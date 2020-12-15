Дом престарелых превратился в крематорий: 11 жертв ночного пожара в Башкортостане

- Я открыла окно, пламя разгорелось еще больше. Помню, что начала людей будить, дергать, таскать. Каким-то невероятным образом выкинула из окна троих пожилых мужчин, самый пожилой из них был – 78-летний старик, не знаю как, но я его вытащила, - передает ее рассказ Ufa.kp.ru.
Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что власти республики проведут похороны погибших за свой счет и окажут материальную помощь их родственникам. Прокурорам городов и районов Башкортостана дано поручение провести проверки всех специализированных социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей.
Дам сгорел, как свечка...
11 человек погибли на пожаре в пансионате в Башкирии.Из огня удалось спастись только пятерым. Пансионат оказался частным домом престарелых. У владельцев не было права на круглосуточное размещение постояльцев. СК возбудил уголовное дело. pic.twitter.com/PW9Kr4odvp— Иван Флибустьеров (@Zw2ApU0HfQrNgqH) December 15, 2020
Здесь другое пишут. Там вообще нелегальный дом пристарелых. Дом 8*9 на 14 пациентов. Нелегальный, т.е. без права ночлега. Я удивляюсь, что там вообще пожарные извещатели стояли.https://t.co/G8Mzv798ml— Pilar-Ka (@PilarKa4) December 15, 2020
Главная беда современной системы России - не причину ищут, а первым делом от себя отводят.... - Пансионат для пенсионеров в Башкирии, где погибло 11 человек не предназначался для ночного пребывания гостей и не имел на это разрешения, сообщают надзорные органы— mdh (@h197009) December 15, 2020
Источник:
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Бедные старики! Их как умудрились туда запихать!!!??