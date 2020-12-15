Путин организовал новую партию "Россия без коррупции". И это не шутка

Двоюродный племянник президента Роман Путин решил организовать новую политическую партию "Россия без коррупции" (никаких смайликов, всё очень серьёзно)
Роман Игоревич Путин — российский предприниматель, общественный и политический деятель. С 2011 года — председатель совета директоров ООО «Группа компаний МРТ», совладелец компании «МРТ-авиа», производящей на территории России легкие летательные аппараты — гиропланы.
Так вот, этот новоявленный борец за справедливость нынче зарегистрировал партию "Россия без П̶у̶т̶и̶н̶а коррупции". Но оказывается, что он не так уж новоявлен в борьбе с этим злом. Месяцем ранее Верховный суд России ликвидировал по требованию Минюста прежнюю партию господина Путина «Народ против коррупции». Партия была создана в 2013 году. Роман Путин вступил в нее в июне 2020 года, а через месяц стал ее председателем.
Неужто найдена новая оппозиционная замена Навальному?
Неужто найдена новая оппозиционная замена Навальному?
Авторский пост
Ссылки по теме:
- "Нахамили и послали на три буквы!" : про клиентоориентированность в России
- Спалились: 14 ситуаций, когда люди оплошали из-за собственной глупости
- В Иркутске задержали экс-министра здравоохранения по подозрению в хищениях
- Антикоррупционный митинг и арест Навального: реакция соцсетей
- Владимир Путин объявил о масштабной вакцинации населения со следующей недели
18
Понравилось18
Новости партнёров
Загрузка...
_____________________________________
Ага, то есть, коррупции и воровства в России нет. Бедную Васильеву оболгали. А бабки на космодром (наличку) - ветром сдуло. А Путин свои четыре миллиарда зеленых с президентской зарплаты скопил. Не ел, не пил, бедолага, денежку копил. И дружбан его, виолончленист, с концертов свои миллиарды заработал, ага. У тебя, НЕУВАЖАЕМЫЙ, я давно заметил, есть премерзкая привычка стрелки переводить. Как лет в пять в детском саду - а ты, а ты. Может быть, ты гений, и в свои пять лет умеешь вот так читать и писать? И шлепать на компе из кабинета заведующей детским садом?
Как это уже многократно говорил и повторял ВЕЛИКИЙ И МУДРЕЙШИЙ ОБНУЛЕНЕЦ Руси Великой.
"А Теперь! Будем! С проститу.цией и простит.утками бороться силами самого борделя! "
_____________________________
Я так понял, сказать тебе нечего. Крохотный мозжечок не способен выдать что-либо информативное. Ну так ты развивайся, книжку там возьми, картинки посмотри. Понимаешь, что я написал? Или тебе нужно словами, которые содержат не более двух слогов? Ты скажи, я тебе словарь составлю. А лучше в школу сходи. У тебя в двух предложениях ПЯТЬ ошибок! Ты вообще русский? У тебя родной язык какой?
Ещё Салтыков-Щедрин говорил: "Разбудите меня через сто лет и спросите, что сейчас происходит в России. И я вам отвечу: пьют и воруют." В этом смысле со времён гоголевского "Ревизора" мало что изменилось.
"Евреи, рассеянные по всему миру, по всем странам, – это отличное удобрение, помогающее процветанию этих стран. Евреи же, собранные вместе, превращаются в обычное говно." Эфраим Севела
з.ы. zyd(жид) по-польски еврей
Ни о какой, хоть даже мало-мальски борьбе с коррупцией, речи даже не будет. Очередное отвлечение внимания телодвижениями, напоминающими борьбу нанайских мальчиков.