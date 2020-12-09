Отговорки наглых таксистов, которые хотят отменить заказ

За отмену заказа уже назначенной или подъезжающей машины с пассажира или водителя снимают деньги. Можно обратиться в техподдержку, если отмена произошла не по вашей вине, тогда средства вернутся на карту. Водители часто придумывают нелепые отговорки, предлагая клиентам отменить заказ самостоятельно, чтобы не портить себе рейтинг. А вы сталкивались с такой наглостью водителей?
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Но вот с наличкой не уверен, очень не удобно в последнее время. Да и агрегаторы быстро возвращают деньги по жалобе.