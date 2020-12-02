Владимир Путин заявил о масштабной вакцинации населения со следующей недели

Вакцинацинация будет бесплатной и добровольной.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного открытию многофункциональных центров Минобороны, заявил, что со следующей недели начнется массовая вакцинация населения от коронавируса.
В ходе общения с премьер-министром Татьяной Голиковой президент отметил, что российская промышленность и медицинская сеть готова к массовому производству вакцины "Спутник V", и поручил подчиненной организовать работу по масштабной вауцинации.
"Уже более двух миллионов доз вакцин у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней первой зарегистрированной в мире вакцины "Спутник V", - заявил Путин в ходе совещания.
Планируется, что первыми получат вакцину люди из группы риска - врачи и учителя. Вакцинация остального населения будет проходить бесплатно и на добровольной основе, подчеркнула Голикова, но когда, не уточнила.
Кстати, со следующей недели масштабная вакцинация стартует и в Великобритании, власти которой первыми одобрили вакцину от Pfizer и BioNTech. Британия заказала первую партию (40 миллионов доз) для 20 миллионов человек. Первыми вакцинацию пройдут пожилые люди и подопечные институтов закрытого типа.
Массовая и добровольная вакцинация. М-м-м, все как я люблю!— Кот Обормот (@kotobormod) December 2, 2020
Источник:
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Президент России Владимир Путин дождется завершения испытаний российских вакцин от коронавируса и после этого примет решение об использовании этих препаратов, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«У нас же не началась ещё широкая вакцинация. И в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участия в вакцинировании. Просто как глава государства он не может в качестве добровольца принимать участия, это невозможно», сказал Песков в ответ на вопрос о причинах, которые до сих пор удерживают президента от вакцинации.
На вопрос, связано ли это с повышенным риском при использовании препарата по сравнению с проверенными вакцинами, Песков ответил: «Ну, президент не может же несертифицированную вакцину использовать». «Сейчас закончатся уже все процедуры, и потом, если он посчитает необходимым, он сообщит об этом», отметил представитель Кремля.
Кому интересно, полная статья по ссылке:https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/11/24/848048-peskov-nazval-uslovie-dlya-uchastiya-putina-v-vaktsinatsiihttps://www.vedomosti.ru/society/news/2020/11/24/848048-peskov-nazval-uslovie-dlya-uchastiya-putina-v-vaktsinatsii
P. S. Просто на народе ставят бесплатные медицинские эксперименты.
-Сертификат качества на препарат.
-Сведения о производителе препарата.
-Документы, лицензии производителя препарата.
а)выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
б)документы о допуске и аккредитации фирмы.
с)действующие лицензии фирмы.
-Сертификаты испытаний препарата.
-Побочные действия препарата.
-Документы о страховом покрытии при последствиях и его сумма.
-Документы лица, которое делает прививку.
а)обучение
б)аттестация
c)допуск к работе
д)медицинская книжка
с)сертификат об отсутствии COVID19
После этого оформляем письменное заявление, что после вакцинации с вами ничего не случится, а если случиться прописываем сумму за увечья....руб. или смерти....руб.
или нет