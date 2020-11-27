"Нахамили и послали на три буквы!" : про клиентоориентированность в России

Сервис даже у крупных известных компаний порой хромает. Мы собрали примеры общения между клиентами и представителями брендов, которые совсем не заботятся об имидже компании.
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12. Людей, обращающихся в официальные аккаунты, просто блокируют, чтобы не решать проблему
А вы сталкивались с откровенным хамством представителей компаний?
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В первом случае это было действительно личное предложение для Инны, может она постоянный клиент, или использовала при заказе какой-то ваучер. А стандартная цена 3000.
По пункту 8 тоже все норм, заказ обработали, сформировали, но не смогли дозвониться до получателя, значит гнать курьера или платить за отправку смысла тоже нету, 99% что и доставить не смогут.
Надоело мне питаться в обед в маке. Решил, что у нас уже давно есть службы доставки и можно поесть нормальной еды. Посмотрел свои любимые блюда в одной сети. У них написано: Доставка - курьеры в жёлтом. Ну ладно, думаю, все нормально. Сделал заказ, оплатил, установил приложение на телефон. Получил подтверждение заказа на почту. Посмотрел время доставки - максимум 45 минут. Ой, думаю, рановато приедет. Но ничего. Поем пораньше. Посмотрел в приложение: "Ваш заказ готовится, мы сообщим, когда передадим его курьеру". Не вопрос - жду... Прошел час. "Ваш заказ готовится, мы сообщим, когда передадим его курьеру". Прошло два. "Ваш заказ готовится, мы сообщим, когда передадим его курьеру". Зная, что эти блюда готовятся 7-10 минут, делаю скидку на возможную очередь, но все равно, червь сомнения начинает глодать под ложечкой. Прошло три часа. Обед уже давно кончился, а ужин еще не думал начинаться... Статус не изменился. Звоню в коллцентр. Там девушка отработала на 5+. Она проверила заказ, созвонилась с курьером. И тут -бац! Нежданчик! Курьер по технической причине не смог доставить заказ, поэтому отменил его! Сказать, что я офигел от услышанного - значит ничего не сказать. При этом статус заказа в приложении все еще был "Ваш заказ готовится, мы сообщим, когда передадим его курьеру". Через минуту после разговора с коллцентром деньги мне вернули. И дали скидку на следующий заказ...
Постоянно спрашиваешь: "Вам Вариант А больше подходит или Вариант Б"?
Сук*, каждый второй отвечает "ДА"
Сидишь и думаешь: сразу послать дол***ба или просто еще раз переслать письмо с вопросами
- Да