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Пользователи сети описали 2020 год забавными фотографиями

Пользователи сети описали 2020 год забавными фотографиями (13 фото)

Автор:
25 ноября 2020 09:35
Сообщество : Юмор
Метки: 2020 год   забавно   подборка   прикол   тяжелый год   фото   юмор   
3157
13
Эта подборка из серии «Если бы 2020 год был…», и эти картинки веселят пользователей сети своей пугающей точностью.
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Метки: 2020 год   забавно   подборка   прикол   тяжелый год   фото   юмор   
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16  комментариев
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1k
Конь Юлий 2 часа назад
Комментарий к фото
Че за тип?
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25k
Snork Snorkoff Конь Юлий 2 часа назад
Комментарий к фото
Игра Престолов. Неприятный тип. Плохо себя вел.
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7k
Cornho Полчаса назад
Пользователи сети описали 2020 год забавными фотографиями
Пользователи сети описали 2020 год забавными фотографиями
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2k
Высоколобый интеллектуал 43 минуты назад
Так эти пользователи сами и сделали этот год таким. Своей трусостью, готовностью надеть намордники, согласием пожертвовать свободой ради безопасности.
И теперь, закономерно, ни у кого нет ни свободы, ни безопасности.
Зато я лично чётко понял, почему паникёров обязательно нужно расстреливать.
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1k
Сергей Высоколобый интеллектуал 20 минут назад
Желаю тебе заразиться. Ибо, как говорил мне отец в детстве, беря ремень - "Мозгами не понимаешь, через жопу дойдет"
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2k
Высоколобый интеллектуал Сергей 2 минуты назад
Вот тебе в голову дерьма насовали...
Как заражусь, так и выздоровею.
А ты будешь в наморднике любимом ходить, ссаться от страха.
И все равно заболеешь.
И болеть будешь тяжелее, чем те, кто этой хренью не страдал.
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26k
Aleksandr 47 минут назад
Пользователи сети описали 2020 год забавными фотографиями
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253
Иван 50 минут назад
Пользователи сети описали 2020 год забавными фотографиями
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1k
Кирилл Жукович 54 минуты назад
Рамсик уж точно к месту...
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22k
Sergey Час назад
2021 год
2021 год
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2k
DyadyaSasha Час назад
Странное у Вас представление об ароматических свечах.
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342
Санёк 2 часа назад
Это вы еще 21 не видели...
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25k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Увы... Кому война, кому мать родна.
За возможность ходить на работу 5 метров и сидеть на ней в трусах и тапках, попивая вискарь и наслаждаясь видом из окна, я готов многое простить этому году )
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