сходить поставить галочку там где вы реально считаете нужным. Но нет, все сидят на попе ровно.
P.P.S. Как долго этот пост будет ещё висеть на глагне.
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1k
Papajaa Полчаса назад
Не сразу дошло почему тиктокеров тут имбецилами называют, думал про танцоров... а оно вот что.
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2k
EL Kalmaro Полчаса назад
Бл. я и тиктокер и внешность п. дорская ещё и киевский, с. ка все стереотипы собрали. Вот смотрите это лицо типичного протестуюшего. И сколько у. [мат] ведётся и брызгает главном покарать наказать.
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−10
Виталий 47 минут назад
Это как же пацана пресанули, чтоб он от своей правды отказался.
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2k
soar Виталий 9 минут назад
Пообещали сделать вновь законопослушным.
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5k
Denis Cudreacov 49 минут назад
Да, что с этого прощения. Он это говорит не потому-что раскаивается, а чтобы наказание было не слишком жестоким. А потом выйдет из отделения и запишет ролик "я этим мусорам сказал, х..ю, они дЭбилы повелись. Но это все херня, я ни о чем не жалею, в след раз просто надо быть осторожней, чтобы не узнали"
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5k
Дмитрий Час назад
В тиктоке 90 % дети от 7 до 12 лет. Вообще не понимаю с какого, извините, йуха, долбодятлы которые имеют там подписчиков считают себя знаменитостями??? Что он, ска, сделал для страны, для общества??? В какое мы время живем?((( И главное - чем это все закончится? Искренне надеюсь что когда-то этого шлака, всяких тиктоков, хоуйоков, и аналогов станет столько что "звезды" этих недосоциальных сетей просто перестанут получать за свою "работу" деньги. Просто банально из-за того что "тиктокеров" станет больше чем зрителей... Тогда они поймут свою важность для социума, а потом поймут что они ничего не умеют в этой жизни делать. Н-И-Ч-Е-Г-О!!
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Комментарий удален
−19
2k
Garbiy Час назад
Тик-попер
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235
Сергей Час назад
- "простите я больше так не буду"
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3k
zzzzxaxa 2 часа назад
Тик токер б.л.я.т.ь.. в наше время это уже диагноз
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−16
Boris Maduro 2 часа назад
На зоне таких любят! Будет вместе с навальным зекам трусы стирать!!!
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21k
Vazari Boris Maduro Час назад
Личный опыт? Думаешь их тоже зачмырят,как тебя?
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11k
Kazanzaki 2 часа назад
Да это же у него теперь подпищиков прибавится и просмотры увеличатся. Он тому будет только рад.
Полюбасу наказание должно быть таким, чтобы оно могло огорчить этого балбеса и ему стало не до подпищиков вовсе.
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4k
ПЕТР 2 часа назад
Такие самые подлые, как гопота из подворотни. А если еще из хохлостана, то впаять по полной.
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36k
Андрей ПЕТР 2 часа назад
Шакалята.
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108
Александр 2 часа назад
Все изменники и предатели Родины достойны ОДНОГО - сурового приговора военно-полевого суда!!!
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2k
EL Kalmaro Александр Полчаса назад
Ты про бункера и его шоблу? Согласен.
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4k
Эрик 2 часа назад
эта вот эта вот мразь, здесь власть, поздравляю
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731
Ratibor 2 часа назад
Да вот хуже всего, что он это сделал не из идейных соображений, не от большого ума, а тупо что бы хайпануть в сети и назвать лайкосиков....
Даже если с чем то не согласен, выражать свое мнение надо учиться цивилизованным путем, ну а так за что боролся на то и напоролся....
Теперь жуёт сопли и извиняется, а придется отвечать за свои поступки....по взрослому...

Интересно что по этому поводу скажет его папа...
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7k
Mauritanien 2 часа назад
Бл"ядь, какой я старый. Остановите землю я сойду. Что за дебилы размножаются?
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26k
Игорь Mauritanien 2 часа назад
Да ладно перекладывать. Размножаются так же как и тыщщи лет назад. И заметьте - не сами собой. Это мы с вами воспитываем (или не воспитываем) теперь вот такие вот "плоды"...
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36k
Андрей Mauritanien 2 часа назад
родятся все одинаковые, просто воспитатели некудышные.
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