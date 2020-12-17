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В магазинах Волгограда придумали защиту масла от воров

В магазинах Волгограда придумали защиту масла от воров (5 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2020 08:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: антикражка   видео   волгоград   воры   магазин   масло   супермаркет   
1884
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Цена на сливочное масло ползет вверх, потому этот продукт в магазине попал в категорию "дорогих". А раз так - его защитили, поместив в специальный бокс. Украсть будет сложнее.

Источник:

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Метки: антикражка   видео   волгоград   воры   магазин   масло   супермаркет   
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25k
Aqueronte Час назад
Бабки масло сливочное часто воруют. Работал много лет в магазине, постоянно у них забирали масло, сырки, колбасу, рыбу. Прут они и наркоманы. Начинаешь ментов вызывать сразу начинают сцены устраивать, давление, приступ и тп. Видно что даже не раскаиваются. Ментам их сдавали регулярно. Но стоит одну поймать как она сразу перестаёт появляться, меняет точку работы. Мы даже их фото по региону рассылали. Для них это хобби а не нужда. Почему-то думают что им обязаны бесплатно давать раз в сети заложено % потерь.
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20k
Батончик с маком Aqueronte 57 минут назад
% потерь в основном на всякие шоколадки, жвачки. за дорогие товары высчитывают с работников.
работал админом в супермаркете, через пару лет надоела эта х.уйня. воруют не только бабки и наркоманы. дети это вообще пиз.дец, набивают полные карманы. ловишь, вызваниваешь родаков и начинаются вопли - "онижедети", "да мы бы на вашем месте бесплатно раздавали" и прочий бред. я таким сразу говорил - раз вы поощряете воровство, то не удивляйтесь когда через пару лет эти сопляки начнут в гостях воровать, а потом и головы людям разбивать ради халявы
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2k
Том Сойер Полчаса назад
Пост - говно, из задницы продавцов автором поста высосанный, завтра продавцы спичечные коробки так же в коробочки разложат, и эта гнида, автор поста Результ - слабает на фишках очередной пост о дорогих спичках. Как же ты, козлина поганая - это я тебе автор поста - настоепенил своими высерами здесь, ублюдок дешёвый......

Пост - говно, из задницы продавцов автором поста высосанный, завтра продавцы спичечные коробки так же в коробочки разложат, и эта гнида, автор поста Результ - слабает на фишках очередной пост о дорогих спичках. Как же ты, козлина поганая - это я тебе автор поста - настоепенил своими высерами здесь, ублюдок дешёвый......
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381
Евгений Том Сойер 4 минуты назад
Какой ты злой, или подрочи.
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2k
Том Сойер Евгений 2 минуты назад
В магазинах Волгограда придумали защиту масла от воров
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521
Гапцацуй 46 минут назад
Не знаю как везде, в нашем магазе пятерке на первом месте по воровству уже года 3-4 идет масло и сыр... Раньше водку и дорогой алк воровали.
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−4
Максим 53 минуты назад
Скоро ашаны пятерки и прочие сети магазинов будут защищать с-400 и искандеры.
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2k
Том Сойер Максим Полчаса назад
Лови медальку, болезный.....
Лови медальку, болезный.....
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5k
SR 53 минуты назад
Масло прут из магазинов. В думе уже всерьёз обсуждают вопрос введения продуктовых карточек. Сколько там солнцеликий рулит? 21 год? Вот, нарулил.
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−4
Максим Час назад
Духовные кремлеботы могут наслаждаться спредом из пальмого жира если с коментов и дизлайков не хватает им на масло себе нормальное? о пользе которого они тут с пенной у рта доказывали и минусили всех кто пытался гнать на этот полезный продукт.
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7k
GRuslan Час назад
Раньше гуляли по магазинам шмотки, технику смотрели, теперь будем для разнообразия ходить на еду смотреть
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5k
ГГалка Час назад
значит Волгоград до этого нормально жил. Я такие маслобоксы уже несколько месяцев назад видела (Саратов)
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−131
im240 Час назад
в боксах только то, что воруют чаще.
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658
Nane First NameLast 2 часа назад
Теперь будут красть вместе с боксом. Шах и мат.
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586
g789 Nane First NameLast Час назад
Ну как-бы смысл бокса в том, что у него внутри радиометка, которая включает сигнализацию на выходе.
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658
Nane First NameLast g789 38 минут назад
Ну как бы пишется без дефиса(это чёрточка такая), а второе - есть специальные сумки с сеткой Фарадея. Вот на такую сумку сигналка на выходе не будет бибикать
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6k
Алексей 2 часа назад
Да ладно вам. Это же очевидно, что это очередной рывок... или прорыв. Видать то место, от которого яйцо в прошлый раз оторвалось поджило и можно снова рвать "без раскачки"®
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Комментарий удален. Причина: флуд
−81
25k
Aqueronte kazakh Час назад
@Модератор Fishki.net уймите уже эту чепуху
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14k
Fat boy slim is * in a heaven 2 часа назад
Не лень же кому-то такую хрень выдумывать
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2k
RRK 2 часа назад
Путиномика в действии. Запретить повышение цен
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Икру в антикражках видела, масло пока нет. Если так дело пойдет, то потом и хлеб начнут в боксы помещать?
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