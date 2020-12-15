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Дом престарелых превратился в крематорий: 11 жертв ночного пожара в Башкортостане

Дом престарелых превратился в крематорий: 11 жертв ночного пожара в Башкортостане (7 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2020 15:20
Сообщество : Жить в России
Метки: дом престарелых   мчс   пожар   пожилые   прокуратура Башкортостан   трагедия   
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Сильный пожар в небольшом селе Ишбулдино унес жизни пациентов частного пансионата для пожилых. Сотруднице заведения, не оснащенного системами тушения огня, удалось спасти из огня только троих стариков.

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Метки: дом престарелых   мчс   пожар   пожилые   прокуратура Башкортостан   трагедия   
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7  комментариев
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2k
OLDer Час назад
БЛИН! По площади эта избушка на проживание от силы семьи из 5-6 человек.
Бедные старики! Их как умудрились туда запихать!!!??
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1k
zenon 12 минут назад
Уже стране намного легче. Балласт, так называл Хитлер стариков и больных.
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2k
System Полчаса назад
Башкирия шагает впереди всей страны, то Агидель с нищенскими зарплатами, то Куштау. То член в небе нарисовали самолетом. Теперь это.
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19k
Mike Miller Час назад
Как можно 14 стариков засунуть в один такой дом? Реально "выездные" палаты с семью койками в каждой....пансионат ..
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15k
Lynx 2 часа назад
Категория помещения не предполагает АСПТ. Ручные огнетушители - да.
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15k
Lynx Час назад
Ну и огнезащитная обработка раз в 5 лет - само собой.
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1k
Kariya 2 часа назад
От Вишни еще не отошли, так снова-здорово.
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