Бабушка прыгнула с балкона горящей квартиры на руки прохожим

Спасение жильцов загоревшейся квартиры очевидцы сняли на видео. Сначала пожилая женщина, перелезая через ограду балкона, прыгает со второго этажа на руки готовых поймать ее добровольцев. Слава богу, прыжок оказывается удачным, и вскоре женщина уже стоит на своих ногах.

Но тут выясняется, что там, в дыму, остался еще лежачий пенсионер...