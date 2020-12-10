"Так может и Путины разные?": реакция общественности на два одинаковых бункера президента

Если кто не в курсе, то издание «Проект» рассказало, что Путину построили два одинаковых «бункера» в Подмосковье и Сочи. По словам источников, как минимум с конца лета он находится на Черноморском побережье, а не в подмосковной резиденции Ново-Огарево. Кремль, якобы, скрывал это. Пользователи соцсетей провели собственное расследование.
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2. ... пользователей соцсетей было уже не остановить
Песков: Нет никаких одинаковых кабинетов— Александр Кукин (@twicehti) December 9, 2020
Выключатель возле двери: Кхе-кхе https://t.co/gQAFbyQ8i0 pic.twitter.com/icCeWmIo77
14. А что, если...
Так может и Путины разные? pic.twitter.com/9CW4PqPcLi— ❤️🤍❤️Алёша 🐳, сучка крашеная (@willaryR) December 9, 2020
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Я даже знаю, кто их строил - заключённые либерасты, демократы и общечеловеки. Их потом всех расстреляли из пулемётоф сатрапы терана. Незабудемнепростим!