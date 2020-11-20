15 эпичных слайдов из реальных презентаций

Помните, как в школе и университете мы делали презентации на разные темы? Сегодня этот способ подачи информации тоже активно используют ученики. Мы собрали эпичные, странные и реальные слайды из презентаций, которые скрывают много интересного.

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1. Спалился 0 Источник:

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2. В презентациях всегда много интересного материала 0 Источник:

3. А вот это уже интересно 0 Источник:

4. Современные презентации 0 Источник:

5. Ученики всегда ищут картинки, отражающие суть 0 Источник:

6. Без котиков даже презентации не обходятся 0 Источник:

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8. На лекции медиков 0 Источник:

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10. А раньше же "Спасибо за внимание!" писали 0 Источник:

11. Пока все логично 0 Источник:

12. Без мемов не обходится ни одна презентация 0 Источник:

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14. Когда не готов 0 Источник:

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16. Заявочка 0 Источник: