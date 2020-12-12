Не стало Валентина Гафта

«Живых все меньше в телефонной книжке,

Звенит в ушах смертельная коса,

Стучат все чаще гробовые крышки,

Чужие отвечают голоса.

Но цифр этих я стирать не буду

И рамкой никогда не обведу.

Я всех найду, я всем звонить им буду,

Где б ни были, в раю или в аду»: Умер Валентин Гафт pic.twitter.com/czBKuHSpiP