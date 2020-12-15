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Путин организовал новую партию "Россия без коррупции". И это не шутка

Путин организовал новую партию "Россия без коррупции". И это не шутка (1 фото)

Автор:
15 декабря 2020 22:01
Сообщество : Жить в России
Метки: блат   идиоты   коррупция   оппозиция   партия   путин   
907
1
Двоюродный племянник президента Роман Путин решил организовать новую политическую партию "Россия без коррупции" (никаких смайликов, всё очень серьёзно)

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Метки: блат   идиоты   коррупция   оппозиция   партия   путин   
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22  комментария
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3k
AlekseiTFS 7 часов назад
Всё верно. Теперь и коррупции не будет. Теперь всё можно будет просто так брать / отбирать / прибирать. Ну скажем так .То,что раньше называлось коррупцией -теперь таковой являться не будет.
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1k
Vic Twin 15 минут назад
Да нет никаких феодализмов, капитализмов, социализмов, всё это выдумки для остолопов. Человеческое общество всегда и тысячи лет назад, и сегодня, и завтра будет развиваться по одному простому сценарию. Возьмём некое общество. Все работают, каждый создаёт какой-то продукт, потом им обменивается посредством денег. Это идеальная организация. Но человек натура подлая. Сразу находятся личности, назовем их "хитрые", которые нихрена делать не хотят и не умеют, а жрать горазды. Вот хитрые начинают дудеть в волыну, что продукты распределяются несправедливо, а вот они уж смогут все сделать правильно. Это при любом строе. Создается каста хитрых, кто продукт не производит, а жрёт. И эта каста ширится, хитрых все больше и больше. И вот наступает предел, когда нормальные уже не могут прокормить хитрых, наступает голод. Для каждого уровня производства он свой. Во времена фараонов деревянной сохой много не накормишь. В космическую эпоху предел все равно есть. Голодные насаживают хитрых на вилы. И история уходит на очередной круг.
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1k
Павел 20 минут назад
Ахахаха! Без коррупции))) родной брат))) ахаха)) ой, это какой то сюрреализм, какая то очень плохая комедия с плохим мрачным концом. В прошлой жизни я очень нагрешил и родился в этой стране, это точно...
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4k
Сергей Полчаса назад
Вот я идиот! была же по молодости возможность свалить из этого дурдома.патриот х@ев!
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419
arcush 56 минут назад
Пчелы против меда...
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−45
rock Час назад
"ЛОЖЬ,ГРАБЁЖ,ПРОСТИТУЦИЯ-ВОТ И ВСЯ МОЯ КОНСТИТУЦИЯ " В.В. ПУТИН.
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4k
Иван 2 часа назад
А зачем она нужна, если Путин ещё в 2006 коррупцию победил?
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
Ну, теперь стало понятно зачем надо было травить Навального.
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13k
Ser 3 часа назад
Путин организовал новую партию "Россия без коррупции". И это не шутка
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4k
Иван Ser 2 часа назад
Да вообще мразь этот ваш Навальный. Убить его суку мало.
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−70
Dmitry Kurtov 3 часа назад
7k Шурум-бурум RALEXXX 2 часа назад "Россия без коррупции" - вещь невозможная по определению. Ну, примерно то же самое, как честные жиды. "Евреи, рассеянные по всему миру, по всем странам, – это отличное удобрение, помогающее процветанию этих стран. Евреи же, собранные вместе, превращаются в обычное говно." Эфраим Севела з.ы. zyd(жид) по-польски еврей
_____________________________________
Ага, то есть, коррупции и воровства в России нет. Бедную Васильеву оболгали. А бабки на космодром (наличку) - ветром сдуло. А Путин свои четыре миллиарда зеленых с президентской зарплаты скопил. Не ел, не пил, бедолага, денежку копил. И дружбан его, виолончленист, с концертов свои миллиарды заработал, ага. У тебя, НЕУВАЖАЕМЫЙ, я давно заметил, есть премерзкая привычка стрелки переводить. Как лет в пять в детском саду - а ты, а ты. Может быть, ты гений, и в свои пять лет умеешь вот так читать и писать? И шлепать на компе из кабинета заведующей детским садом?
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13k
Ser 4 часа назад
УРА!
Как это уже многократно говорил и повторял ВЕЛИКИЙ И МУДРЕЙШИЙ ОБНУЛЕНЕЦ Руси Великой.
"А Теперь! Будем! С проститу.цией и простит.утками бороться силами самого борделя! "
УРА! Как это уже многократно говорил и повторял ВЕЛИКИЙ И МУДРЕЙШИЙ ОБНУЛЕНЕЦ Руси Великой. "А Теперь! Будем! С проститу.цией и простит.утками бороться силами самого борделя! "
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572
фхранцуз 7 часов назад
неужели наворовлся? или тащить больше нечего?
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−70
Dmitry Kurtov 7 часов назад
! 11k Алекс Dmitry Kurtov 6 минут назад Мы ржем не над Украиной а над частью народа именуемого рагульём. Ну и над такими дЭбилами как ты то же ржем
_____________________________
Я так понял, сказать тебе нечего. Крохотный мозжечок не способен выдать что-либо информативное. Ну так ты развивайся, книжку там возьми, картинки посмотри. Понимаешь, что я написал? Или тебе нужно словами, которые содержат не более двух слогов? Ты скажи, я тебе словарь составлю. А лучше в школу сходи. У тебя в двух предложениях ПЯТЬ ошибок! Ты вообще русский? У тебя родной язык какой?
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3k
RALEXXX 7 часов назад
"Россия без коррупции" - вещь невозможная по определению.
Ну, примерно то же самое, как Россия без водки.
Ещё Салтыков-Щедрин говорил: "Разбудите меня через сто лет и спросите, что сейчас происходит в России. И я вам отвечу: пьют и воруют." В этом смысле со времён гоголевского "Ревизора" мало что изменилось.
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7k
Шурум-бурум RALEXXX 6 часов назад
"Россия без коррупции" - вещь невозможная по определению.
Ну, примерно то же самое, как честные жиды.
"Евреи, рассеянные по всему миру, по всем странам, – это отличное удобрение, помогающее процветанию этих стран. Евреи же, собранные вместе, превращаются в обычное говно." Эфраим Севела
з.ы. zyd(жид) по-польски еврей
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3k
RALEXXX Шурум-бурум 3 часа назад
Евреи таким как ты подонкам покоя не дают? У тебя фиксация на еврейской теме произошла? Чтобы ты знал - это верный признак параноидальной шизофрении. Может тебе к специалисту сходить?
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3k
Шура ОсЕчкин 7 часов назад
Офис прежней партии находился в трансформаторной будке, типа.
Ни о какой, хоть даже мало-мальски борьбе с коррупцией, речи даже не будет. Очередное отвлечение внимания телодвижениями, напоминающими борьбу нанайских мальчиков.
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−70
Dmitry Kurtov 7 часов назад
Насколько я понимаю, старая партия - с коррупцией. И дядя Путин сделать с этим ничего не может. Ну, или же племянник попер против дяди. Вы ржете над Украиной, называя это цирком. Согласен. Но как тогда назвать вот это?
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11k
Алекс Dmitry Kurtov 7 часов назад
Мы ржем не над Украиной а над частью народа именуемого рагульём. Ну и над такими дЭбилами как ты то же ржем
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4k
Pterodactyl Алекс 7 часов назад
Так вам кремлесоскам пригоженским за это платят.
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11k
Алекс Pterodactyl 7 часов назад
Не... иы над вами идиотами бесплатно угораем
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