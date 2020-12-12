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Не стало Валентина Гафта

Не стало Валентина Гафта (5 фото)

Автор:
12 декабря 2020 12:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Валентин Гафт   актер   советское кино   современник   театр   умер   
13412
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Актёр скончался на 86-м году жизни, об этом сообщил московский театр «Современник».
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Метки: Валентин Гафт   актер   советское кино   современник   театр   умер   
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8k
Обыватель 22 часа назад
Земля пухом и добрая память.
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1k
Vaskon 3 часа назад
Очень талантливый человек.
Земля ему пухом.
Эпиграммы - не в бровь а в глаз!
Ссылка www.youtube.com
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5k
SR 9 часов назад
Светлая память. Уходят лучшие, уходит эпоха.
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37
CALYPSO 10 часов назад
... очень запомнился в фильме "Здравствуйте я ваша тётя" где он там шампанское наливал, и сам прихлёбывал...
Земля ему пухом, и светлая память ...
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1k
Grandelo 10 часов назад
Страшно, что они уходят. Страшно,что остаемся с пустотой после них.
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8k
Andrey Komarov 11 часов назад
Ты-Легенда! Светлая память
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491
Koshmarov 11 часов назад
А вот Гафта реально жалко... Почему-то запомнился его банкир Севидов из сериала "9 неизвестных"...
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121
А Васильев 11 часов назад
Узнал сегодня - не стало Гафта! Навалилась такая тоска щемящая и к горлу подступило. Господи! Прими Его там к себе!!!
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853
YAKOV 11 часов назад
Великий актёр!
Добрейшей души человек...
Земля тебе пухом.
Ты всегда будишь в наших сердцах!
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1k
kotkot 11 часов назад
Ну вот, умирать совсем не страшно.. Ведь там нас всех ждет Гафт..
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167
Bastard Fat 11 часов назад
"Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чём фокус!" В.(C)
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683
СырныйКластер 12 часов назад
Прощайте, талантливейший вы наш!
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16k
babuby 12 часов назад
Ну всё. Современник можно разгонять.
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2k
Ermelloth 12 часов назад
Джигарханян, а теперь еще и Гафт. Уходят последние титаны советского кинематографа...
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4k
Pterodactyl 12 часов назад
При жизни на много-много лет заслужить своим творчеством, почет и любовь зрителей. Это действительно дорогого стоит. Но память о вас Валенти н Иосифович будет гораздо дольше.
Земля пухом.
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6k
Gamletof 12 часов назад
Светлая память, великие актеры уходят(, и еще грустнее что замены нет((
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503
Ratibor 13 часов назад
Покойся с миром, безмерно талантливый, скромный и в тоже время хоризмотичный, честный и волевой Актер! Твои шедевры всегда с нами!
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2k
мемфрид 13 часов назад
Великолепный актер, земля ему пухом.
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14k
hunter 13 часов назад
Мастер! Больше всего запомнился в Гараже,Здравствуйте,я ваша тётя и Чародеи.
Гениальный актёр.
в этом году ушли много известных артистов...
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965
Степан Алкоголик 14 часов назад
Уходит эпоха...
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2k
Вадим 14 часов назад
Очень жаль, мужчина, человечище. Кто нибудь остался вообще в живых, из той великой плеяды?!
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732
Irma Bayer Вадим 9 часов назад
Куравлев еще жив, Калягин тоже, Лановой, Шакуров, Ширвиндт, Райкин же, Ливанов-Холмс, Соломин Юрий, Басилашвили, Кикабидзе (что бы он сейчас не ляпал, а Мимино/Не Горюй навсегда..), Боярский все же, Смехов, Каневский, Регимантас (Червень и не только), Панкратов-Черный, да еще с десятка три. И женщин чуть больше осталось... Вечная память великому актеру...
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