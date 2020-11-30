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Художница из Питера публикует комиксы про жизнь и родительство

Художница из Питера публикует комиксы про жизнь и родительство (15 фото)

Автор:
30 ноября 2020 11:31
Сообщество : Комиксы
Метки: забавно   комиксы   комиксы про родителей   настя ясонова   прикол   смешно   фото   юмор   
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Иллюстратор и мама в одном лице с ником yasonchiki ведет блог в инстаграме и паблик Вконтакте. Девушка публикует комиксы про жизнь и родительство. Мы собрали подборку с веселыми картинками, вышедшими из-под ее электронной кисти, для поднятия настроения.
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Метки: забавно   комиксы   комиксы про родителей   настя ясонова   прикол   смешно   фото   юмор   
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2  комментария
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4k
SSD 46 минут назад
Достали эти "художники", от слова "худо"...
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37k
Александр 20 секунд назад
Как оригинально, прямо вот нигде не видел такого.. похожу сейчас каждая вторая безработная с ребёнком гордо обзывает себя дизайнером и начинает рисовать однотипное безвкусное говно про свои проблемы
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