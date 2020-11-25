Пользователи сети описали 2020 год забавными фотографиями

Этот год определённо запомнится всем и войдёт в мировую историю как год больших потрясений. Думаем, что 2020 уже и сам не рад, что сумел так нехило отличиться от своих предшественников.





В сети вовсю гуляют мемы, пытающиеся описать неудачный високосный одной картинкой, но выбор так велик, что определить официальное лицо 2020 не так уж и просто.