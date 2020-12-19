От «итальянского жеребца» до «самаритянина» - как изменился Сильвестр Сталлоне за 50 лет в кино?

В этом году знаменитый Сильвестр Сталлоне отметил 50-летие своей актерской карьеры. В 1970 году на экраны вышел фильм режиссера Мортона Льюиса «Итальянский жеребец». Фильм был в духе тех лет, когда в США процветали хиппи и свобода отношений между мужчиной и женщиной. Это был кинодебют 25-летнего Сталлоне, за который он получил свой первый гонорар в размере 200 долларов. И был весьма доволен таким деньгам
В детстве Сталлоне был трудным подростком. Сын итальянца-парикмахера и бродвейской актрисы родился в Нью-Йорке в 1946 году. Родители развелись, когда ему было 12 лет. Вначале Сильвестр жил с отцом, который не очень занимался его воспитанием.
Пацан связался со шпаной и вскоре за групповое ограбление угадил в полицию. Тогда от тюрьмы его спас только возраст, но по решению суда его отправили жить к матери в другой район мегаполиса.
Но и там он попал в дурную компанию. И неизвестно чем бы всё кончилось, если бы в школе он не увлекся театром. Школа была специальной, для несовершеннолетних нарушителей, и занятия в театральной студии были обязательными для всех. Через игру на сцене педагоги пытались не только заинтересовать подростков новым делом, но и разрядить их агрессию, чтобы они могли выплеснуть свои эмоции на сцене, а не на улице. И на Сталлоне это подействовало благоприятно. После окончания школы он уже знал, что станет актёром.
Окончив театральные курсы, молодой актер подрабатывал на второстепенных ролях в театральных постановках и упорно участвовал в различных кастингах и пробах, пока его не пригласили в фильм «Итальянский жеребец».
Сегодня об этом фильме Сталлоне не любит вспоминать, но тогда он был бездомным нищим актером, и чтобы выжить он был согласен на любую роль. К тому же это был первый опыт работы на кинокамеру, который позже ему очень пригодился.
Но невысокий актер, с неголливудским лицом почти не интересовал режиссеров. И тогда он придумал гениальный ход. Он сам написал сценарий к новому фильму, где главная роль предназначалась ему. Так появился знаменитый киноперсонаж Рокки в одноименном фильме, который впоследствии взял три «Оскара», «Золотой глобус» и еще с десяток различных кинопремий.
Фильм с бюджетом около одного миллиона долларов собрал рекордные для тех лет двести с лишним миллионов, а Сильвестр Сталлоне в течение одного 1977 года превратится из нищего и бездомного актера в успешного и очень состоятельного американца.
Ну а дальше карьера актера шла только по восходящей линии. На долгие десятилетия Сталлоне займет место одного из лучших актеров в амплуа супергероя.
«Рэмбо: Первая кровь» (1982)
«Танго и Кэш» (1989)
«Скалолаз» (1993)
«Разрушитель» (1993)
«Неудержимые 2» (2012)
«Рэмбо: Последняя кровь» (2019)
Всего в его фильмографии около ста фильмов. Вроде бы немного по нынешним меркам. Но надо помнить, что это только главные роли, либо роли первого плана. И что больше половины этих фильмов имеют кинонаграды и признаны по всему миру.
Сильвестр Сталлоне продолжает сниматься и сегодня. Уже в начале следующего года выйдет фантастическая драма «Самаритянин», в которой 74-летний актер сыграет свою очередную главную роль.
Фильм по ожиданиям кинокритиков должен продемонстрировать именно драматические способности актера в уже новом амплуа «бывшего супергероя».
Хочется пожелать успеха и актеру, и новому фильму. Хотя, как сказал известный американский кинокритик Энтони Скотт, Сильвестр Сталлоне сегодня в кино достиг таких высот, что может уже легко позволить себе любой провал.
Источник:
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