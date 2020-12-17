В магазинах Волгограда придумали защиту масла от воров

А потому, судя по его стоимости, этот продукт скоро попадет в разряд деликатесов. Коли так, то и отношение к нему должно быть особым. В супермаркетах Волгограда заметили сливочное масло в боксах-антикражках. Такую коробку мимо кассы не пронести.