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16 случаев, когда удача отвернулась от людей

16 случаев, когда удача отвернулась от людей (17 фото)

Автор:
30 ноября 2020 09:23
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   невезение   подборка   прикол   удача   фото   юмор   
2807
17

Этот пост будет посвящен тем, у кого все факторы невезения сошлись воедино!

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Метки: забавно   невезение   подборка   прикол   удача   фото   юмор   
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5  комментариев
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Regerald Час назад
Я бы утиные следы на бетоне так и оставил, может шлифанул бы слегка.
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11k
Dobryi_KOT 18 минут назад
"Маска из куркумы" - феерично!!!
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18k
SerGProS 23 минуты назад
Китайское качество
Китайское качество
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13k
Егор 58 минут назад
Ссылка coub.com
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3k
Константин Егор Полчаса назад
Залип на повторе
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