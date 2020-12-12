Не стало Валентина Гафта

Актёр скончался на 86-м году жизни, об этом сообщил московский театр «Современник».
Имя Валентина Иосифовича Гафта известно, пожалуй, всем. Талантливый актёр, режиссёр, поэт, писатель. Его фильмография насчитывает свыше 100 картин. Зрителя помнят и любят его по таким замечательным фильмам как «Гараж», «Небеса Обетованные», «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тётя!» и «Чародеи».
Он родился в Москве, 2 сентября 1935 года в семье военного юриста и домохозяйки. Ещё с юных лет Валентин Иосифович решил для себя, что непременно станет актёром. В школе начал участвовать в самодеятельности, играл в школьных спектаклях. После окончания школы поступил в Школу-студию МХАТ, сдав экзамены на «отлично».
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Его дебют в мире кино был в 1956 году. Тогда молодой Гафт сыграл эпизодичную роль убийцы в фильме «Убийство на улице Данте». После этой картины режиссёры увидели в нём потенциал «кинозлодея», у него была притягательная «отрицательная» харизма.
Валентин Иосифович много и плодотворно работал в театрах. Искренне любил животных, был добрым и отзывчивым человеком. Его третья супруга, Ольга Остроумова, сообщила, что у актера был инсульт в 2019 году.
«Живых все меньше в телефонной книжке,— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 12, 2020
Звенит в ушах смертельная коса,
Стучат все чаще гробовые крышки,
Чужие отвечают голоса.
Но цифр этих я стирать не буду
И рамкой никогда не обведу.
Я всех найду, я всем звонить им буду,
Где б ни были, в раю или в аду»: Умер Валентин Гафт pic.twitter.com/czBKuHSpiP
Прощание с Гафтом пройдёт во вторник, 15 декабря. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.
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