Рассказываю, как я сделал крутую «керосинку»

Что касается держателя фитиля, то тут используется переходник 1/2" на шланг. Как вы уже поняли, именно в него и вставляется та самая веревка из натурального волокна. Стоит отметить, что нужно именно НАТУРАЛЬНОЕ волокно, так как искусственное будет лишь плавиться.