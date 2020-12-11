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Ох уж эти беременные: женщина обиделась на родственников из-за квартиры и сожгла её

Ох уж эти беременные: женщина обиделась на родственников из-за квартиры и сожгла её (3 фото)

Автор:
11 декабря 2020 13:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Улан-Удэ   беременность   квартира   мчс   поджог   пожар   спасение   
1485
3
В Улан-Удэ беременная дама поссорилась с мужем, поэтому ничего не придумала лучше, чем поджечь комнату и лечь спать на кухне.

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Метки: Улан-Удэ   беременность   квартира   мчс   поджог   пожар   спасение   
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4  комментария
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Максим 37 минут назад
Очень много споров из-за жилья. Работая юристом, видел много споров между родственниками при разделе наследства (удивительно, что люди не думают и не оставляют завещание). Некогда ближайшая родня готова грызть друг другу глотки за метры.
Так что баба конечно глупая, но эмоции понять можно.
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Владимир Полчаса назад
Наверное пьет да рожает, больше ничего не делает
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