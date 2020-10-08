Три взрыва в минуту и режим ЧС: последние новости о пожаре на складе боеприпасов

Продолжается тушение пожара под Рязанью. Борьба с огнем осложняется постоянными взрывами боеприпасов - их интенсивность сократилась, но опасность для огнеборцев все еще есть.
Под Рязанью на складах боеприпасов, где находилось около 75 тысяч тонн ракетного и артиллерийского вооружения, продолжается сильный пожар, начавшийся днем 7 октября.
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Предположительной причиной этого стала загоревшаяся трава, пламя с которой перекинулось на строения. Между тем, полковник запаса, соенный обозреватель Александр Жилин уверен, что версия с сухой травой неактуальна, и возгорание возникло либо по причине нарушения техники безопасности, либо в результате диверсии: "Этот арсенал был брошен, и никто не занимался безопасностью, либо работают специально обученные люди". Пожар стали сразу тушить, из-за быстрого распространения огня и угрозы взрывов из населенных пунктов, расположенных поблизости от склада, эвакуировали свыше 2000 человек. Часть их размещена в пунктах временной эвакуации.
Число пострадавших на пожаре увеличивается. Если вчера их было восемь, сегодня сообщают тринадцати. Погибших, к счастью, нет. Из пострадавших трое человек находятся в Ряжском межрайонном медицинском центре - их состояние оценивается как средней тяжести. Еще десять человек разместили в Скопинском ММЦ, один из них помещен в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ. Его состояние медики оценивают как тяжелое.
К утру четверга число военнослужащих, принимающих участие в тушении огня, возросло в три раза - сейчас в борьбе с пожаром воюют 690 человек. К горящим складам также прибыли 120 специалистов из отрядов разминирования инженерных подразделений ЗВО.
Задействована и спецтехника - 194 единицы, в том числе самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8, танки и три пожарных поезда. Для мониторинга обстановки используются беспилотные аппараты.
Из-за сложившейся ситуации убернатор Рязанской области Николай Любимов ввёл в регионе режим ЧС. Сейчас частота взрывов в регионе пожара снизилась: по данным на 6.00 (мск) 8 октября она составляла до трех взрывов в минуту. Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что ранее приостановленное движение по федеральной трассе "Каспий" полностью восстановлено.
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А может быть конфликт в Нагорном Карабахе куда кто-то продал боеприпасы с этого склада? Или совпадение?
Склад БП - это военный объект, вокруг таких складов делается несколько защитных полос от пожара, причём на несколько километров! Да и само строение довольно крепкое - это не дачный домик из вагонки. Иначе любой склад БП можно было бы уничтожить из стрелкового оружия.
Поэтому загоревшаяся трава- тупая отмазка!
Вся диверсия укладывается в схему Украл-Продал-Поджог. :-)