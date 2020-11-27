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"Нахамили и послали на три буквы!" : про клиентоориентированность в России

"Нахамили и послали на три буквы!" : про клиентоориентированность в России (14 фото)

Автор:
27 ноября 2020 12:02
Сообщество : Юмор
Метки: идиоты   клиентоориентированность   клиенты   прикол   сервис   юмор   
2938
14
Сервис даже у крупных известных компаний порой хромает. Мы собрали примеры общения между клиентами и представителями брендов, которые совсем не заботятся об имидже компании.
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Метки: идиоты   клиентоориентированность   клиенты   прикол   сервис   юмор   
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20k
Vazari 50 минут назад
"Нахамили и послали на три буквы!" : про клиентоориентированность в России
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3k
livaneth 15 минут назад
За это плюс!!!!
За это плюс!!!!
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2k
DyadyaSasha 18 минут назад
Поясните эту картинку. В упаковке вместо фисташек семечки, кусок малярного скотча в виде ножа или powerbank?
Поясните эту картинку. В упаковке вместо фисташек семечки, кусок малярного скотча в виде ножа или powerbank?
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223
Михаил Болгов DyadyaSasha 8 минут назад
Кусок малярного скотча, человек купил кабачковые семашки, а там бонусом то что похоже на малярный скотч просто выложил на тёмный фон,а фисташки просто реклама другой продукции если приблизить то видна надпись.
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635
Тарас Карпенко 20 минут назад
А что не так с пунктами 1 и 8?

В первом случае это было действительно личное предложение для Инны, может она постоянный клиент, или использовала при заказе какой-то ваучер. А стандартная цена 3000.

По пункту 8 тоже все норм, заказ обработали, сформировали, но не смогли дозвониться до получателя, значит гнать курьера или платить за отправку смысла тоже нету, 99% что и доставить не смогут.
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5k
Алексей Тарас Карпенко 2 минуты назад
По пункту 8 расскажу свой опыт. Заказ еду через Яндекс.
Надоело мне питаться в обед в маке. Решил, что у нас уже давно есть службы доставки и можно поесть нормальной еды. Посмотрел свои любимые блюда в одной сети. У них написано: Доставка - курьеры в жёлтом. Ну ладно, думаю, все нормально. Сделал заказ, оплатил, установил приложение на телефон. Получил подтверждение заказа на почту. Посмотрел время доставки - максимум 45 минут. Ой, думаю, рановато приедет. Но ничего. Поем пораньше. Посмотрел в приложение: "Ваш заказ готовится, мы сообщим, когда передадим его курьеру". Не вопрос - жду... Прошел час. "Ваш заказ готовится, мы сообщим, когда передадим его курьеру". Прошло два. "Ваш заказ готовится, мы сообщим, когда передадим его курьеру". Зная, что эти блюда готовятся 7-10 минут, делаю скидку на возможную очередь, но все равно, червь сомнения начинает глодать под ложечкой. Прошло три часа. Обед уже давно кончился, а ужин еще не думал начинаться... Статус не изменился. Звоню в коллцентр. Там девушка отработала на 5+. Она проверила заказ, созвонилась с курьером. И тут -бац! Нежданчик! Курьер по технической причине не смог доставить заказ, поэтому отменил его! Сказать, что я офигел от услышанного - значит ничего не сказать. При этом статус заказа в приложении все еще был "Ваш заказ готовится, мы сообщим, когда передадим его курьеру". Через минуту после разговора с коллцентром деньги мне вернули. И дали скидку на следующий заказ...
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30k
Опаньки 45 минут назад
Заказчики те же люди, только с другой стороны.

Постоянно спрашиваешь: "Вам Вариант А больше подходит или Вариант Б"?
Сук*, каждый второй отвечает "ДА"
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30k
Опаньки 42 минуты назад
Или спрашивают "Сколько будет стоить ******". Задаешь в письме 5-6 стандартных уточняющих вопросов,влияющих на цену. Каждый второй отвечает только на один из вопросов, как будто других не существует и повторяет вопрос о стоимости.

Сидишь и думаешь: сразу послать дол***ба или просто еще раз переслать письмо с вопросами
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12k
Роберт Шекли Опаньки 13 минут назад
- Вам какие девушки нравятся: блондинки или брюнетки?
- Да
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5k
Алексей Опаньки Полминуты назад
Ну я в свое время получил ТЗ на подключение линий интернет. Дословно: требуется достаточное количество линий с необходимой скоростью. На вопрос, сколько это и какая скорость мне ответили: Я в этом не разбираюсь.
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