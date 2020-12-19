От «итальянского жеребца» до «самаритянина» - как изменился Сильвестр Сталлоне за 50 лет в кино?

Но и там он попал в дурную компанию. И неизвестно чем бы всё кончилось, если бы в школе он не увлекся театром. Школа была специальной, для несовершеннолетних нарушителей, и занятия в театральной студии были обязательными для всех. Через игру на сцене педагоги пытались не только заинтересовать подростков новым делом, но и разрядить их агрессию, чтобы они могли выплеснуть свои эмоции на сцене, а не на улице. И на Сталлоне это подействовало благоприятно. После окончания школы он уже знал, что станет актёром.

Окончив театральные курсы, молодой актер подрабатывал на второстепенных ролях в театральных постановках и упорно участвовал в различных кастингах и пробах, пока его не пригласили в фильм «Итальянский жеребец».