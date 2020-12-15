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12 интересных фактов об Адриано Челентано

12 интересных фактов об Адриано Челентано (12 фото)

Автор:
15 декабря 2020 11:23
Сообщество : Факты
Метки: Адриано Челентано   актер   кино   факты   фильм   фото   
1424
12
Обаятельному итальянскому актёру и музыканту 82 года. Он уже давно не снимается в кино и не даёт концертов, но его помнят и любят все, кто смотрел когда-то «Укрощение строптивого» и слушал песни Susanna, Soli и многие другие…
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Метки: Адриано Челентано   актер   кино   факты   фильм   фото   
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2  комментария
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26k
Игорь Час назад
«Пусть лучше люди восторгаются, в каких замечательных фильмах Челентано когда-то снимался, нежели начнут плеваться да что он, голодает, что ли, зачем согласился играть в таком кошмаре?»
========
Как правильно сказано!
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3k
ваня панкин Час назад
здоровья ему отменного...
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