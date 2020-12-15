Дом престарелых превратился в крематорий: 11 жертв ночного пожара в Башкортостане

Прокуратура республики проверяет соблюдение в данном пансионате законодательства о противопожарной безопасности, а также действия должностных лиц учреждения и контролирующих органов. Пока стало известно, что учреждение не было оборудовано системами пожаротушения, в нем были установлены только два извещателя. Проверки пансионата не проводились, и у него не было даже лицензии на круглосуточное проживание постояльцев.



Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что власти республики проведут похороны погибших за свой счет и окажут материальную помощь их родственникам. Прокурорам городов и районов Башкортостана дано поручение провести проверки всех специализированных социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей.