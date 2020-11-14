Бабушка прыгнула с балкона горящей квартиры на руки прохожим

Парни не растерялись - сначала поймали пенсионерку из охваченной огнем квартиры. И затем эвакуировали через балкон и неходячего дедушку! А пожарная техника не смогла подъехать к этому месту - шлагбаум помешал...
Драма разыгралась на белгородской улице Губкина. Вот как сухо описано это ЧП на сайте областного МЧС:
"На место пожара убыли дежурные караулы пожарно-спасательной части № 2 и специализированной пожарно-спасательной части. По прибытии на место было установлено, что пожар произошел в квартире 9-и этажного жилого дома. Имеется пострадавший.
В 13:09 объявлена локализация пожара, в 13:13 ликвидация открытого горения, в 13:19 полная ликвидация пожара.
Всего к ликвидации пожара привлечено 21 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС 14 человек и 4 единицы техники."
"На место пожара убыли дежурные караулы пожарно-спасательной части № 2 и специализированной пожарно-спасательной части. По прибытии на место было установлено, что пожар произошел в квартире 9-и этажного жилого дома. Имеется пострадавший.
В 13:09 объявлена локализация пожара, в 13:13 ликвидация открытого горения, в 13:19 полная ликвидация пожара.
Всего к ликвидации пожара привлечено 21 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС 14 человек и 4 единицы техники."
Спасение жильцов загоревшейся квартиры очевидцы сняли на видео. Сначала пожилая женщина, перелезая через ограду балкона, прыгает со второго этажа на руки готовых поймать ее добровольцев. Слава богу, прыжок оказывается удачным, и вскоре женщина уже стоит на своих ногах.
Но тут выясняется, что там, в дыму, остался еще лежачий пенсионер...
Но тут выясняется, что там, в дыму, остался еще лежачий пенсионер...
Тогда отважные белгородцы подгоняют к балкону чей-то грузовик, забираются в горящее помещение и на руках выносят на крышу машины надышавшегося дымом дедушку. Только в этот момент на место происшествия добираются первые пожарные...
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Видеорепортаж разместил телеграм-канал "Белгород №1".
А парни в том дворе - настоящие красавцы!
А парни в том дворе - настоящие красавцы!
В Новосибирске скорая помощь приехала по вызову к пациенту, но попасть во двор не получилось: дорогу преградил шлагбаум
Один из медиков не стал терять драгоценные секунды и поднял его вручную, что привело к поломке механизма. Теперь врачу грозит штраф... А депутат уверен: сломавшего шлагбаум врача нужно наградить!
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Стиль изложения наводит на мысль, что механизм это дедушка и медработник его поломал, когда поднял.