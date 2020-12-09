Отговорки наглых таксистов, которые хотят отменить заказ

За отмену заказа уже назначенной или подъезжающей машины с пассажира или водителя снимают деньги. Можно обратиться в техподдержку, если отмена произошла не по вашей вине, тогда средства вернутся на карту. Водители часто придумывают нелепые отговорки, предлагая клиентам отменить заказ самостоятельно, чтобы не портить себе рейтинг. А вы сталкивались с такой наглостью водителей?

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1. Самая популярная отмазка - неполадки с авто 0 Источник:

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2. Еще и обманывают 0 Источник:

3. Не хочет ехать 0 Источник:

4. Какой хитрый 0 Источник:

5. Он пытался 0 Источник:

6. Далеко ехать не хочет 0 Источник:

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8. Резиновая что ли 0 Источник:

9. Иногда и пассажиры чудят 0 Источник:

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10. Чего только не пишут в чатах водители 0 Источник:

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12. Вот и договорились 0 Источник: