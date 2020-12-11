Ох уж эти беременные: женщина обиделась на родственников из-за квартиры и сожгла её

В Улан-Удэ беременная дама поссорилась с мужем, поэтому ничего не придумала лучше, чем поджечь комнату и лечь спать на кухне.
Многодетная 43-летняя улан-удэнка узнала, что квартира, которая числилась на её муже и свекрови была переписана на брата мужа. После этого она стала конфликтовать со всей семьей супруга. А одним "прекрасным" днём, когда мужа не было дома, беременная женщина выпила с горя и решила "так не доставайся же ты никому". И кинула зажжённую свечу на диван.
Интересно, что при этом она не придумала ничего лучше, как лечь спать в этой же квартире на кухне. Её ангельский сон был нарушен пожарными, которые спасли беременную из горящей квартиры.
Ущерб жилью составил 710 тыс рублей. Вина матери троих детей уже доказана. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".
Интересно, что при этом она не придумала ничего лучше, как лечь спать в этой же квартире на кухне. Её ангельский сон был нарушен пожарными, которые спасли беременную из горящей квартиры.
Ущерб жилью составил 710 тыс рублей. Вина матери троих детей уже доказана. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".
На Сахалине газовщик устроил пожар и потушил его хозяйским борщом
Печально закончилась проверка исправности оборудования в городе Оха. Дело было в минувшую пятницу: что-то пошло не так и некогда уютная кухня теперь выглядит как декорации для фильма ужасов.
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Так что баба конечно глупая, но эмоции понять можно.