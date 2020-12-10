"Так может и Путины разные?": реакция общественности на два одинаковых бункера президента

Если кто не в курсе, то издание «Проект» рассказало, что Путину построили два одинаковых «бункера» в Подмосковье и Сочи. По словам источников, как минимум с конца лета он находится на Черноморском побережье, а не в подмосковной резиденции Ново-Огарево. Кремль, якобы, скрывал это. Пользователи соцсетей провели собственное расследование.

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1. Песков уже выступил с официальным заявлением по этому поводу, но... 0 Источник:

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2. ... пользователей соцсетей было уже не остановить Песков: Нет никаких одинаковых кабинетов

Выключатель возле двери: Кхе-кхе https://t.co/gQAFbyQ8i0 pic.twitter.com/icCeWmIo77 — Александр Кукин (@twicehti) December 9, 2020

3. Выключатели в разных местах 0 Источник:

4. Что-то не так с вентиляцией 0 Источник:

5. Россияне "разнесли" путинские кабинеты по кусочкам 0 Источник:

6. Эта игра захлестнула весь Твиттер 0 Источник:

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8. Оппозиция не смогла пройти мимо данной новости 0 Источник:

9. Анекдоты, шутки, прибаутки - этого всего в избытке 0 Источник:

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13. Ребята даже сценарий продолжения новогодней классики накидали 0 Источник: