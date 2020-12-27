Как в Ливии пустили реки прямо под Сахарой

В 1984 году в Эль-Бурайке заложили первый камень в строительстве предприятия по производству труб, с чего, собственно, и стартовал проект. Трубы нужны были не самые простые, диаметром до четырех метров. В пустыне выкопали колодцы, некоторые из них уходили в недра земли на полкилометра: в них откачивали пресную воду. Всего было создано 1300 колодцев, от которых теперь питается гигантский водопровод. Он подает воду в крупнейшие ливийские города (первым из них стал Триполи ― в 1996 году) и не только, и протянулся на 2800 километров.