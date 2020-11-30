В Иркутске задержали экс-министра здравоохранения по подозрению в хищениях

Исполняющей обязанности главы Минздрава госпожа Ледяева пробыла всего 5 месяцев. Но за это время успела поработать на славу. Пока известно, что вместе с сыном они похитили более 20 миллионов рублей, которые должны были пойти на закупку медицинских масок и прочих средств защиты от Covid-19. Кому пандемия, а кому - мать родна.
Сегодня стало известно о задержании бывшего министра здравоохранения Иркутской области Натальи Ледяевой по делу о хищении бюджетных средств.
По версии правоохранителей, чиновница, действуя по предварительному сговору вместе с сыном и иными лицами, с мая по октябрь 2020 года похитили 25 миллионов рублей, которые должны были пойти на закупку средств индивидуальной защиты в период пандемии для нужд министерства здравоохранения Иркутской области.
Комментарий губернатора Иркутской области Игоря Кобзева
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"Установлено, что Наталья Ледяева, используя своё служебное положение, обеспечила создание условий для заключения Министерством здравоохранения Иркутской области указанного государственного контракта, осознавая, что её сын и иные лица намерены поставить несоответствующие условиям государственного контракта медицинские изделия", - говорится на сайте Следственного комитета.
По месту жительства бывшей чиновницы следователи уже провели обыски. Сейчас для Ледяевой решается вопрос о мере пресечения.
Ну ведь стрелять таких надо ! Украл торговец, дорожник,да просто вор ! Но это же человек заведеющий зравохранением ! У кого украла,стерва ?! На смертях других хотела построить собственное благополучие ? Таким только смерть !— Николай Скрынник (@nikskrynnik1) November 30, 2020
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Понятно, дебильные ватники? Она не украла деньги, как воровали ваши мамы и папы с работ благословенного сказочного Совка, - она поставила в больницы продукцию, несоответствующую условиям". А что это значит? Что она могла закупить миллион масок китайского производства, которыми пользуется весь мир, в иркутские больницы. Но в условиях госзакупок стоит обязательное условие маркировки маски как медицинского изделия на русском языке. А сейчас этой маркировки сделать невозможно - так как Китай выпускает либо для себя, с маркировкой пачки на китайском языке, либо для США. А весь мир уже получает их по остаточному принципу. То же самое и с медицинскими защитными разовыми комбинезонами, - условия госзакупки требуют РУ для каждого изделия, а физически в пандемию это сделать невозможно.
И вот с одной стороны на эту ИО министра давит областное правительство с губернатором, требуя незамедлительного обеспечения больниц дефицитными средствами ИЗ, а с другой стороны - тут же наказывает ее за поставку таких ИЗ без обязательной маркировки, которую невозможно сделать немедленно.
Никто из вас, ватники, не упрекнет меня в симпатиях к путинизму и содельникам этого режима, но нужно быть объективными, и отделять зерна от плевел.
Я представляю какой оборот масочного бизнеса по стране.....
А кто то ещё и ворует....
Что то мне подсказывает, что маски с нас уже никогда не снимут... Это все равно что нефтью торговать, только вложений не требуется практически.. .
Это вообще балабосы на ровном месте....
В общем, все плохо, нам ввели налог на воздух, - два раза КУ.
15 лет строгача этой с@ке и 7 лет того кто её назначил, если он в этом хищении не замешан конечно. Полная проверка налоговой доходов и расходов её, её начальника и всех близких родственников. Полная конфискация всего что не смогут документально подтвердить! И штраф в размере 30% от конфискованного... если что-то останется конечно...
Вот такие меры можно было бы назвать борьбой с коррупцией, а не то что нам пытаются продемонстрировать - поймают за руку, далее лет 5 длится суд со следствие, потом либо условный срок, либо просто отпускают... даже украденное не возвращается...
А вообще в таких случаях стрелять нужно всех участников и конфисковывать всё их имущество! Чтобы, млять, дети чиновников спрашивали у своего родителя который дарит им на день рождения подарок, а он не на ворованные деньги куплен? Нас потом с тобой за компанию не расстреляют?
Или-же всё уже схапали посадили новую и на неё свалили всю недостачу.
С первым аргументом согласен на 100% сажать надо обоих кто ставил и кто ставился)
Порядочные чиновники миллиардами воруют. Ну хотя бы сотнями миллионов. А тут какие то жалкие 25 лямов. Судить её образцово-показательно и посадить надолго, чтоб не позорила звание чиновника.