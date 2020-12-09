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Отговорки наглых таксистов, которые хотят отменить заказ

Отговорки наглых таксистов, которые хотят отменить заказ (15 фото)

Автор:
09 декабря 2020 10:55
Сообщество : Юмор
Метки: идиоты   отмени заказ   переписка с водителем   прикол   такси   таксист   фото   чат с водителем   
5695
15
За отмену заказа уже назначенной или подъезжающей машины с пассажира или водителя снимают деньги. Можно обратиться в техподдержку, если отмена произошла не по вашей вине, тогда средства вернутся на карту. Водители часто придумывают нелепые отговорки, предлагая клиентам отменить заказ самостоятельно, чтобы не портить себе рейтинг. А вы сталкивались с такой наглостью водителей?
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Метки: идиоты   отмени заказ   переписка с водителем   прикол   такси   таксист   фото   чат с водителем   
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5  комментариев
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3k
tamin 2 часа назад
Аххааа. никогда в жизни сам не отменяю. Поэтому у меня есть яндекс, сити, гетт. И все за наличку. И сразу жалобу, если что не так.
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295
Максим tamin 2 часа назад
Правильно, такси лишь сервис, который должен быть на должном уровне, а не одолжение водителя, как они воспринимают это.
Но вот с наличкой не уверен, очень не удобно в последнее время. Да и агрегаторы быстро возвращают деньги по жалобе.
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Денис Колосов 58 минут назад
помоему у яндекс такси уже норма вынуждать клиента отменить заказ, берут, расчет машина будет через пару минут, а они заезжают в подворотню и стоят там 10-15 минут, как я понимаю, если я отменю, то с меня спишут деньги..
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