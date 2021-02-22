Икорное масло

Лук-порей нарубить ещё мельче, чем на картинке, также и укроп. Всё вместе со специями и маслом перетереть вилкой в однородную массу.

Вот, в принципе, и всё. Но заострю внимание на луке-порее. Дело в том, что он не такой острый и пахучий, как обычный лук. А обычный лук будет перебивать все другие вкусы и запахи в нашей эксклюзивной, так сказать, намазке. Проверено на себе. Вы скажете, тогда возьми просто зелёный лук и не мучайся. НО. Зелёный лук слишком сочный и в икряном масле образуются капли этого сока неприятного бурого цвета. Не хочу.