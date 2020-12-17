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Кристофер Уокен - человек без мобильника

Кристофер Уокен - человек без мобильника (12 фото)

Автор:
17 декабря 2020 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Кристофер Уокен   актер   без смартфона   голливуд   звезды   знаменитости   человек из прошлого   шоу бизнес   
1537
12
Известный актер Кристофер Уокен в интервью признался, что никогда в жизни у него не было ни мобильного телефона, ни компьютера, и он даже не представляет, как пользоваться этими устройствами!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кристофер Уокен   актер   без смартфона   голливуд   звезды   знаменитости   человек из прошлого   шоу бизнес   
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22  комментария
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9k
KOSTELLO 2 часа назад
" потом, мобильный телефон - это как часы, - продолжал рассуждать Уокен.

" потом, мобильный телефон - это как часы, - продолжал рассуждать Уокен.
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10k
net 7 минут назад
Стал за собой замечать. Когда звонит мой телефон, в голове появляется мысль : - "зае...! Кто там ещё?!"
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153
jenart 15 минут назад
Полностью поддерживаю. У меня тоже никогда не было нет и не будет - ни мобильного телефона ни компьютера. И я тоже ими никогда не пользовался и учиться не собираюсь.
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21k
Vazari Полчаса назад
Один из монстров "лампового" Голливуда. Фильмов более сотни. В тех, что довелось видеть с ним мне, даже если это эпизодическая роль, сыграны блестяще. Даже всадник без головы со сточенными зубами в "Сонной лощине"
Один из монстров "лампового" Голливуда. Фильмов более сотни. В тех, что довелось видеть с ним мне, даже если это эпизодическая роль, сыграны блестяще. Даже всадник без головы со сточенными зубами в "Сонной лощине"
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3k
Петрович 37 минут назад
А в этом пожалуй, что то есть
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2k
Hazanoff 37 минут назад
3,14здит и не краснеет
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2k
Слава Андреев 38 минут назад
Я завидую этому человеку.
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2k
Hallo FreeSpace 45 минут назад
идиот ...
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1k
Ertin Hallo FreeSpace 24 минуты назад
Эртин. Приятно познакомиться.
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2k
Hallo FreeSpace Ertin 16 минут назад
ага ...
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5k
SR 49 минут назад
"Охотник на оленей" с ним - шедевр.
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9k
Великий Кормчий 53 минуты назад
Кристофер Уокен - человек без мобильника
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10k
net Великий Кормчий 9 минут назад
Он же сказал на съёмочной площадке выдают, чтобы найти если что
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299
ays Час назад
счастливый чел...век
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7k
Клёст Час назад
Кристофер Уокен - человек без мобильника
Кристофер Уокен - человек без мобильника
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4k
Александр Иванов Час назад
Уокен-токен.
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13k
куджо 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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13k
куджо 2 часа назад
мое знакомство с творчеством актера началось с фильма Охотник на оленей..
Рекомендую
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15k
nobody® куджо 52 минуты назад
Когда КИНО было КИНО всеми большими буквами. Сейчас и актёры те же встречаются, но фильмы уже тупо на возрасте "старперцев" играют
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1k
satra 2 часа назад
Кристофер Уокен - человек без мобильника
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