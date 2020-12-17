Пресс-конференция Путина: реакция соцсетей

Пресс-конференция/прямая линия пройдёт по всем правилам ковидного времени: президент будет общаться с журналистами (на встречу аккредитовано 774 человека) и народом по видеосвязи, находясь в своей новоогарёвской резиденции. Пресс-конференция предположительно продлиться три часа, во всяком случае именно столько времени отведено для этого дела на федеральных каналах.