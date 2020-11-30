16 случаев, когда удача отвернулась от людей

Как бы мы об этом ни мечтали, но в жизни не бывает всё ровно и гладко. Случаются и радостные события, и печальные, в один день может несказанно повезти, а в другой — пойти из рук вон плохо. Мы решили собрать для вас подборку фотографий от людей, которые познали вкус невезения. И если вы встали не с той ноги, взгляните на них, может, ваш день не так и плох?

1. «За эту стрижку я заплатила 50 долларов»