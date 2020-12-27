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Как в Ливии пустили реки прямо под Сахарой

Как в Ливии пустили реки прямо под Сахарой (7 фото)

Автор:
27 декабря 2020 09:51
Метки: ливия   проект каддафи   проекты   реки   сахар   
501
7
Ливия находится посреди Сахары. И так как тут нет водоемов, ливийские власти создали настоящие реки прямо под землей!
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Метки: ливия   проект каддафи   проекты   реки   сахар   
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72k
Броненосец Потелкам 36 минут назад
Да все уже, похоронили этот проект
НИКОГО интересы ливийцев не интересуют
Американцев и французов интересует ТОЛЬКО НЕФТЬ
А население - да пусть хоть все подохнет
Оно особенно-то и не нужно, нефть качать....
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2k
Vladimir Taranovich 10 минут назад
Он же ж на открытии проекта сказал «Вот, теперь нам [мат].» никому нефть не нужна. Нужна вода. Особенно в местах засушливости
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18k
BillyBonzz 12 минут назад
Жизнь народа Ливии при Каддафи:
ВВП на душу населения 14 192 $.
На каждого члена семьи государство выплачивает в год 1 000 $ дотаций.
Пособие по безработице 730 $.
…Зарплата медсестры 1 000 $.
За каждого новорожденного выплачивается 7 000 $.
Новобрачным дарится 64 000 $ на покупку квартиры.
На открытие личного бизнеса единовременная материальная помощь 20 000 $.
Крупные налоги и поборы запрещены.
Образование и медицина бесплатные.
Образование и стажировка за рубежом за счёт государства.
Сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания.
За продажу продуктов с просроченным сроком годности большие штрафы и задержание подразделениями спецполиции.
Часть аптек с бесплатным отпуском лекарств.
За подделку лекарств смертная казнь.
Квартирная плата отсутствует.
Плата за электроэнергию для населения отсутствует.
Продажа и употребление спиртного запрещены «сухой закон».
Кредиты на покупку автомобиля и квартиры беспроцентные.
Риэлторские услуги запрещены.
Покупку автомобиля до 50% оплачивает государство, бойцам народного ополчения 65%.
Бензин стоит дешевле воды. 1 литр бензина 0,14 $

Видимо плохо жили, за это и убили Каддафи. Зато сейчас "хорошо" живут.
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4k
saliamnn 18 минут назад
И что характерно.Коррупции и откатов на проекте не было.За казнокрадство сразу смерть.
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1k
satra Полчаса назад
В ответ, "благодарные" ливийцы пришли поблагодарить Каддафи лично.
При всей неоднозначночсти фигуры Каддафи то, что он сделал для Ливии - маленькое чудо.
П.С. Очень надеюсь, что люди типа Саркози получат своё.
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