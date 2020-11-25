Пользователи сети описали 2020 год забавными фотографиями

Эта подборка из серии «Если бы 2020 год был…», и эти картинки веселят пользователей сети своей пугающей точностью.
Этот год определённо запомнится всем и войдёт в мировую историю как год больших потрясений. Думаем, что 2020 уже и сам не рад, что сумел так нехило отличиться от своих предшественников.
В сети вовсю гуляют мемы, пытающиеся описать неудачный високосный одной картинкой, но выбор так велик, что определить официальное лицо 2020 не так уж и просто.
В сети вовсю гуляют мемы, пытающиеся описать неудачный високосный одной картинкой, но выбор так велик, что определить официальное лицо 2020 не так уж и просто.
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«Если бы 2020 год был туалетной бумагой»
На главном мем-портале «Know Your Meme» пользователи сети соревнуются в остроумии и предлагают свои варианты описания 2020 года. И как бы печально это ни было, эти картинки отлично отражают всеобщее ощущение людей от 2020.
«Если бы 2020 год был звуком»
Это картинка со звуком для всех фанатов сериала «Друзья». Второстепенная героиня Дженис запомнилась зрителям своим раздражающим смехом и коронной фразочкой «Oh my God» (о мой Бог).
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И теперь, закономерно, ни у кого нет ни свободы, ни безопасности.
Зато я лично чётко понял, почему паникёров обязательно нужно расстреливать.
Как заражусь, так и выздоровею.
А ты будешь в наморднике любимом ходить, ссаться от страха.
И все равно заболеешь.
И болеть будешь тяжелее, чем те, кто этой хренью не страдал.
За возможность ходить на работу 5 метров и сидеть на ней в трусах и тапках, попивая вискарь и наслаждаясь видом из окна, я готов многое простить этому году )