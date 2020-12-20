Стиль бати из 90-х: новая коллекция модного бренда

Ведь почти каждый из нас видел похожий образ на фотографиях наших родителей.



"Когда батя в институт поступал, ему бабушка такую же рубашку на Черкизовском рынке купила."

"Все новое — хорошо забытое старое, привет из девяностых."

"Пойду скажу отцу, что он опередил моду лет на 30!"

"Слабаки эти H&M, вот им парочка идей из 98-го!"