Владимир Путин заявил о масштабной вакцинации населения со следующей недели

Президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного открытию многофункциональных центров Минобороны, заявил, что со следующей недели начнется массовая вакцинация населения от коронавируса.

В ходе общения с премьер-министром Татьяной Голиковой президент отметил, что российская промышленность и медицинская сеть готова к массовому производству вакцины "Спутник V", и поручил подчиненной организовать работу по масштабной вауцинации.

"Уже более двух миллионов доз вакцин у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней первой зарегистрированной в мире вакцины "Спутник V", - заявил Путин в ходе совещания.