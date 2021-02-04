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Рассказываю, как я сделал крутую «керосинку»

Рассказываю, как я сделал крутую «керосинку» (8 фото)

Автор:
04 февраля 2021 17:18
Метки: керосин   керосинка   масло   поделка   ремодел   своими руками   сделал сами   
1667
8
История с этим проектом началась с того, что я сидел дома, а руки, по традиции, чесались. Я вообще люблю что-то мастерить, можно сказать, хлебом не корми. Так вот, сегодня решил и с вами поделиться частичкой своего увлечения. Эту «керосинку» сделать достаточно просто, а украшением интерьера она станет просто шикарным.






P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
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Метки: керосин   керосинка   масло   поделка   ремодел   своими руками   сделал сами   
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45k
noName Час назад
Очень крутая керосинка,но куйня полная!А так все ок...
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−10
muruch 4 минуты назад
Дороговато будет.
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3k
dangora Полчаса назад
Прикольно, но с точки зрения пожарной безопасности - нафик такое творчество
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342
Placid Полчаса назад
Уродливая, технически бездарная и не функциональная конструкция. Да, если еще все это покупать, а не стащить на работе, то затратная.
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7k
vit 36 минут назад
Очень мало труб. Раз в 10 больше - получилась бы крутая. Но не менее бесполезная.
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19k
BillyBonzz Час назад
Теперь осталось еще понять накуя ЭТО нужно, куда его брать с собой с таким весом и с какой целью ЭТО использовать? На ветру ЭТО гореть не будет, помещение, если это не дачный туалет, не осветит и не обогреет.
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57k
Опиум для народа BillyBonzz 45 минут назад
-" а украшением интерьера она станет просто шикарным."-
-короче-очередной пылесборник. У меня подобного говна много. Делать интересно,а потом валяется где ни попадя.)))
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43
Васек ПЕТРОВ BillyBonzz Полчаса назад
тот же вопрос
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4k
ваня панкин Час назад
стекла нужны для безопасности...
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31k
Опаньки Час назад
Я даже теряюсь от эмоций в попытке прокомментировать этот эпический 3,14-ец
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Cornho Опаньки Час назад
Ну, вы как-то соберитесь, возьмите себя в руки и прокомментируйте уже.
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