Икорное масло

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Не ндравится мне слово "намазка", но тут рецепт того, что можно мазать на хлеб. Или положить на варёную картофелину. Тогда это будет не "намазка", а "положка".
Баночка солёной икры минтая 130 грамм
Масло сливочное, размягчённое при комнатной температуре - 130 грамм
Немного тонко порезанного лука-порея
Веточки укропа
Сушёный чеснок - на кончике ножа
Чёрный молотый перец - на кончике ножа
Соль или приправа "Вегета" - на кончике ножа, Вегеты можно взять чуть больше.
Масло сливочное, размягчённое при комнатной температуре - 130 грамм
Немного тонко порезанного лука-порея
Веточки укропа
Сушёный чеснок - на кончике ножа
Чёрный молотый перец - на кончике ножа
Соль или приправа "Вегета" - на кончике ножа, Вегеты можно взять чуть больше.
Лук-порей нарубить ещё мельче, чем на картинке, также и укроп. Всё вместе со специями и маслом перетереть вилкой в однородную массу.
Вот, в принципе, и всё. Но заострю внимание на луке-порее. Дело в том, что он не такой острый и пахучий, как обычный лук. А обычный лук будет перебивать все другие вкусы и запахи в нашей эксклюзивной, так сказать, намазке. Проверено на себе. Вы скажете, тогда возьми просто зелёный лук и не мучайся. НО. Зелёный лук слишком сочный и в икряном масле образуются капли этого сока неприятного бурого цвета. Не хочу.
Вот, в принципе, и всё. Но заострю внимание на луке-порее. Дело в том, что он не такой острый и пахучий, как обычный лук. А обычный лук будет перебивать все другие вкусы и запахи в нашей эксклюзивной, так сказать, намазке. Проверено на себе. Вы скажете, тогда возьми просто зелёный лук и не мучайся. НО. Зелёный лук слишком сочный и в икряном масле образуются капли этого сока неприятного бурого цвета. Не хочу.
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Если вам не нравится такая "мраморная" структура, то можете перебить всё это блендером. Если вам нравится отмывать блендеры от сливочного масла, конечно.
Вот тоже икряное масло, теперь с икрой трески. Баночка 100 грамм. Беру, значит, и масла столько же. Да ещё и маянезика. Положительный эффект - икряное масло хорошо намазывается на хлеб даже взятое прямо из холодильника. Я, кстати, добавил ещё столько же маянезика, как на картинке. Если хотите ваше икряное масло растянуть на подольше - просто присолите покрепче. Если вам мало укропа - не увеличивайте его количество, а возьмите стебельки тоже.
Авторский пост
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Метки: икорное масло икра масло рыбная намазка
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