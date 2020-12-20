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Стиль бати из 90-х: новая коллекция модного бренда

Стиль бати из 90-х: новая коллекция модного бренда (4 фото)

Автор:
20 декабря 2020 10:01
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   мода   прикол   рубашка   фото   юмор   
766
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В Facebook-сообществе модного европейского бренда одежды H&M была опубликована фотография трендового образа, который у русскоязычных пользователей вызвал смех и ностальгию.

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Метки: забавно   мода   прикол   рубашка   фото   юмор   
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4  комментария
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Совранский 38 минут назад
Покажите им малиновые пЯджаки - пусть сломается логика)))))))
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167
Artem Полчаса назад
Стиль моего бати
Стиль моего бати
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Serbento

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