16 случаев, когда удача отвернулась от людей

Этот пост будет посвящен тем, у кого все факторы невезения сошлись воедино!
Как бы мы об этом ни мечтали, но в жизни не бывает всё ровно и гладко. Случаются и радостные события, и печальные, в один день может несказанно повезти, а в другой — пойти из рук вон плохо. Мы решили собрать для вас подборку фотографий от людей, которые познали вкус невезения. И если вы встали не с той ноги, взгляните на них, может, ваш день не так и плох?
1. «За эту стрижку я заплатила 50 долларов»
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2. Бригада заливала бетон у нового дом рядом с утиным прудом. Они пошли на обед, вернулись и увидели это»
3. Никто не пройдёт
4. «Попытка очистить деревянный мост в Нидерландах»
5. «Сегодня привезли PS5, а я просто сломал себе палец»
6. «Сделала маску из куркумы, не изучив её свойства. Она окрасила моё лицо, и теперь я выгляжу как Барт Симпсон»
13. «Решил снять небольшой скетч, и сейчас нахожусь в туалетной кабинке на работе, весь в клоунском гриме. Я попытался стереть его, и он не сходит…»
8. Когда в губу укусила оса, вылетевшая из рождественской ёлки
2020-й год богат на сюрпризы, и даже праздничное дерево может таить в себе подвох!
9. Маленький гвоздь и два молотка, которые не смогли
10. Это был сэндвич с курицей
11. «Ехал 45 минут до магазина, думая, что в моём кармане маска. Это был детский носок»
12. Когда в магазине неплотно закрыли крышку на банке с краской
13. Свеча расплавила угол ноутбука
14. Когда ставишь в духовку контейнер, накрытый пластиковой крышкой
15. Когда металлический пресс не справился с чесноком
16. «Я сделал кофе без кружки. Доброе утро!»
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