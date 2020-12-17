Уходящий год выдался непростым. Все скорее хотят проводить 2020 и встретить 2021. Давайте подумаем, что, если бы 2020 оказался сценой из фильма, то какая подходит лучше всего?
3. А теперь подумаем, если бы 2020 год был сценой из фильма
4.
6. Подходит почти каждая сцена драк из Вселенной Марвел
Если бы 2020 год был сценой из фильма: pic.twitter.com/RigJi05cFe— маленький утконосик (@taIIperi) April 10, 2020
11. Сцена из фильма "Паразиты"
если бы 2020 был сценой из фильма pic.twitter.com/rIOUUdj2e5— delieᴮᴱ (@deliejk) August 30, 2020
12.
Если бы 2020 был сценой из фильма pic.twitter.com/RcgTOZ7Rxm— Ходячая катастрофа🦂 (@longliveheda16) November 1, 2020
14. Классика
August 30, 2020
Добавляйте свои варианты в комментарии!
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