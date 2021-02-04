Рассказываю, как я сделал крутую «керосинку»

История с этим проектом началась с того, что я сидел дома, а руки, по традиции, чесались. Я вообще люблю что-то мастерить, можно сказать, хлебом не корми. Так вот, сегодня решил и с вами поделиться частичкой своего увлечения. Эту «керосинку» сделать достаточно просто, а украшением интерьера она станет просто шикарным.
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
Итак, нам понадобится:
1. Водопроводная арматура.
2. Шнур из натурального волокна.
3. Сантехническая лента.
4. Масло для соответствующих ламп, либо керосин.
5. Монета номиналов в 2 рубля.
1. Водопроводная арматура.
2. Шнур из натурального волокна.
3. Сантехническая лента.
4. Масло для соответствующих ламп, либо керосин.
5. Монета номиналов в 2 рубля.
Сначала берем монету и, вместе с резиновой прокладкой, вставляем в переходник 3/4" - 1/2". Далее привинчиваем к тройнику переходник, а с его оборотной стороны, вставляем заглушку.
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Что касается держателя фитиля, то тут используется переходник 1/2" на шланг. Как вы уже поняли, именно в него и вставляется та самая веревка из натурального волокна. Стоит отметить, что нужно именно НАТУРАЛЬНОЕ волокно, так как искусственное будет лишь плавиться.
Готово! Согласитесь, что получилось просто и очень стильно! Осталось залить внутрь масло! Да, чуть не забыл, фитили должны выступать на 1-2 мм. Иначе пламя будет слишком большим, и светильник будет коптить.
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-короче-очередной пылесборник. У меня подобного говна много. Делать интересно,а потом валяется где ни попадя.)))