Пресс-конференция Путина: реакция соцсетей

Россия в ночь перед пресс-конференцией Владимира Путина pic.twitter.com/yz4cu6Pil9— Cara Sposa 3 (@Siebis_Bacteria) December 16, 2020
Несомненно, в свете последних расследований, на пресс-конференции журналисты поставят перед Путиным вопрос ребром: «Какое сражение Великой Отечественной вы считаете ключевым в компании 1942-го года?»#ПрессКонференция— Баринов Сергей (@BarinoffSergey) December 16, 2020
Мнение народа в комментариях к посту приветствуется
«Нет ничего более ценнее, чем услышать мнение народа»— Евгения Ревина (@Revasunna) December 17, 2020
— Владимир Путин на пресс-конференции
Теперь у меня есть обед, спасибо 🍜 pic.twitter.com/opmzm4TBie
О том, что лежит в основе российской идентичности
И я очень горжусь нашими гражданами pic.twitter.com/d4DE2df5Qc— Путин говорит (@CzarSays) December 17, 2020
России нужно в первую очередь слезть не с нефтяной, а с останкинской иглы.— irvikos (@irvikos) December 8, 2020
Вопрос из Рязанской области: "До нас бесплатные лекарства не доходят, почему больные коронавирусом лечатся за свои деньги? Обещано было другое. Где деньги?"
Спонсоры вопроса от РЕН ТВ про возможное искусственное происхождение вируса - рептилоиды и Виктория Боня
Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу
"Мы не знали, будет ли противоядие. То есть вакцина"— kozlovsky (@asspirin12) December 17, 2020
Вот это оговорочка.
Противоядие, то есть вакцина— Метапатриарх (@QuodLicetIovi) December 17, 2020
это новый мем, (запомните этот твит)
Александр Гамов из "Комсомольской правды" рассказал, что из регионов ему звонят и жалуются, что жить стало ужасно сложно
Шнуров представляет на пресс-конференции телеканал RTVI. В Твиттере представили, какой у него может состояться диалог с президентом
Песков назвал Шнура "начинающим журналистом". Настоящий вопрос Шнурова оказался куда хуже.
Шнуров сказал, что вопрос про Навального оставит для своих коллег, а сам спросил, почему наши хакеры не помогли переизбрать Трампа, куда его теперь пристроить и как в России не материться
Шнуров выступил в роли клоуна, коим и является последние годы. Но ввернул про "главный вопрос о Навальном, который оставит коллегам".— Ad (@info_nt) December 17, 2020
Лучше б сам спросил, не так было бы стыдно за его вопросы о русских хакерах, Трампе и мате.
⚡⚡⚡Только что Шнуров С. подтвердил звание заслуженного идиота.— Луценко Роман (@namorul) December 17, 2020
Вопрос про Навального задал журналист Life. Путин придумал Навальному новую кличку - пациент берлинской клиники. Президент дважды так назвал упомянутого гражданина.
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Источник:
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упадут, то вообще слезем!
1) Почему до сих пор не обеспечены жильем все ветераны ВОВ? Был указ, почему его не выполняют и ждут, когда они все умрут и не будет этого вопроса.
2) Что за бардак в здравоохранении? Кроме короны - болезней не осталось? Попасть на прием - не реально. Кровь на анализ сдать без денег - не реально. Медицина из бесплатной - превратилась в платную, значит уберите вычеты из з/п на эту медицину, она довольно существенный %.
3) Как возможны хищения миллиардами чиновниками? У вас там деньгами швыряются что ли? Отчетность вообще не ведется?
а после - как разбирают не только каждое сказанное слово и интонацию, но и каждое движение бровей. значит - внимательно смотрели и конспектировали ))
Вопросы без подкола, просто интересно.