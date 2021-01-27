Подозреваемый в нападении на автомобиль ФСБ тиктокер попросил у всех прощения

Задержан TikTok-блогер Константин Лакеев, известный также как Костичка Киевский. 18-летнего юношу подозревают в том, что именно он во время акции протеста в субботу прыгнул на капот служебного автомобиля ФСБ.
Вместе с Константином Лакеевым в полицию доставили еще 10 блогеров. Все они проживали в арендованном в Новой Москве доме, где снимали видео для своих страниц в соцсети ТикТок. Лакеева и его соседей-блогеров проверяют на причастность к инциденту с автомобилем.
Новостной сюжет
Машину с мигалкой атаковала толпа молодежи на Цветном бульваре, они закидали автомобиль снежками и распылили в лицо водителю газовый баллончик. По факту нападения возбуждено уголовное дело о повреждении имущества и хулиганстве.
Извинения тиктокера
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P.S. Если что, на последних выборах голосовал за Грудинина. А вот огромное количество моих знакомых не голосовали вообще. Так может для начала стоит просто оторвать пятую точку от дивана и сходить поставить галочку там где вы реально считаете нужным. Но нет, все сидят на попе ровно.
P.P.S. Как долго этот пост будет ещё висеть на глагне.
Полюбасу наказание должно быть таким, чтобы оно могло огорчить этого балбеса и ему стало не до подпищиков вовсе.
Даже если с чем то не согласен, выражать свое мнение надо учиться цивилизованным путем, ну а так за что боролся на то и напоролся....
Теперь жуёт сопли и извиняется, а придется отвечать за свои поступки....по взрослому...
Интересно что по этому поводу скажет его папа...