Как в Ливии пустили реки прямо под Сахарой

Ливия находится посреди Сахары. И так как тут нет водоемов, ливийские власти создали настоящие реки прямо под землей!
Государство стоит на очень засушливой земле: в некоторых регионах осадков не бывает от пяти до десяти лет. Чтобы обеспечить водой ливийцев, в стране была сделана подземная сеть гигантских водопроводов, которые протянулись через всю страну. Этот проект получил название «Великая рукотворная река», и его даже признало ЮНЕСКО.
Недостаток воды
Ливия ― одна из самых засушливых стран планеты. Лишь 5% страны получает дождей достаточно для того, чтобы вести сельское хозяйство. Города Ливии стоят на берегу Средиземного моря, где когда-то были построены опреснительные заводы. Однако такая добыча воды, которая использовалась только в бытовых целях, была очень дорогой. На другие нужды воды было недостаточно, и орошать землю было попросту нечем.
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Когда в 1969 году Муаммар Каддафи пришел к власти, его мечтой было превратить Ливию в самодостаточную страну и самостоятельно производить продукты питания. Именно поэтому он затеял грандиозный проект по доставке воды из недр Сахары на юге страны ко всем ливийским городам, которые страдают от засухи.
Вода вместо нефти
Воду на юге Ливии нашли еще в 1953 году, когда разрабатывали новые месторождения нефти. Оказалось, что под песками Сахары скрывается несколько бассейнов с пресной водой. Практически вся она была собрана в то время, когда Сахара еще не была пустыней: 14 тысяч лет назад тут преобладал умеренный климат.
Именно доставка этой воды стала крупнейшим проектом президента Каддафи. Пробыв больше сорока лет у власти, он обеспечил ливийцев бесперебойной подачей воды, построив настоящую реку под землей страны.
Изначально Каддафи планировал просто перевести все сельскохозяйственные проекты на юг страны, в Сахару, где и была обнаружена вода. Но конечно, далеко не все ливийцы были согласны на такой расклад, так как большинство из них живет вообще на другом конце страны, на севере, в городах, которые стоят на берегу Средиземного моря. Поэтому было решено привести воду к людям.
Вода ― это благо
Когда Каддафи стал президентом, он национализировал всю добычу нефти, и доходы от нее были направлены на нужды граждан, строительство жилья, здравоохранение. И часть доходов пошла именно на создание «Великой рукотворной реки».
В 1984 году в Эль-Бурайке заложили первый камень в строительстве предприятия по производству труб, с чего, собственно, и стартовал проект. Трубы нужны были не самые простые, диаметром до четырех метров. В пустыне выкопали колодцы, некоторые из них уходили в недра земли на полкилометра: в них откачивали пресную воду. Всего было создано 1300 колодцев, от которых теперь питается гигантский водопровод. Он подает воду в крупнейшие ливийские города (первым из них стал Триполи ― в 1996 году) и не только, и протянулся на 2800 километров.
Местные жители говорили, что впервые в их истории вода стала доступной и просто бежит из крана, и теперь можно умываться, принимать душ, бриться. Раньше подобное благо было недоступно, так что качество жизни у ливийцев изменилось, улучшилось.
Весь проект был разделен на пять фаз, и когда пятая фаза будет завершена, рукотворная река протянется на 4000 километров и охватит десятки тысяч гектаров земли.
Весь проект был разделен на пять фаз, и когда пятая фаза будет завершена, рукотворная река протянется на 4000 километров и охватит десятки тысяч гектаров земли.
Увы, когда это произойдет, неизвестно: в 2011 году после убийства Каддафи в Ливии воцарился хаос, и битва за гидроресурсы тут не на последнем месте. Несмотря на то что завершены только три фазы, «Великая рукотворная река» стала самым крупным в истории ирригационным проектом, который даже попал в Книгу рекордов Гиннесса.
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Метки: ливия проект каддафи проекты реки сахар
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НИКОГО интересы ливийцев не интересуют
Американцев и французов интересует ТОЛЬКО НЕФТЬ
А население - да пусть хоть все подохнет
Оно особенно-то и не нужно, нефть качать....
ВВП на душу населения 14 192 $.
На каждого члена семьи государство выплачивает в год 1 000 $ дотаций.
Пособие по безработице 730 $.
…Зарплата медсестры 1 000 $.
За каждого новорожденного выплачивается 7 000 $.
Новобрачным дарится 64 000 $ на покупку квартиры.
На открытие личного бизнеса единовременная материальная помощь 20 000 $.
Крупные налоги и поборы запрещены.
Образование и медицина бесплатные.
Образование и стажировка за рубежом за счёт государства.
Сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания.
За продажу продуктов с просроченным сроком годности большие штрафы и задержание подразделениями спецполиции.
Часть аптек с бесплатным отпуском лекарств.
За подделку лекарств смертная казнь.
Квартирная плата отсутствует.
Плата за электроэнергию для населения отсутствует.
Продажа и употребление спиртного запрещены «сухой закон».
Кредиты на покупку автомобиля и квартиры беспроцентные.
Риэлторские услуги запрещены.
Покупку автомобиля до 50% оплачивает государство, бойцам народного ополчения 65%.
Бензин стоит дешевле воды. 1 литр бензина 0,14 $
Видимо плохо жили, за это и убили Каддафи. Зато сейчас "хорошо" живут.
При всей неоднозначночсти фигуры Каддафи то, что он сделал для Ливии - маленькое чудо.
П.С. Очень надеюсь, что люди типа Саркози получат своё.