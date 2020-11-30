Художница из Питера публикует комиксы про жизнь и родительство

Иллюстратор и мама в одном лице с ником yasonchiki ведет блог в инстаграме и паблик Вконтакте. Девушка публикует комиксы про жизнь и родительство. Мы собрали подборку с веселыми картинками, вышедшими из-под ее электронной кисти, для поднятия настроения.
Настя Ясонова - дизайнер из Питера. В декрете она не только воспитывает ребенка, но и рисует
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Ее комиксы о дочке Соне, ситуациях из жизни родителей, а также про типичные девчачьи трудности
Она делится моментами не только из родительских будней, также затрагивает волнующие ее темы, над которыми можно посмеяться
Юмор - это отличный инструмент для борьбы не только с хандрой, но и с проблемами, которые иногда кажутся неразрешимыми. Просто взгляните на ситуацию с другой стороны!
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