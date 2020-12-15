12 интересных фактов об Адриано Челентано

В 1987 году Адриано Челентано первый и единственный раз прилетал в нашу страну — он получил приглашение от Союза кинематографистов и лично генсека ЦК КПСС Михаила Горбачёва. Этот приезд стал настоящим событием и для самого актёра, и для огромной армии его поклонников. Он привёз свой фильм «Джоан Луй», который провалился в Италии, но с успехом прошёл у нас. Челентано в СССР любили настолько, что были готовы простить ему слабые работы… Во время визита актёр дал интервью, в котором поблагодарил наших зрителей и сказал: «Еще в детстве я представлял себе Россию как сказочную страну. Мне казалось, что в каждом доме топится печка, а вокруг собираются обитатели, чтобы поговорить о том, о сём. А за окном — снег. В доме потрескивают поленья в печи и незримо присутствует мудрость… Видимо, именно отсюда начнется тот великий огонь, в котором сгорит всё зло».