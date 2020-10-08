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Три взрыва в минуту и режим ЧС: последние новости о пожаре на складе боеприпасов

Три взрыва в минуту и режим ЧС: последние новости о пожаре на складе боеприпасов (8 фото)

Автор:
08 октября 2020 11:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Рязань   мчс   оружие   пожар   склад боеприпасов   склады   чрезвычайное положение   
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Продолжается тушение пожара под Рязанью. Борьба с огнем осложняется постоянными взрывами боеприпасов - их интенсивность сократилась, но опасность для огнеборцев все еще есть.
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Метки: ynews   Рязань   мчс   оружие   пожар   склад боеприпасов   склады   чрезвычайное положение   
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13  комментариев
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2k
portroy Час назад
в новостях говорили, что часть бывшая, но откуда тогда там боеприпасы? У нас вон за постики в ВК людей по госизмене сажают, а здесь целый склад снарядов безхозный - кому-то из генералов пора на пожизненное собираться? Или журналисты чего-то напутали?
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19k
Юрьевич 18 минут назад
"Предположительной причиной этого стала загоревшаяся трава, пламя с которой перекинулось на строения."

А может быть конфликт в Нагорном Карабахе куда кто-то продал боеприпасы с этого склада? Или совпадение?

Склад БП - это военный объект, вокруг таких складов делается несколько защитных полос от пожара, причём на несколько километров! Да и само строение довольно крепкое - это не дачный домик из вагонки. Иначе любой склад БП можно было бы уничтожить из стрелкового оружия.

Поэтому загоревшаяся трава- тупая отмазка!
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7k
Andrey Полчаса назад
Хотели поздравить ВВП с днюхой, но что-то пошло не так))))
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AlekseiTFS 45 минут назад
* либо в результате диверсии: *
Вся диверсия укладывается в схему Украл-Продал-Поджог. :-)
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41
Eric AlekseiTFS 8 минут назад
Три взрыва в минуту и режим ЧС: последние новости о пожаре на складе боеприпасов
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1k
lafonten Час назад
Кому-то налимонят секиль...
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SerGProS lafonten 23 минуты назад
Угу..Какому-нибудь прапорщику с не потушенной сигаретой
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lafonten SerGProS 2 минуты назад
С прапорщиком понятно.. А вот какому-нибудь дегенералу налимонят?
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