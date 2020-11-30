В Иркутске задержали экс-министра здравоохранения по подозрению в хищениях

Исполняющей обязанности главы Минздрава госпожа Ледяева пробыла всего 5 месяцев. Но за это время успела поработать на славу. Пока известно, что вместе с сыном они похитили более 20 миллионов рублей, которые должны были пойти на закупку медицинских масок и прочих средств защиты от Covid-19. Кому пандемия, а кому - мать родна.