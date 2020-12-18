"Мы, россияне, очень любим есть это блюдо": красноярец поблагодарил президента за заботу

Житель Красноярска записал ироничное видео, в котором выразил благодарность за недавний наказ Путина о прекращении роста цен на ряд важных продуктов. Он поделился рецептом праздничного блюда, которое из них можно соорудить, и пожелал президенту узнать его вкус.
Красноярец Эдуард Уашев сердечно поблагодарил президента РФ за своевременный разнос правительства из-за повышения цен на сахар, подсолнечное масло, макароны, муку. Россиянин особенно выделил два самых главных продукта, на которых удалось стабилизировать цены, и в кадре приготовил из них праздничное блюдо.
Как водится, среди пользователей, посмотревших этот ролик, возникли разногласия.Одни были явно недовольны этим видео, заявив, что его автор сколонен во всех своих бедах винить президента вместо того, чтобы начать зарабатывать, другие пытались доказать, что бюджетникам (врачам, учителям), чтобы жить достойно, придется все бросить идти по завету тов. Медведева в бизнес. А кто в этом случае тогда будет лечить и учить бесплатно?
Лишь в одном комментаторы сошлись: за хейт власти красноярец может поплатиться. И хорошо, если отделается штрафом.
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Типичный пример, как оборжавшийся мудак с лоснящейся мордой глумится над мерами социальной защиты действительно бедных слоев населения.
Приезжайте на Украину ....
А потом 3,14дите.....
Нигер тоже хорош.
Съезди туда, потом 3,14ди за свой хохлобад.
Производитель товара волен устанавливать такую цену, какую он считает нужным, равно как и продавец волен устанавливать размер торговой наценки, если это не запрещено законом. А законом не запрещено. Потому правительство может лишь РЕКОМЕНДОВАТЬ некий уровень цен, либо принять закон отменяющий рыночные отношения.
Это феодальный строй . При капитализме вы никогда и не жили .
Сам тупой других учит росту
Скоморох
Кстати, ты забыл уточнить. Лечился в районной поликлинике или в ведомственной? А то это две большие разницы, как говорицца...
ну и кухня в россии больше значит чем в европе и даже азии. Культура питания другая.