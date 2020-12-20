Стиль бати из 90-х: новая коллекция модного бренда

В Facebook-сообществе модного европейского бренда одежды H&M была опубликована фотография трендового образа, который у русскоязычных пользователей вызвал смех и ностальгию.
На снимке можно увидеть парня в праздничной рубашке с вертикальными полосами и классических брюках. «Утонченная рубашка станет идеальным выбором для праздничных выходных», гласит подпись к публикации. И если у иностранцев подобный стиль вызвал восхищение, то пользователям Рунета он в очередной раз напомнил, что мода циклична.
Ведь почти каждый из нас видел похожий образ на фотографиях наших родителей.
"Когда батя в институт поступал, ему бабушка такую же рубашку на Черкизовском рынке купила."
"Все новое — хорошо забытое старое, привет из девяностых."
"Пойду скажу отцу, что он опередил моду лет на 30!"
"Слабаки эти H&M, вот им парочка идей из 98-го!"
"Когда батя в институт поступал, ему бабушка такую же рубашку на Черкизовском рынке купила."
"Все новое — хорошо забытое старое, привет из девяностых."
"Пойду скажу отцу, что он опередил моду лет на 30!"
"Слабаки эти H&M, вот им парочка идей из 98-го!"
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