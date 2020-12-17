Кристофер Уокен - человек без мобильника

Известный актер Кристофер Уокен в интервью признался, что никогда в жизни у него не было ни мобильного телефона, ни компьютера, и он даже не представляет, как пользоваться этими устройствами!
Кристофер Уокен родился в 1943 году, и до сих пор, кажется, продолжает жить в докомпьютерной эпохе. Как признался актер в интервью, у него никогда в жизни не было ни смартфона, ни компьютера.
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О своем технологическом невежестве актер рассказал в эфире "Вечернего шоу" ведущему программы Стивену Колберту, с которым они обсуждали новый фильм Уокена - мелодраму "Дикий горный тимьян".
Когда телеведущий удивился отсутствию у него смартфона, Уокен признался, что никогда в жизни не имел ни телефона, ни компьютера, добавив, что "кто-то должен это устроить" за него, поскольку сам он не желает возиться с освоением новой техники.
"А что причиной - ваша философия или нравственная позиция?" - только и смог спросить ведущий.
"Да нет, - пожал плечами 77-летний Уокен, - просто я столкнулся со всем этим слишком поздно. Можно сказать, я уже в том возрасте, что это прошло мимо меня".
"Я не стал даже пытаться все это освоить, потому что странно заниматься тем, с чем любой 10-летка справляется лучше тебя", - признался актер.
" потом, мобильный телефон - это как часы, - продолжал рассуждать Уокен. - Если они тебе нужны, то они непременно окажутся у кого-нибудь по соседству".
Впрочем, как утверждает Уокен, ему не приходится регулярно просить у кого-то смартфон, потому что он ему просто-напросто не требуется. Уокен никогда не писал смс, не отправлял электронных писем, не пользовался социальными сетями и поисковиками.
"Иногда мне выдают телефон на время съемок - просто чтобы, если что, найти меня, - говорит Уокен. - Это как собачий ошейник, определяющий местонахождение. Но если я захочу с него позвонить, мне придется попросить кого-то набрать за меня номер".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Кристофер Уокен актер без смартфона голливуд звезды знаменитости человек из прошлого шоу бизнес
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