12 интересных фактов об Адриано Челентано

Обаятельному итальянскому актёру и музыканту 82 года. Он уже давно не снимается в кино и не даёт концертов, но его помнят и любят все, кто смотрел когда-то «Укрощение строптивого» и слушал песни Susanna, Soli и многие другие…
Адриано Челентано родился в день Бефаны — аналог нашего Дня смеха. Он стал пятым и поздним ребёнком в шумной итальянской семье, на тот момент его матери было 44 года. С детства он отличался отличным чувством юмора и артистизмом, что очень раздражало практичную Джудиттту Челентано. Она всеми силами старалась прекратить нескончаемые клоунады младшего сына, беспокоясь, что такому оболтусу будет сложно найти приличную работу. Сначала она хотела, чтобы Адриано стал парикмахером, но потом призналась ему, что всегда понимала — он должен быть певцом или актёром.
Когда Адриано было 12 лет, умер отец мальчика. Он бросил школу и пошёл работать подмастерьем к своему дяде-часовщику, и до сих пор починка часов — его маленькое хобби. Но творческое начало требовало выхода, и в 17 лет Адриано основал свою музыкальную группу Rock Boys. Он был фанатом Элвиса Пресли и американского комика Джерри Льюиса, чьи манеры старался копировать и даже участвовал в конкурсе пародий. Однажды он выиграл за образ Льюиса 100 тысяч лир.
×
Вскоре вся Италия знала певца Адриано Челентано — он выступал с концертами, писал свои песни, побеждал на фестивалях и выпустил первый студийный альбом. В 23 года его призвали в армию и в казармы он вошёл уже звездой итальянского рок-н-ролла. Вскоре выяснилось, что молодой человек страдает аэрофобией до такой степени, что оказавшись первый раз в самолете потерял сознание и несколько дней не мог прийти в себя. Аэрофобия осталась с ним на всю жизнь и сильно ограничила географию гастролей и путешествий.
В 1959 году он впервые снялся в кино — сыграл в музыкальной комедии «Ребята и музыкальный автомат». Там его заметил знаменитый Федерико Феллини и предложил сыграть певца в эпизоде драмы «Сладкая жизнь», а первой главной ролью Челентано стал деревенский парень из комедии «Серафино». Этот фильм получил главный приз на VI Московском кинофестивале 1969 года.
В 25 лет Адриано Челентано уже снимался в фильме про себя самого. Комедия «Какой-то странный тип» рассказывала придуманную историю о том, как однажды Челентано приехал на отдых в маленький курортный городок и его попросили дать один концерт. Главную женскую роль играла молодая актриса Клаудия Мори, с которой у актёра завязался роман, а позже они поженились.
19-летняя Клаудия Мори была уже популярной певицей и даже успела сняться у классика итальянского кино Лукино Висконти. Она встречалась с известным итальянским футболистом, и неказистый юноша в шлепанцах и мятой рубашке, поначалу её не впечатлил… Но он нашёл к красавице подход — пригласил её на свой концерт. Мори увидела на сцене совсем другого человека, его экспрессия буквально сбивала с ног. А ещё со сцены она услышала признание в любви, и футболист был забыт… Вскоре супруги вместе выступали на фестивале в Сан-Ремо, этот фестиваль не давал Челентано покоя — он три раза участвовал, но все время проигрывал. И Клаудия принесла ему удачу — они победили!
Их браку уже 56 лет, и до сих пор Челентано называет её идеальной женщиной. Супруги вырастили троих детей, а сейчас воспитывают единственного внука. Дети тоже выбрали творческие профессии — Джакомо был певцом, но потом из-за проблем с дыханием оставил сцену и лишь изредка записывает песни вместе с женой, Розита работает телеведущей, а Розалинда снимается в кино. В 1975 году Челентано срежиссировал музыкальную трагикомедию «Юппи-ду», где снялся вместе с женой и детьми, так же вместе с Клаудией они снимались в фильме «Ругантино».
На съёмках фильма «Укрощение строптивого» Адриано Челентано увлёкся своей партнёршей Орнелой Мути. Об их отношениях знала вся съёмочная площадка, хотя актёры их тщательно скрывали. Они встречались два года — после «Укрощения строптивого» оба получили приглашение в комедию с говорящим названием «Безумно влюблённый», но по-прежнему не афишировали роман. Челентано раскрыл эту тайну в интервью 2008 года, и тогда же признался, что жена тоже была в курсе и даже хотела развестись. Орнелу Мути откровения актёра возмутили, она не поняла зачем это надо было делать спустя почти тридцать лет.
В 1987 году Адриано Челентано первый и единственный раз прилетал в нашу страну — он получил приглашение от Союза кинематографистов и лично генсека ЦК КПСС Михаила Горбачёва. Этот приезд стал настоящим событием и для самого актёра, и для огромной армии его поклонников. Он привёз свой фильм «Джоан Луй», который провалился в Италии, но с успехом прошёл у нас. Челентано в СССР любили настолько, что были готовы простить ему слабые работы… Во время визита актёр дал интервью, в котором поблагодарил наших зрителей и сказал: «Еще в детстве я представлял себе Россию как сказочную страну. Мне казалось, что в каждом доме топится печка, а вокруг собираются обитатели, чтобы поговорить о том, о сём. А за окном — снег. В доме потрескивают поленья в печи и незримо присутствует мудрость… Видимо, именно отсюда начнется тот великий огонь, в котором сгорит всё зло».
Адриано Челентано оставил кино в 1992-м году, полностью переключившись на музыку. Причина довольно проста — его перестали впечатлять современные сценарии: «Пусть лучше люди восторгаются, в каких замечательных фильмах Челентано когда-то снимался, нежели начнут плеваться — да что он, голодает, что ли, зачем согласился играть в таком кошмаре?» Единственным исключением стала главная роль в сериале «Инспектор Глюк», который шёл в Италии в 2001 году.
Актёр со сих пор пишет песни и выпускает новые диски — его по-прежнему любят во всём мире. В прошлом году он стал режиссёром анимационного сериала о молодом часовщике с внешностью и голосом самого Челентано. Ещё актёр ведёт блог, где обсуждает с подписчиками политические вопросы. Эта тема действительно его волнует, с правительством у него всегда были натянутые отношения, а в 1987 году актёра даже оштрафовали на двести миллионов лир за призыв портить бюллетени на выборах. Челентано — один из самых популярных оппозиционеров в Италии, он часто критикует правительство, выступает против загрязнения окружающей среды, сноса исторических памятников и политической цензуры.
В 2012 году Адриано Челентано дал прощальный концерт в Вероне, и с тех пор появлялся на сцене только как специальный гость. Однако периодически возникают слухи, что актёр выступал в той или иной стране… На самом деле у Челентано есть несколько двойников, которые дают трибьют-концерты по всему миру. Самого известного из них зовут Маурицио Швейцер, он выступает с 2008 года и уже несколько раз приезжал в Россию.
Источник:
Ссылки по теме:
- Дуэйн Джонсон не смог влезть в машину на съемках фильма
- 10 интересных фактов о Луи де Фюнесе
- 13 интересных фактов о Пьере Ришаре
- Печальная судьба архитектора из "Жмурок"
- 8 интересных фактов о фильме «Амели»
40
Понравилось40
Новости партнёров
Загрузка...
========
Как правильно сказано!