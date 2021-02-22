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Икорное масло

Икорное масло (9 фото)

Автор:
22 февраля 2021 17:33
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: икорное масло   икра   масло   рыбная намазка   
648
9
Не ндравится мне слово "намазка", но тут рецепт того, что можно мазать на хлеб. Или положить на варёную картофелину. Тогда это будет не "намазка", а "положка".
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Метки: икорное масло   икра   масло   рыбная намазка   
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7  комментариев
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19k
shevanez 3 часа назад
Пробовал, понравилось. Как вариант-филе сельди, плавленый сыр, масло,можно добавить вареную морковь, но необязательно, лук(не зеленый). Соль по вкусу. Все пропустить через блендер.
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7k
kaboza 14 минут назад
епт..с вегетой все слупить можно)))
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13k
Hairy. 2 часа назад
Нельзя такие посты читать еше не жрамши))
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3k
Андрина 3 часа назад
Помазанка.
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45k
Albert GER 3 часа назад
Сдаётся мне, джентльмены, это был форшмак.
Когда лень заморачиваться с селёдкой и яйцами)))
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26k
Седой 4 часа назад
Дед тут мы с тобой едины, я делаю точно так же только лук порей один раз добавлял, на мой вкус лучше без него
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14k
Мария Коненкова 4 часа назад
Достойно. Хлеб не люблю, а на хрустики типа Финн Крисп - почему нет, альтернатива плавленому сыру и Альметте - вполне, наверняка попробую.
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