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"Мы, россияне, очень любим есть это блюдо": красноярец поблагодарил президента за заботу

"Мы, россияне, очень любим есть это блюдо": красноярец поблагодарил президента за заботу (4 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2020 10:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видо   заморозка цен   масло   политика   сахар   троллинг   
4086
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Житель Красноярска записал ироничное видео, в котором выразил благодарность за недавний наказ Путина о прекращении роста цен на ряд важных продуктов. Он поделился рецептом праздничного блюда, которое из них можно соорудить, и пожелал президенту узнать его вкус.

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Метки: видо   заморозка цен   масло   политика   сахар   троллинг   
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384
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Писец люди не знают даже систему разрядов, токарь первого разряда ... так к сведению начальный разрядов 2 й высший 6 й ...
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4k
Дмитрий Горчилин 5 минут назад
Он в какой одерже сидит, в ватнике? Нет, вполне приличная, ДОРОГАЯ фирменная одежда. Видны предметы интерьера, это ни советское-обшарпанное а новое и ДОРОГОЕ. Сидит не в коммуналке а в большой квартире.

Типичный пример, как оборжавшийся мудак с лоснящейся мордой глумится над мерами социальной защиты действительно бедных слоев населения.
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32k
kalinser 15 минут назад
Таки я не понял,а почему он это не выпил?!
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3k
ddd 16 минут назад
Интересно узнать, на товарища уже завели уголовное дело или подождут пару недель?
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123
Igory 24 минуты назад
Вы там ребята ЗАЖРАЛИСЬ....
Приезжайте на Украину ....
А потом 3,14дите.....
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14k
dimitr Igory 16 минут назад
Ещё в Малави можно съездить. Или Зимбабве.
Нигер тоже хорош.
Съезди туда, потом 3,14ди за свой хохлобад.
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10
TypucT :. Полчаса назад
Жди, мужик.

Жди, мужик.
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3k
Борис Карабанов Полчаса назад
Удивляться росту цен в условиях олигархического капитализма, по крайней мере, глупо. Это также глупо, как удивляться сырости под ногами в дождливую погоду и возмущаться по этому поводу.
Производитель товара волен устанавливать такую цену, какую он считает нужным, равно как и продавец волен устанавливать размер торговой наценки, если это не запрещено законом. А законом не запрещено. Потому правительство может лишь РЕКОМЕНДОВАТЬ некий уровень цен, либо принять закон отменяющий рыночные отношения.
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66
Вася с ложкой Борис Карабанов 13 минут назад
Да даже близко нет капитализма .Хватит уже нести чушь .Из учебников СССР
Это феодальный строй . При капитализме вы никогда и не жили .
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203
Миша Полчаса назад
Как видео из "ВКонтакте" - чёрный квадрат вместо ролика, не судьба посмотреть шедевр кулинара, а такая картина у меня и так есть (
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769
Карл Такойто Полчаса назад
Довольно простая и понятная формула объясняющая рост цен.
Довольно простая и понятная формула объясняющая рост цен.
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1k
Александр Едигаров 41 минуту назад
Умного человека Кузьмой не назовут)
Сам тупой других учит росту
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5k
Игорь 49 минут назад
а он, судя по его прикиду и обстановке, хотел снижения цен на лобстеры?
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220
Игорь Меншиков 49 минут назад
Кузьма быков жжет)) 'п... дец подкрался незаметно
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4k
Александр Зотов 50 минут назад
судя по интерьеру кухни, нормально он живёт и к хлебу с маслом ещё и на икру хватает.
Скоморох
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6k
Акакий 59 минут назад
лапша на уши, 30 лет) бесплатно
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373
Василий Час назад
у нас нет бесплатной медицины и образования. бюджетная организация от слова - бюджет
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32k
kalinser Василий 11 минут назад
О как! Так тогда и при Союзе не было бесплатной медицины!
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373
Василий kalinser 9 минут назад
хорошо
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510
Обратная сторона Луны kalinser 5 минут назад
Так и в Германии нет. За все платит касса взаимопомощи или страховка. Но сравнивать медицинские услуги по страховке в Германии и по омс у нас просто смешно.

Кстати, ты забыл уточнить. Лечился в районной поликлинике или в ведомственной? А то это две большие разницы, как говорицца...
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373
Василий kalinser 2 минуты назад
https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/12/main/BDG_2018_FINAL.pdfhttps://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/12/main/BDG_2018_FINAL.pdf если интересно, посмотри
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32k
kalinser Обратная сторона Луны Полминуты назад
Районная,по месту прописки.
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9k
alexis Час назад
Главный вопрос не задали: Зачем нам столько чиновников, если пока президент не скажет- никто не почешется. Скажет калы очень вкусные, тут же чиновники начнут это жрать и нахваливать.
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577
Остап Ива́нович. alexis 58 минут назад
Так работает система при феодализме.
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916
Шурман Час назад
Живя 20 лет в Европе у меня кухня даже поскромней , клянусь у меня даже коктельных стаканов нет . У этого придурка все расставлено даже специи весят , весь разодетый . Я серьезно говорю , я иногда бываю у знакомых и друзей у них так же скромные кухни , у нас кухня это что бы кушать готовить а не заседать там .
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6k
Акакий Шурман Час назад
в россии далеко не все так живут) точнее очень маленькая часть.
ну и кухня в россии больше значит чем в европе и даже азии. Культура питания другая.
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5k
Ф Ив Шурман 52 минуты назад
Практически во всех домохозяйствах еда готовится самими членами. Услугами общепита на постоянной основе в России почти не пользуются.
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916
Шурман Акакий 22 минуты назад
Да речь не о этом , просто я вижу по человеку что ему пофиг на эти продукты это очередной блогер в стиле Навального . Он в союзе жил и знает что как было а теперь просто сделал высер и посыпались лайки ,
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3k
Алексей Час назад
судя по кухне и одежде мужик совсем не бедствует! А то что на эти продукты цены заморозили и на том спасибо.
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9k
alexis Час назад
Вот и выросло поколение Кузьмы Быкова, которое считает станочника 1 (первого) разряда крутым специалистом. Грустно.
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7k
Агент Безопасной Национальности alexis 57 минут назад
Ага. Выходит из ПТУ аж с 5-м и "поднимается" до 1-го
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24k
семён Час назад
Это видео из серии : "Снимаю на IPhone как я живу хреново"
...Этот дебил сидит на кухне с полным фаршем и с коктейльным бокалом и жалуется...А нытиков-всепропальщиков-поцреотов набежало...
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569
Владимир семён Полчаса назад
Чем лучше человек живет тем больше жалуется на недостаток денег. Бедные не жалуются, там день прожил и слава Богу. Я живу скромно и не ною никогда, мне достаточно, но мои соседи по улице живут реально в масле, но при каждом разговоре упоминают "ой нет денег, все так дорожает..." Как уже за#бал этот шапито.
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8k
arhshed Час назад
Ох уж этот обеспокоенный ростом цен на продукты красноярец. Фоном для видосика выступает кухонный гарнитур (если в 100к получится уложиться - уже хорошо), на заднем плане маячит подставка для приборов от посудомойки. Сразу видно, что остро нуждается человек. Хотя может у него просто свой магазинчик и уже были планы, как к НГ и склады от неликвида почистить и тройную норму прибыли получить? А тут такая подстава.
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