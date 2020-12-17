В магазинах Волгограда придумали защиту масла от воров

Цена на сливочное масло ползет вверх, потому этот продукт в магазине попал в категорию "дорогих". А раз так - его защитили, поместив в специальный бокс. Украсть будет сложнее.
Если правительство по распоряжению президента попытается не допустить повышения цен на растительные масла, сливочному такие меры не светят.
А потому, судя по его стоимости, этот продукт скоро попадет в разряд деликатесов. Коли так, то и отношение к нему должно быть особым. В супермаркетах Волгограда заметили сливочное масло в боксах-антикражках. Такую коробку мимо кассы не пронести.
Хотя в соцсетях выдвигались и другие версии такого внимания к продукту: может, подобным образом его защищают от недобросовестных покупателей, которые стремятся сначала развернуть и понюхать масло?
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Метки: антикражка видео волгоград воры магазин масло супермаркет
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работал админом в супермаркете, через пару лет надоела эта х.уйня. воруют не только бабки и наркоманы. дети это вообще пиз.дец, набивают полные карманы. ловишь, вызваниваешь родаков и начинаются вопли - "онижедети", "да мы бы на вашем месте бесплатно раздавали" и прочий бред. я таким сразу говорил - раз вы поощряете воровство, то не удивляйтесь когда через пару лет эти сопляки начнут в гостях воровать, а потом и головы людям разбивать ради халявы