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"Так может и Путины разные?": реакция общественности на два одинаковых бункера президента

"Так может и Путины разные?": реакция общественности на два одинаковых бункера президента (15 фото)

Автор:
10 декабря 2020 19:19
Метки: бункер   кабинет   политика   прикол   путин   реакция соцсетей   юмор   
2413
15
Если кто не в курсе, то издание «Проект» рассказало, что Путину построили два одинаковых «бункера» в Подмосковье и Сочи. По словам источников, как минимум с конца лета он находится на Черноморском побережье, а не в подмосковной резиденции Ново-Огарево. Кремль, якобы, скрывал это. Пользователи соцсетей провели собственное расследование.
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Метки: бункер   кабинет   политика   прикол   путин   реакция соцсетей   юмор   
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9k
KOSTELLO 18 минут назад
Вот людям делать не.х.уй
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3k
AlekseiTFS Минуту назад
Смотрел как то кино,так там не то,что кабинет - там давно уже и другой человек страной правил.
Смотрел как то кино,так там не то,что кабинет - там давно уже и другой человек страной правил.
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9k
котегRUS 4 минуты назад
Ты глянь себе под нос, у тебя сраные шаровары до колен упали, так нос себе сломаешь если будешь совать куда не просили..))
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29k
Азат Баширов 11 минут назад
День зарплаты, что ли?
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36k
Прораб 12 минут назад
Построили два одинаковых бункера.

Я даже знаю, кто их строил - заключённые либерасты, демократы и общечеловеки. Их потом всех расстреляли из пулемётоф сатрапы терана. Незабудемнепростим!
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58k
Доктор Джонс 14 минут назад
У Трюдо носки тоже одинаковые, и так что же?
У Трюдо носки тоже одинаковые, и так что же?
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58k
Доктор Джонс 11 минут назад
У.... Канада негодуэ!
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 15 минут назад
Ибанаты всегда найдут себе занятие по душе.
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11k
Алекс 16 минут назад
Анонюга хохлоканадский.... пости селянок. У тебя это лучше получается.
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1k
Kariya 19 минут назад
Альтернативные вселенные, они такие))
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4k
SSD 20 минут назад
Ну все))) Сегодня тяжелый день у поцреотов))) Один за одним посты, где им аргументов не хватит и мозгов... Ща будут орать, что у хохлов кабинет еще хуже, там Байден и Навальный нассали)))
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10k
Яромиръ SSD 8 минут назад
....непросто твоим поцреотам, срать да срать. Скажи дебилы?
....непросто твоим поцреотам, срать да срать. Скажи дебилы?
....непросто твоим поцреотам, срать да срать. Скажи дебилы?
....непросто твоим поцреотам, срать да срать. Скажи дебилы?
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4k
SSD Яромиръ 5 минут назад
Причем тут америка, дурачок?))) Забыл фото хохлов выложить в друшлаках) Исправься, клоун домашний.
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11k
Dobryi_KOT Полчаса назад
Чё-то канадец сегодня разошёлся с постами - прилив творческих сил?
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39k
Максим Т. Dobryi_KOT 20 минут назад
День зарплаты
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3k
Diesel Максим Т. 15 минут назад
День перед зарплатой. А план недовыполнен...
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