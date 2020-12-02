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Владимир Путин заявил о масштабной вакцинации населения со следующей недели

Владимир Путин заявил о масштабной вакцинации населения со следующей недели (3 фото)

Автор:
02 декабря 2020 18:03
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   Вакцинация   СПУТНИК V   врачи   путин   распоряжение   учителя   
3063
3

Вакцинацинация будет бесплатной и добровольной.

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Метки: COVID-19   Вакцинация   СПУТНИК V   врачи   путин   распоряжение   учителя   
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33  комментария
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997
Олег Шишкин Час назад
Все эти месяцы карантина я не ношу маску, не одеваю перчатки, со всеми здороваюсь за руку, езжу в автобусах, хожу на базар и в магазины (маска на подбородке) - веду свой обычный образ жизни. Если бы не истерия в СМИ, я бы и не знал, что моя жизнь висит на волоске ))) . Кстати, что я делаю не так, как мне сдохнуть от ковида? Который для меня ничуть не опасней гриппа. Может хватить верить в опасность ковида? Или из-за сезонного гриппа нужно тоже блок-посты вводить каждую осень. Беларусь - вся страна на митинге. И Хабаровск - весь город на митинге. Люди каждый день ходят на многотысячные митинги. И что? Должны же все уже умереть, да? Но не умирают, гады ))) Как же так?
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11k
* Олег Шишкин Час назад
Не все, а меньше процента. У меня есть знакомые, которые от ковида умерли. И парень с прошлой работы умер. Не говорю, что ковид писец и стоит блокпосты ставить, но смертность есть. Как и от гриппа.
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5k
B0n 2 минуты назад
Владимир Путин заявил о масштабной вакцинации населения со следующей недели
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287
Тычоблин 6 минут назад
Сейчас боты будут хором лаять, что корона "опасна - ужасна, фся родня перемэрла, а [мат] намордники не хочут надевать". Самое противное - во всех соцсетях одно и то же. А в реальности - ничего! Виртуальная пандемия!
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411
... 9 минут назад
делайте как я
делайте как я
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321
Алксандр Шевченко 21 минуту назад
В жопу пусть себе засунут плашмя и провернут эту вакцину. Решили опыты на своём народе ставить.
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−151
w2k2 24 минуты назад
Владимир Владимирович всё правильно делает. Не довольны хохлы по понятным причинам, и литовцы, что у них больше шпроты не покупают
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15k
Lynx Полчаса назад
Чет задумал - не иначе первым объявить о кончине вакханалии засратой вирусни или наоборот - драть три шкуры за укольчик и без медсправки с подтверждением в реестре на сайтике - хрен куда попадёшь. Тварь.
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12k
куджо Полчаса назад
Ну и славненько, кто против... Что ж пусть земля очистится
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12k
aalexey3 37 минут назад
Мою дозу пусть сам себе вколет, вместо ботекса!
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962
DrKlizmi aalexey3 Полчаса назад
Он себе еще и свою не вколол.
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2k
Феликс Дзержинский aalexey3 Полчаса назад
Тоже свою дозу ему готов отдать, лишь бы не болел солнцеликий-луноподобный.
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64k
Вит Вит aalexey3 5 минут назад
А ты не коли себе ботекс,здоровее будешь....
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12k
aalexey3 Вит Вит 3 минуты назад
Лахта, брысь отсюда!
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−151
w2k2 41 минуту назад
Всё правильно Владимир Владимирович говорит. Надо всех россиян вакцинировать.
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8k
БарНалей w2k2 23 минуты назад

Владимир Путин заявил о масштабной вакцинации населения со следующей недели
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11k
Альф 57 46 минут назад
Бедные учителя, с них и начнут. Добровольно принудительно.
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16k
babuby Альф 57 6 минут назад
Фиг там! Начнут с медиков! Потом будут военные, а уж потом учителя.
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5k
Горец Ю 57 минут назад
Скорей уже!!
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433
arcush Час назад
Опять что-то типа арбидола, кагоцела... Хрен знает что, но деньги бюджет даёт! Ребята, презик сказал, значит наврал(примеры есть). Нашу вакцину даже за деньги, остерегусь! Он уже нас пенсионеров в сортире замочил! А те которые должны быть из сортира, получают дань! Растят бороды и продолжают убивать! Пехотинцы...
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2k
Феликс Дзержинский Час назад
Песков назвал условие для участия Путина в вакцинации от коронавируса

Президент России Владимир Путин дождется завершения испытаний российских вакцин от коронавируса и после этого примет решение об использовании этих препаратов, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У нас же не началась ещё широкая вакцинация. И в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участия в вакцинировании. Просто как глава государства он не может в качестве добровольца принимать участия, это невозможно», сказал Песков в ответ на вопрос о причинах, которые до сих пор удерживают президента от вакцинации.

На вопрос, связано ли это с повышенным риском при использовании препарата по сравнению с проверенными вакцинами, Песков ответил: «Ну, президент не может же несертифицированную вакцину использовать». «Сейчас закончатся уже все процедуры, и потом, если он посчитает необходимым, он сообщит об этом», отметил представитель Кремля.

Кому интересно, полная статья по ссылке:https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/11/24/848048-peskov-nazval-uslovie-dlya-uchastiya-putina-v-vaktsinatsiihttps://www.vedomosti.ru/society/news/2020/11/24/848048-peskov-nazval-uslovie-dlya-uchastiya-putina-v-vaktsinatsii

P. S. Просто на народе ставят бесплатные медицинские эксперименты.
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16k
голландец Феликс Дзержинский Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Battlecat Час назад
Добровольная .... Как там в законе сказано - вакцинация добровольная, но дабы не допустить очага работодатель тебя отстранить может...
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29k
Михаил Час назад
Ни в коем случае не отказываться от вакцины, напротив, запросите ряд документов:
-Сертификат качества на препарат.
-Сведения о производителе препарата.
-Документы, лицензии производителя препарата.
а)выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
б)документы о допуске и аккредитации фирмы.
с)действующие лицензии фирмы.
-Сертификаты испытаний препарата.
-Побочные действия препарата.
-Документы о страховом покрытии при последствиях и его сумма.
-Документы лица, которое делает прививку.
а)обучение
б)аттестация
c)допуск к работе
д)медицинская книжка
с)сертификат об отсутствии COVID19
После этого оформляем письменное заявление, что после вакцинации с вами ничего не случится, а если случиться прописываем сумму за увечья....руб. или смерти....руб.
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29k
Михаил Час назад
НИ ОДНА вакцина не может быть сделана за полгода, это минимум 4-5 лет...
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53k
Dominus Михаил Час назад
Михаил умен , спорить с ним бесполезно ....
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13k
Роман Михаил Час назад
Сделана может, а вот нормально протестирована точно не может
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6k
Перст Указующий Час назад
ура, можно будет снять маску
или нет
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5k
zulluz Перст Указующий 16 минут назад
до 2022 масочный режим,,,, зачем тогда вакцинация...?
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