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Бабушка прыгнула с балкона горящей квартиры на руки прохожим

Бабушка прыгнула с балкона горящей квартиры на руки прохожим (4 фото + 1 видео)

Автор:
14 ноября 2020 22:48
Сообщество : Истории из жизни
Метки: белгород   видео   люди   мчс   отвага   пожар   спасение   
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Парни не растерялись - сначала поймали пенсионерку из охваченной огнем квартиры. И затем эвакуировали через балкон и неходячего дедушку! А пожарная техника не смогла подъехать к этому месту - шлагбаум помешал...

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Метки: белгород   видео   люди   мчс   отвага   пожар   спасение   
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5  комментариев
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30
Валера Набабуков Час назад
Парни просто молодцы. Земля на таких стоит.
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81
Леонид 5 минут назад
А ведь всё очень просто решается. Все чрезвычайные службы должны быть оснащены универсальным пультом, а установщики этого оборудования обязаны(законодательно) выделить для этих служб отдельный канал управления. И всё!
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1k
Isakov Sergey Полчаса назад
"Один из медиков не стал терять драгоценные секунды и поднял его вручную, что привело к поломке механизма."
Стиль изложения наводит на мысль, что механизм это дедушка и медработник его поломал, когда поднял.
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29
Имя Пользователя 46 минут назад
"Один из медиков не стал терять драгоценные секунды и поднял его вручную, что привело к поломке механизма. Теперь врачу грозит штраф.." в "стране чудес" что-то не так.
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2k
x3matic 57 минут назад
Ничего медику не грозит.Да и писдешь что пожарные не проехали из-за шлагбаума,они бы его просто снесли и все.Имеют полное право,а вот проверить на законность его установки это уже другой вопрос.
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