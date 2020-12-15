Путин организовал новую партию "Россия без коррупции". И это не шутка

Так вот, этот новоявленный борец за справедливость нынче зарегистрировал партию "Россия без П̶у̶т̶и̶н̶а коррупции". Но оказывается, что он не так уж новоявлен в борьбе с этим злом. Месяцем ранее Верховный суд России ликвидировал по требованию Минюста прежнюю партию господина Путина «Народ против коррупции». Партия была создана в 2013 году. Роман Путин вступил в нее в июне 2020 года, а через месяц стал ее председателем.



Неужто найдена новая оппозиционная замена Навальному?