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Пресс-конференция Путина: реакция соцсетей

Пресс-конференция Путина: реакция соцсетей (27 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2020 11:55
Сообщество : Политика
Метки: вопросы   интернет   мемы   политика   президент   путин   россия   юмор   
3167
27
1
Ежегодный Путин 2020.

Источник:

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Метки: вопросы   интернет   мемы   политика   президент   путин   россия   юмор   
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33  комментария
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40k
Andrey 38 минут назад
Пресс-конференция Путина: реакция соцсетей
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115
taxcop 3 минуты назад
Реакция соцсетей... Пиз....болы постебутся, поёрничают, поругаются и всё вернётся на круги своя. Зато реакция соцсетей. Да, нас рать
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5k
Dima 5 минут назад
Резкий рост цен на макаронные изделия не может не беспокоить российские власти. Ведь буквально в ближайшие дни, 17 декабря, состоится большая пресс-конференция президента, где возникнет срочная необходимость в большом количестве лапши.
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2k
Гур 22 минуты назад
Пресс-конференция Путина: реакция соцсетей
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5k
NeDron 22 минуты назад
У меня в доме с канализацией проблема. Способен ли Кумир решить эту проблему.
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10k
Юрий Николаевич NeDron 14 минут назад
Пресс-конференция Путина: реакция соцсетей
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121
☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Ну да - ну да....
Ну да - ну да....
Ну да - ну да....
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2k
Гур ☣️Месть печенегов☣️ 9 минут назад
Тебе Цар сказал слезаем, а ты тут со своими диаграммами
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121
☣️Месть печенегов☣️ Гур 5 минут назад
Так по диаграмме и выходит, что слезам. Продаём все больше, а денег за это получаем все меньше. Если цены на углеводородов совсем в ноль
упадут, то вообще слезем!
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121
☣️Месть печенегов☣️ 40 минут назад
Кратко о любом интервью Владимира Владимировича

Ссылка youtu.be
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1k
ALEX 49 минут назад
Бесполезная пресс-конференция!
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4k
SSD Час назад
Я бы задал ему вот такие вопросы:
1) Почему до сих пор не обеспечены жильем все ветераны ВОВ? Был указ, почему его не выполняют и ждут, когда они все умрут и не будет этого вопроса.
2) Что за бардак в здравоохранении? Кроме короны - болезней не осталось? Попасть на прием - не реально. Кровь на анализ сдать без денег - не реально. Медицина из бесплатной - превратилась в платную, значит уберите вычеты из з/п на эту медицину, она довольно существенный %.
3) Как возможны хищения миллиардами чиновниками? У вас там деньгами швыряются что ли? Отчетность вообще не ведется?
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4k
SSD Час назад
Кстати, вчера по первому утром, часов в 7 по Москве, была новость, что много поступает вопросов от зрителей Путину, там тетка какая то: - Спасибо Владимир Владимирович, что продлили льготную ипотеку, теперь квартиру молодым семьям стало купить еще легче... (с) А то что с января цены на квартиры выросли на 20+% почему то забыла Владимира Владимировича похвалить. Знаю точно, т.к надо старшему оболтусу квартиру купить и фильтрую рынок.
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4k
SSD BillyBonzz 49 минут назад
Нее. Он еще маленький) 16 лет где то... но не точно) Просто хочу чтоб была сразу и как я не мыкался... Купить и пусть ждет его.
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18k
BillyBonzz SSD 42 минуты назад
ММоему 15, но я уже ему сказал, чтобы готовился в будущем к самостоятельной жизни, сказал ему что выучу его, дам денег на первоначальный взнос по ипотеке, все, дальше сам пердячим паром будешь тянуть свой кредит, устраиваться на хорошую работу чтобы мог его оплачивать. Я тоже мыкался, всего сам достигал, родители не имели возможности мне помогать, но эти мыкания из меня человека сделали а не рукожопа- тамагочи, живущего на всем готовом и кроме собственного х.е.р.а в руках ничего не державшего в жизни.
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4k
SSD BillyBonzz 38 минут назад
Свой же Котёнок... ) Я не хочу, чтоб он как я "мучался". Я и машину ему отдам и квартиру хочу, пусть занимается развитием, а не выживанием. Разве плохо, если б тебе в 18 дали и квартиру и машину? Сколько бы лет и нервов сэкономил? Пусть живет, а не выживает.
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18k
BillyBonzz SSD 24 минуты назад
Вот увидишь, чем в итоге все это обернется. У меня куча примеров таких "котят", которые от достатка не по годам (квартиры, машины, деньги, поездки на отдых за границу, бабы, кабаки) и живущие на всем готовом, стали торчками, и дошли до цугундера, потому что жили не мыкаясь, проблем не знали.
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4k
SSD BillyBonzz 13 минут назад
Неее. Тут хочется для него стараться, учится сам, отличник. Прям горжусь)
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18k
BillyBonzz Час назад
Посмотрел на телефоне первые 10 минут и выключил. Первый же вопрос идиотки из ГТРК Магадан "Что было хорошее и что было плохоое в этом году" убедил меня в том что, собрали там всех кто не будет задавать неудобные вопросы. Хочется спросить эту дуру: -Ты специально для этого тупого вопроса долго аккредитовывалась на эту конференцию, чтобы стать одной из немногих в этом зале среди кучи желающих? Или больше проблем нет в Магадане и в стране в целом? Вопрос второго дибила о проблемах в здравоохранении меня полностью убедил в том что конференция снова превратиться в б.л.я.д.ск.и.й КВН с "острыми и насущными" вопросами про авто-мото-вело-фото-е.б.л.я.-гребля и охота.
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18k
BillyBonzz Час назад
Пресс-конференция Путина: реакция соцсетей
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4k
SSD Час назад
Смотреть не буду. Надоел уже. Прочитаю в новостях основное. О чем можно говорить? И так все понятно.
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121
☣️Месть печенегов☣️ SSD 7 минут назад
А я только мемчики на фишках

А я только мемчики на фишках
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4k
SSD ☣️Месть печенегов☣️ 36 секунд назад
Тут нам и расскажут, че там было) Нахер, время только тратить... Один "насрет" пост про конференцию, другие минусов поналепят, что все шикардос в стране)
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1k
Игорь Час назад
забавно перед каждой пресс-конференцией читать подобные опусы - типа "ничего нового не скажет, зачем смотреть, никто не верит"
а после - как разбирают не только каждое сказанное слово и интонацию, но и каждое движение бровей. значит - внимательно смотрели и конспектировали ))
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50k
pynh Час назад
Да идете вы уже накуй со своим Навальным. Везде его пихаете.
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1k
Lovels Travel Час назад
Пресс-конференция Путина: реакция соцсетей
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2k
Том Сойер 2 часа назад
Заранее хайпануть решил, Мишаня...?
Лайков насобирать по-быстрому? Молодца....
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4k
SSD Том Сойер Час назад
Это на фоне прошлого поста, который плюсиков насобирал... Лайкодрочер детект. )))
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2k
Том Сойер SSD Час назад
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404
Алексей 2 часа назад
Не смотрел, но осуждаю.
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7k
Агент Безопасной Национальности Алексей Час назад
А чье выступление ты бы не осудил, пусть и не смотря? И чье бы посмотрел, а потом бы уже осудил/не осудил?
Вопросы без подкола, просто интересно.
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404
Алексей Агент Безопасной Национальности 8 минут назад
Того, кого я не смогу заранее угадать всё что будет сказано. Даже очень хорошее блюдо, если его есть 20 лет подряд, начнёшь блевать.
Ссылка www.youtube.com
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