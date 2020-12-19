От «итальянского жеребца» до «самаритянина» - как изменился Сильвестр Сталлоне за 50 лет в кино?

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
«Слышь, умник, встанешь на своей стиралке со мной?»: копейка против бумера «Слышь, умник, встанешь на своей стиралке со мной?»: копейка... В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед "2020 год не пережило даже это": реакция соцсетей на закрытие телепроекта "Дом-2" "2020 год не пережило даже это": реакция соцсетей на закрытие... Как изменился мальчик, которого родители бросили умирать из-за суеверия Как изменился мальчик, которого родители бросили умирать из-за... 30 забавных мемов о Финляндии, которые расскажут об особенностях финнов 30 забавных мемов о Финляндии, которые расскажут об особенностях... 16 лет идиотизма закончатся 30 декабря 16 лет идиотизма закончатся 30 декабря Пресс-конференция Путина в мемах и фотожабах: лучшее Пресс-конференция Путина в мемах и фотожабах: лучшее Юрий Никулин и суть русского народа в одном анекдоте Юрий Никулин и суть русского народа в одном анекдоте "Нищебродов прошу не писать": типичные будни разведенок с прицепом "Нищебродов прошу не писать": типичные будни разведенок с прицепом Что за прелесть: спящие котейки, которыми можно умиляться часами Что за прелесть: спящие котейки, которыми можно умиляться часами Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы "Симпсоны" в стиле советских мультфильмов "Симпсоны" в стиле советских мультфильмов ТНТ прощается с "Домом-2", но это еще не всё ТНТ прощается с "Домом-2", но это еще не всё Милота дня: старший брат щекочет маленького слоненка Милота дня: старший брат щекочет маленького слоненка Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные В Китае водитель фуры на своём примере показал необходимость соблюдения ТБ В Китае водитель фуры на своём примере показал необходимость... 15 крутых фото, которые получились благодаря его величеству случаю 15 крутых фото, которые получились благодаря его величеству случаю Давай испытаем пулемет Давай испытаем пулемет За кадром "Звездных войн". Часть 2 За кадром "Звездных войн". Часть 2
От «итальянского жеребца» до «самаритянина» - как изменился Сильвестр Сталлоне за 50 лет в кино?

От «итальянского жеребца» до «самаритянина» - как изменился Сильвестр Сталлоне за 50 лет в кино? (15 фото)

Автор:
19 декабря 2020 12:28
Метки: актер   даты   роли   
647
15

В этом году знаменитый Сильвестр Сталлоне отметил 50-летие своей актерской карьеры. В 1970 году на экраны вышел фильм режиссера Мортона Льюиса «Итальянский жеребец». Фильм был в духе тех лет, когда в США процветали хиппи и свобода отношений между мужчиной и женщиной. Это был кинодебют 25-летнего Сталлоне, за который он получил свой первый гонорар в размере 200 долларов. И был весьма доволен таким деньгам

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: актер   даты   роли   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
MakDag 3 часа назад
Все же одна эпизодическая роль у него есть - "Такси-3".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−74
Андрей Васильев 39 минут назад
как уже задолбал ваш сталлоне. надеюсь, он скоро сдохнет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 часа назад
СССР развалился, и Америка потеряла своего идеологичского противника. Она осталась в гордом одиночестве. А значит, она теперь может снимать свои кинофекалии и продавать их по всему миру, не опасаясь критики. И зарабатывать на фекалиях сотни миллионов баксов. Чем и занимается гениальный американский конобизнесмен Слай.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Фантом 2 часа назад
Посмотрите фильм Оскар. В его исполнении. Знатная комедия и даже для всей семьи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Паша Эмильевич 3 часа назад
Главные награды Слая - это его дочери
Главные награды Слая - это его дочери
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Corvus Corax 3 часа назад
Успех, награды и фсетакоэ.. Не спорю... Но вот актером он так и не стал... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Alex 3 часа назад
И все же, кто круче Арни или Слай?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
912
Kruma Alex 49 минут назад
смысл их сравнивать ????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ваня панкин 3 часа назад
дерзай слай, дерзай дальше!!! ну, и здоровья ему по больше...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
О том, какой должна быть антикризисная реклама О том, какой должна быть антикризисная реклама 12 интересных фактов об Адриано Челентано 12 интересных фактов об Адриано Челентано Как героев фильма показывают в отечественном и зарубежном кино Как героев фильма показывают в отечественном и зарубежном кино Том Круз сорвался на свою команду из-за несоблюдения дистанции Том Круз сорвался на свою команду из-за несоблюдения дистанции Кристофер Уокен - человек без мобильника Кристофер Уокен - человек без мобильника Не стало Валентина Гафта Не стало Валентина Гафта
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3151690



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
3
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
Как героев фильма показывают в отечественном и зарубежном кино
3
134
Как героев фильма показывают в отечественном и зарубежном кино
﻿
Набирающие популярность
Лечебная доза алкоголя и какие алкогольные напитки нельзя смешивать
1
62
Лечебная доза алкоголя и какие алкогольные напитки нельзя смешивать
Вдовец Легкоступовой заявил права на ее недвижимость и песни
0
10
Вдовец Легкоступовой заявил права на ее недвижимость и песни
О том, какой должна быть антикризисная реклама
О том, какой должна быть антикризисная реклама
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Голубой огонек 2059
6
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#прикол#интересное#факты#дети#вов#картинки#собака#автомир#актер
#фото#животные#россия#спорт#авария#война#люди#сша#прикольные#забавно
#интересно#подборка#природа#в мире#автомобили#дтп#коты#фотографии#авто авария#космос

На что жалуетесь?

Вернуться