FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Криминал 390 постов • 211 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
В Иркутске задержали экс-министра здравоохранения по подозрению в хищениях

В Иркутске задержали экс-министра здравоохранения по подозрению в хищениях (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2020 14:08
Сообщество : Криминал
Метки: арест   бюджет   коррупция   кража   министерство здравоохранения   министр   следственный комитет   
1511
2
1

Исполняющей обязанности главы Минздрава госпожа Ледяева пробыла всего 5 месяцев. Но за это время успела поработать на славу. Пока известно, что вместе с сыном они похитили более 20 миллионов рублей, которые должны были пойти на закупку медицинских масок и прочих средств защиты от Covid-19. Кому пандемия, а кому - мать родна.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: арест   бюджет   коррупция   кража   министерство здравоохранения   министр   следственный комитет   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
22
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Игорь Час назад
Когда их уже стрелять начнут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
40k
Andrey Игорь Час назад
Никогда. Это социально близкие Кремлю товарищи. Пожурят и отпустят.
Никогда. Это социально близкие Кремлю товарищи. Пожурят и отпустят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Barachek_Obachek 3 минуты назад
Сколько таких сук на местах. Каждая по мелочи крадёт а все вместе выходит на миллиарды
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Aleksandr 15 минут назад
В Иркутске задержали экс-министра здравоохранения по подозрению в хищениях
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
котегRUS 21 минуту назад
ЗБСЬ... зато больные в коридорах лежат..
https://ircity.ru/news/12521/https://ircity.ru/news/12521/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
aolti 37 минут назад
Тупые ватники опять завыли, требуя кровавой расплаты. И ни одна тварь не обратила на формулировку: "несоответствующие условиям государственного контракта медицинские изделия".
Понятно, дебильные ватники? Она не украла деньги, как воровали ваши мамы и папы с работ благословенного сказочного Совка, - она поставила в больницы продукцию, несоответствующую условиям". А что это значит? Что она могла закупить миллион масок китайского производства, которыми пользуется весь мир, в иркутские больницы. Но в условиях госзакупок стоит обязательное условие маркировки маски как медицинского изделия на русском языке. А сейчас этой маркировки сделать невозможно - так как Китай выпускает либо для себя, с маркировкой пачки на китайском языке, либо для США. А весь мир уже получает их по остаточному принципу. То же самое и с медицинскими защитными разовыми комбинезонами, - условия госзакупки требуют РУ для каждого изделия, а физически в пандемию это сделать невозможно.
И вот с одной стороны на эту ИО министра давит областное правительство с губернатором, требуя незамедлительного обеспечения больниц дефицитными средствами ИЗ, а с другой стороны - тут же наказывает ее за поставку таких ИЗ без обязательной маркировки, которую невозможно сделать немедленно.
Никто из вас, ватники, не упрекнет меня в симпатиях к путинизму и содельникам этого режима, но нужно быть объективными, и отделять зерна от плевел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
545
пенс aolti Минуту назад
Ей вменяют статью 159 ч. 4 . Мошенничество в составе группы в особо крупном размере. И это по крайней мере странно , что по указанию министра здравоохранения , закупают несертифицированные товар в медучереждения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Опиум для народа 44 минуты назад
Уже двадцать лет сначала сами сажают на тепленькие места,потом садят. Так и борятся. Весело,бл"дь...(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Великий Кормчий 48 минут назад
Да уж, на одних масках можно баблищща поднять... Двадцать пять лямов на пять месяцев, это одна маска в день для всего 8и миллионов человек. И это если считать что маска 3 рубля стоит....
Я представляю какой оборот масочного бизнеса по стране.....
А кто то ещё и ворует....
Что то мне подсказывает, что маски с нас уже никогда не снимут... Это все равно что нефтью торговать, только вложений не требуется практически.. .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Великий Кормчий 43 минуты назад
Плюс ещё штрафы за отсутствие маски...
Это вообще балабосы на ровном месте....
В общем, все плохо, нам ввели налог на воздух, - два раза КУ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−11
Александр Коцеруба 52 минуты назад
Ээээээх, до Захарченко не всем дано дотянуть, прям в полёте сбивают)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Юрьевич 54 минуты назад
А кто же её назначил министром? А кто назначил того кто её назначил?
15 лет строгача этой с@ке и 7 лет того кто её назначил, если он в этом хищении не замешан конечно. Полная проверка налоговой доходов и расходов её, её начальника и всех близких родственников. Полная конфискация всего что не смогут документально подтвердить! И штраф в размере 30% от конфискованного... если что-то останется конечно...

Вот такие меры можно было бы назвать борьбой с коррупцией, а не то что нам пытаются продемонстрировать - поймают за руку, далее лет 5 длится суд со следствие, потом либо условный срок, либо просто отпускают... даже украденное не возвращается...
А вообще в таких случаях стрелять нужно всех участников и конфисковывать всё их имущество! Чтобы, млять, дети чиновников спрашивали у своего родителя который дарит им на день рождения подарок, а он не на ворованные деньги куплен? Нас потом с тобой за компанию не расстреляют?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Едигаров Юрьевич Полчаса назад
Я её не оправдываю, но есть такое ощущение что просто посадили человека на должность и дали команду хапать.
Или-же всё уже схапали посадили новую и на неё свалили всю недостачу.
С первым аргументом согласен на 100% сажать надо обоих кто ставил и кто ставился)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ВОВЧЕГ 59 минут назад
Старая крыса, расстрелять прилюдно на Красной площади и выплядка заодно с ней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Kucher Час назад
Копейки. Лошара.
Порядочные чиновники миллиардами воруют. Ну хотя бы сотнями миллионов. А тут какие то жалкие 25 лямов. Судить её образцово-показательно и посадить надолго, чтоб не позорила звание чиновника.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Алексей Час назад
Задержать это еще не признать виновной
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Lovels Travel Час назад
Расстрел, а также конфискация имущества у всех членов семьи и ближайших родственников.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Alex Час назад
Только массовые расстрелы чиновников спасут Россию
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Prostovopros Alex Час назад
А когда расстреляете всех чиновников, то за кого возьмётесь? И расстреливать начнёте с головы или с хвоста?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zenon Час назад
Ничего она не воровала. У неё руки такие, что всё к ним липнет, а отодрать не может. Это на неё такое проклятие наложили, и снять она может только дома. Есть такая примета про липучие руки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Опиум для народа zenon 45 минут назад
Так это у всех чинуш такое проклятие. Профессиональное.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Что бывает, когда бойцы ММА дерутся на улице? Харитонов и Яндиев не первые Что бывает, когда бойцы ММА дерутся на улице? Харитонов и Яндиев не первые Скрытность 80 lvl: "филигранная" кража антисептика из кафе в Запорожье попала на видео Скрытность 80 lvl: "филигранная" кража антисептика из кафе в Запорожье попала на видео Глава Якутска ради экономии решила продать здание мэрии Глава Якутска ради экономии решила продать здание мэрии Провинциальный министр за неделю отпуска потратил больше своего годового дохода Провинциальный министр за неделю отпуска потратил больше своего годового дохода Котик из Таиланда вернулся домой с долгами Котик из Таиланда вернулся домой с долгами Напавшего на Харитонова бойца UFC задержали на двое суток Напавшего на Харитонова бойца UFC задержали на двое суток
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

248604



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 загадочных исторических снимков, которые не&nbsp;поймешь без&nbsp;объяснения
2
28
20 загадочных исторических снимков, которые не поймешь без объяснения
15 людей, которые сорвали джекпот при покупке
0
24
15 людей, которые сорвали джекпот при покупке
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Глава Роспотребнадзора: коронавирус может стать сезонным явлением
1
51
Глава Роспотребнадзора: коронавирус может стать сезонным явлением
Отслуживший полицейский автомобиль Dodge Magnum 2007 года за 3500 долларов
1
5
Отслуживший полицейский автомобиль Dodge Magnum 2007 года за 3500 долларов
Девушка обнаружила тайную комнату без входа и напугала пользователей (5 фото)
Девушка обнаружила тайную комнату без входа и напугала пользователей (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Плохо что так много дураков... хорошо что так много дурочек!
0
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#еда#готовка#пандемия#авария#смешно#кино#позитив#жизнь
#юмор#факты#интересное#рецепт#подборка#дтп#актеры#люди#природа#прикольные
#история#интересно#дети#животные#коронавирус#картинки#вкусно#настроение#СССР#актер

На что жалуетесь?

Вернуться